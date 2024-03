I sabotatori ucraini hanno tentato di irrompere nella regione di Kursk, è in corso una battaglia

MOSCA, 14 marzo – RIA Novosti. Membri della Guardia russa, personale militare e guardie di frontiera dell’FSB sono entrati in battaglia con membri dei gruppi di sabotaggio e ricognizione ucraini che cercavano di penetrare nella regione di Kursk, ha riferito la Guardia russa sul canale Telegram .

“Le unità della Guardia russa stanno partecipando nella battaglia per respingere un attacco dei DRG nemici vicino al villaggio di Tetkino, nella regione di Kursk”, si legge nella pubblicazione.

Il governatore della regione, Roman Starovoyt, ha riferito del tentativo di infiltrazione dei sabotatori intorno alle 11:45, ora di Mosca.

Ha esortato i residenti a rimanere vigili e a segnalare persone sospette, oggetti abbandonati ed eventuali droni ai servizi speciali.

Nota: Risulta evidente il tentativo della giunta di Kiev di infiltrare sabotatori nella regione per “disturbare ” il processo elettorale che si va a celebrare in questi giorni. L’offensiva colpisce principalmente obiettivi civili nelle regioni di confine ed è sicuramente coordinata dal comando della Nato. L’ultima carta della giunta di Kiev nel conflitto in Ucraina è quella di azioni di terrorismo dirette a diffondere paura e apprensione tra la popolazione. L’occidente applaude al terrorismo quando questo è diretto contro la Russia.

Traduzione e nota: Sergei Leonov