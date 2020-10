I regimi saudita e israeliano temono la sconfitta di Trump alle elezioni presidenziali

da Redazione

L’Arabia Saudita e il regime sionista temono che, con la sconfitta di Donald Trump alle elezioni presidenziali statunitensi, i risultati ottenuti a loro vantaggio negli ultimi quattro anni dalla politica mantenuta dalla Casa Bianca verranno vanificati.

Il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman (MBS), e il primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, perseguono un obiettivo comune nelle elezioni presidenziali statunitensi. Questo è ciò di quello di cui parla in un articolo Marc Champion, corrispondente internazionale di Bloomberg.

Secondo Bloomberg, nonostante le loro differenze sugli interessi regionali e internazionali, l’Arabia Saudita e il regime sionista vogliono che il presidente uscente Donald Trump sia rieletto per un secondo mandato alla Casa Bianca perché la sconfitta di Trump significkerebbe il fallimento dei loro piani e dei loro complotti. .

“Molti governi nel mondo celebreranno la sconfitta del presidente americano, se questa si verificherà; mentre per altri le cose potrebbero essere molto tristi, visto che Trump ha avuto un brillante primato nel sostenere i loro interessi e i loro crimini. L’Arabia Saudita e “Israele” sono tra i maggiori perdenti di una possibile battuta d’arresto di Trump alle elezioni di novembre “, ha detto Marc Champion.

Quello che i partiti pro-Trump hanno in comune è il loro sistema tirannico, l’Arabia Saudita in particolare e il regime sionista sono i regimi che più temono la sconfitta di Trump perché questa segnerebbe la perdita dei loro successi degli ultimi quattro anni grazie al sostegno della Casa Bianca, aggiunge l’articolo.

Il regime sionista è preoccupato per una possibile vittoria di Biden alle elezioni, a causa della sospensione dei programmi di cooperazione tra Tel Aviv e Washington e della cessazione dei risultati ottenuti durante i quattro anni di presidenza Trump. L’Arabia Saudita è anche preoccupata per la crescente pressione sulle questioni dei diritti umani, la contrazione degli accordi sulle armi e la fine dell’intervento degli Stati Uniti nella guerra contro lo Yemen. Una preoccupazione comune per l’arrivo al potere dei Democratici alla Casa Bianca è il ritorno degli Stati Uniti all’accordo nucleare del 2015 con l’Iran, secondo la stessa fonte.

Bloomberg aggiunge che Trump ha avuto un profondo rapporto con l’Arabia Saudita durante i quattro anni del suo mandato, tanto da aver scelto Riyadh per il suo primo viaggio ufficiale all’estero nel 2017, dove è stato ricevuto dai sauditi davanti a un sontuoso hotel dove alloggiava la sua delegazione.

Trump ha anche offerto sostegno personale e posto il veto alle sanzioni del Congresso quando MBS è stato assediato dalle accuse di aver ordinato l’assassinio del 2018 del noto critico del regime Yamal Khashoggi. Se Joe Biden vincerà le elezioni presidenziali, Mohammad bin Salman avrà motivo di preoccupazione, soprattutto visto che Joe Biden si è espresso contro l’Arabia Saudita nell’anniversario dell’assassinio di Yamal Khashoggi. Biden ha anche detto che se vincesse lui, cesserebbe il sostergn all’aggressione saudita contro lo Yemen. È chiaro che l’annuncio di tali posizioni da parte di qualcuno che potrebbe essere a capo della Casa Bianca sta causando il panico nel regime di Riyadh.

L’Arabia Saudita ha svolto un ruolo importante nella decisione di Trump di ritirare gli Stati Uniti dall’accordo nucleare. Riyadh aveva incluso un’alleanza con Tel Aviv nella sua agenda per ostacolare il progresso dei negoziati sul nucleare iraniano, anche se alla fine non è stata in grado di impedire l’accordo.

Quando si tratta dei sionisti, Trump ha ripetutamente violato le vecchie posizioni americane: ha riconosciuto l’annessione delle alture del Golan occupate da Israele nel 1967 e ha spostato l’ambasciata americana da Tel Aviv ad Al Quds (Gerusalemme).

Nonostante il fallimento dei piani sionisti di annettere parti della Cisgiordania, l ‘”accordo del secolo” potrebbe essere rilanciato se Trump avesse un secondo mandato, e gli Stati Uniti tenterebbero di attuarlo con il pretesto di riportare la pace in Medio Oriente.

I due alleati Israele e Arabia Saudita

Trump ha anche promosso gli accordi di normalizzazione tra Emirati Arabi Uniti e Bahrein con il regime sionista. Molti israeliani temono che il regime di Tel Aviv sarà sottoposto a maggiore controllo sotto l’amministrazione Biden, e il regime di Netanyahu è preoccupato per un possibile ritorno degli Stati Uniti all’accordo sul nucleare iraniano.

La pubblicazione delle proposte del Partito Democratico e dei commenti di Biden ha sollevato preoccupazioni all’interno del regime israeliano, soprattutto perché i funzionari sionisti hanno svolto un ruolo significativo nel ritiro di Trump dall’accordo nucleare.

Benyamin Netanyahu è stato anche uno dei principali istigatori del ritiro di Trump dal PAIC e dell’inasprimento delle sanzioni contro l’Iran. Netanyahu ha più volte ammesso di essere responsabile della decisione di Trump di ritirarsi dall’accordo nucleare. L’ambasciatore di Israele a Washington, Ron Dermer, ha anche detto alla riunione della principale organizzazione di lobby sionista, l’AIPAC, nel 2019 che una richiesta degli Stati Uniti di partecipare nuovamente all’accordo nucleare sarebbe inaccettabile per “Israele”.

Fonti: Bloomberg.com – Al Manar

Traduzione e sintesi: Luciano Lago