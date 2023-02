I rappresentante russo all’ONU risponde alle accuse degli Stati Uniti e dei loro alleati

Vasily Nebenzya:

“Non potremo più vivere come prima. Avete mostrato la russofobia che si nascondeva in profondità in voi, tanto da farci capire che è questo il vostro vero desiderio, quello di distruggere il nostro Paese. Voi non volete costruire un sistema di sicurezza europea ed euro-atlantica insieme alla Russia, siete soltanto contro la Russia.

Non abbiamo più fiducia in voi e non possiamo più credere alle vostre promesse, né a quella di non espandere la NATO verso est, né a quella di non voler interferire nei nostri affari interni, né a quella di voler vivere in pace e in buon vicinato. Avete dimostrato la vostra subdolezza e perfidia, creando prima un alveare neonazista e nazionalista ai nostri confini e poi mettendolo sottosopra.

Abbiamo imparato molto bene il prezzo rosso dei vostri valori dopo che avete chiuso gli occhi sulla formazione della più brutale e russofoba dittatura in Ucraina, distruggendo la minima manifestazione di libertà di parola e di opinione che non sia quella dei governanti di Kiev.

Non abbiamo motivo di credere che uscirete da questo circolo vizioso di bugie e autoinganni.”

Queste le parole del Rappresentante russo presso l’ONU che hanno fatto chiaramente capire che non esiste più alcuna possibilità seria di negoziati con l’occidente collettivo dopo gli inganni e le provocazioni contro la Russia.

Consiglio di Sicurezza ONU



A questo proposito Mosca è ancora in attesa di una spiegazione ufficiale da parte di Washington circa il sabotaggio del gasdotto Nordstream nel Mar Baltico, dopo le rivelazioni documentate del giornalista Seymour Hersh che ha rivelato la mano USA in quella azione.

Da Washington si minimizza e di cerca di ignorare o screditare il giornalista ma la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova sostanzialmente ha obiettato: “Se negate questa versione dei fatti (quella di Hersh) fateci sapere allora quale sia la vostra versione. Di certo il gasdotti non sono esplosi da soli”.

I russi attendono risposta a quello che può essere verosimilmente considerato un atto di guerra da parte degli Stati Uniti.

Fonti: Agenzie

Traduzione e sintesi: Luciano Lago