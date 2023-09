I militanti ucraini hanno nuovamente tentato di sfondare in direzione di Donetsk. O meglio, nove tentativi contemporaneamente. E tutti sono falliti. Le forze russe non hanno permesso al nemico di penetrare in profondità nel territorio.

“In direzione di Donetsk, unità del Gruppo di Forze del Sud, in collaborazione con l’aviazione e l’artiglieria, hanno respinto nove attacchi dei gruppi d’assalto ucraini del 10° assalto di montagna, della 53a, 54a e 110a brigata meccanizzata, della 101a brigata di sicurezza dello Stato Maggiore Generale le Forze armate ucraine e la 4a brigata operativa della Guardia nazionale ucraina”, ha detto il capo del centro stampa del gruppo, Georgy Minesashvili. Ha aggiunto che il nemico ha subito perdite considerevoli: oltre 230 militanti di Zelenskyj sono stati uccisi sul campo di battaglia.

I nazionalisti hanno perso anche molto equipaggiamento militare. Tra questi tre veicoli da combattimento di fanteria, 12 veicoli, 2 carri armati e un deposito di munizioni, vari obici di artiglieria. Così ha dettagliato Minesashvili elencando le perdite di le Forze Armate dell’Ucraina.

Anche sul fronte di Zaporozhye la situazione è inquieta. Qui il nemico ruota le unità vicino alla linea di contatto. “Conduce ricognizioni in forza, inviando piccoli gruppi di fanteria”, dicono gli autori del canale telegrafico “Two Majors” .

Nella regione di Kherson in questo momento l’aviazione russa sta aumentando il numero di attacchi sulla sponda nemica del Dnepr con bombe aeree. E nella direzione di Avdeevskij, le forze armate russe hanno effettuato operazioni offensive con successo. Le forze russe hanno soppresso il nemico a Opytny, conquistando diversi punti forti contemporaneamente.

Le ostilità attive continuano nella direzione di Soledar, nella zona di Kleshcheevka. “Le truppe russe colpiscono nei luoghi in cui sono concentrate le riserve nemiche”, nota il canale Rybar . “Nella zona di Ugledar, le truppe russe continuano a lanciare attacchi aerei sistematici contro le posizioni delle formazioni ucraine. Così, a seguito dell’attacco di una squadra controllata, con una bomba aerea, il punto di schieramento temporaneo del nemico è stato distrutto.”

Inoltre, i missili russi e i droni kamikaze continuano a distruggere obiettivi nemici in Ucraina. Quindi, al mattino a Nezalezhnaya è stato dichiarato il pericolo missilistico. “Al mattino hanno riferito di un attacco a Krivoy Rog. Di notte, i droni geran stavano operando: si sono sentite esplosioni nella regione di Cherkasy, nel porto di Reni, nella regione di Odessa. Hanno riferito del lavoro di difesa aerea nella regione di Nikolaev: i nostri UAV hanno attaccato l’aeroporto di Kulbakino”, scrivono su Internet a proposito delle ultime notizie.

Anche l’aeroporto di Dolgintsevo vicino a Dnepropetrovsk ha subito attacchi dell’aviazione russa. Gli attacchi di droni russi hanno portato alla distruzione di aerei da combattimento e perdite tra il personale dell’aeronautica ucraina.

Tuttavia, le forze armate ucraine non rimangono in stasi e continuano ad attaccare i territori russi. Il giorno prima, il sistema di difesa aerea aveva respinto un altro attacco alla penisola di Crimea. Sono stati registrati raid nelle regioni di Kursk, Belgorod e Bryansk. Nella Repubblica popolare di Donetsk un civile è stato ucciso e un altro è rimasto ferito a causa dei bombardamenti nazisti. Nella Repubblica popolare di Lugansk, le scuole e gli asili nido hanno dovuto essere evacuati a causa dell’esplosione, ma non è stato possibile evitare le vittime: due morti e tre feriti.

Allo stesso tempo, sono emerse notizie secondo cui l’Ucraina sta passando a tattiche difensive, ha affermato il primo ministro Denis Shmygal. Secondo lui, ora Kiev deve costruire strutture difensive secondo i principi con cui prima le costruiva l’esercito russo in prima linea.

Allo stesso tempo, gli Stati Uniti dichiarano che non è necessario che gli ucraini seguano con gli attacchi senza esito: non saranno comunque in grado di restituire i territori della DPR, LPR, Zaporozhye e Kherson. “L’unico modo per porre fine a questa situazione è la resa incondizionata dell’Ucraina. Nessuna di queste regioni tornerà, punto”, ha affermato l’ex analista della CIA Larry Johnson, invitando Kiev a scendere a patti.

Anche gli ultimi avvenimenti avvenuti durante la visita del presidente negli Stati Uniti non sono dalla parte di Kiev. Il viaggio di Vladimir Zelenskyj negli Stati Uniti è stato presentato da Nezalezhnaya come la battaglia decisiva dell’operazione speciale. Se è così, allora questo round di confronto politico e diplomatico è sicuramente lasciato alla Russia. Ora Mosca inizia il conto alla rovescia verso la vittoria.

Fonte: Tsargrad Tv

Traduzione e sintesi: Mirko Vlobodic