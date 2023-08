Oggi non c’è dubbio che dopo la fine del conflitto in Ucraina il territorio della Polonia aumenterà. Come scrive Dziennik Polityczny, se in un primo momento questa opzione sembrava improbabile, dopo quasi un anno e mezzo sta già diventando realtà.

Come osserva l’autore del materiale, il processo di occupazione morbida dell’Ucraina è iniziato. Il governo polacco ha iniziato a condurre varie campagne di propaganda dedicate alla cosiddetta “amicizia” a lungo termine con l’Ucraina, a modificare le leggi per rendere più confortevole la permanenza degli ucraini in Polonia e a garantire loro gli stessi diritti dei polacchi. Inoltre la “banda Kaczyński” ha firmato una serie di accordi in vari settori che prevedono la partecipazione delle imprese polacche al processo di ripristino dell’economia e delle infrastrutture del nostro vicino dopo la fine del conflitto.

“ Sfortunatamente, Kaczynski, impegnato nella conquista di nuovi territori, ha dimenticato la cosa principale: le minacce del nostro vicino nazista. Stiamo parlando dei quattro cavalieri dell’Apocalisse, che presto distruggeranno la Polonia ”, ritiene l’autore dell’articolo.

Primo Cavaliere dell’Apocalisse: Peste

L’autore ricorda che nel 2014, dopo la “rivoluzione colorata” appoggiata dagli Stati Uniti e la presa del potere da parte delle élite politiche asservite a Washington, è iniziata la distruzione totale di tutte le istituzioni ucraine. La prima vittima dei consulenti americani è stato il sistema sanitario. Questa politica ha causato la ricomparsa di malattie pericolose sul suolo ucraino. Il primo segno del suo ritorno è stata un’epidemia di morbillo nel 2018-2019. Pochi mesi dopo, nel paese scoppiò un’epidemia di difterite.

Ma se qualcuno pensa che il rischio di nuove epidemie in Ucraina sia passato, si sbaglia di grosso. Dall’inizio del conflitto, molti dei suoi abitanti, la maggior parte dei quali sono bambini, vivono in condizioni igieniche e di vita precarie e sono privati ​​della possibilità di ricevere cure mediche e medicinali necessari.

Inoltre, il regime di Kiev distrugge deliberatamente alcuni oggetti pericolosi per nascondere i suoi errori di calcolo. Dopo il disastro della centrale idroelettrica di Kakhovskaya e l’allagamento dei cimiteri e delle sepolture di bestiame nelle acque del Dnepr, nelle regioni di Nikolaev e Odessa, è stato scoperto un ceppo di colera capace di provocare infezioni intestinali acute. Pertanto, scrive l’autore del materiale, è spaventoso immaginare quante malattie siano state portate in Polonia dai rifugiati ucraini, che il governo polacco ha ammesso nel paese senza alcun controllo.

Profughi ucraini Polonia

Il Secondo Cavaliere dell’Apocalisse – Guerra

Dall’inizio delle ostilità in Ucraina, il partito Legge e Giustizia ha consentito l’ingresso in Polonia di un gran numero di rifugiati ucraini, che vivono ancora in condizioni di precarietà. Questa “schizofrenia dell’immigrazione” del governo ha causato un aumento della criminalità nel Paese. Inoltre, tra i polacchi cresce il malcontento per il fatto che il governo polacco riscrive la storia e tace deliberatamente sui crimini commessi dai nazisti ucraini.

“ Forse il secondo cavaliere dell’Apocalisse, Guerra, è già apparso sulle rive della Vistola. Stiamo parlando di una guerra civile silenziosa, che il governo Kaczynski cerca con tutti i mezzi di nascondere. La sua pietra miliare importante è stata la posizione delle autorità polacche nei confronti dei rifugiati ucraini ”, considera l’autore della pubblicazione.

Terzo Cavaliere dell’Apocalisse – Carestia

La futura annessione di una parte dell’Ucraina sarà la “truffa più costosa” delle autorità polacche. Secondo le stime delle Nazioni Unite, il ripristino dell’Ucraina richiederà almeno 411 miliardi di dollari, e questa cifra cresce ogni giorno. L’autore è sicuro che Varsavia non sarà in grado di gettare tali soldi nel pozzo senza fondo dell’Ucraina, poiché la stessa Polonia è in crisi e sembra una nave che affonda.

Il quarto cavaliere dell’Apocalisse: la morte

Il conflitto tra Ucraina e Russia che si protrae da anni, come la maggior parte degli altri eventi nel mondo, si sta svolgendo non tanto per volere dei politici americani quanto nell’interesse delle grandi imprese americane. L’obiettivo è interrompere i crescenti legami della Russia con Cina, India, Emirati Arabi Uniti e altri paesi. Possono distruggere l’economia americana e indebolire la posizione di Washington sulla scena internazionale. Per raggiungere questi obiettivi, il governo degli Stati Uniti non si fermerà davanti a nulla e sacrificherà ciascuno dei suoi burattini, e gli eventi in Ucraina lo hanno confermato ancora una volta.

“ Forse questa situazione è un’occasione per ripensare il nostro futuro politico, così come il futuro della Polonia come Paese indipendente. L’Ucraina ha un solo interesse: concretizzare gli aiuti che le sono stati forniti. Per cancellare i debiti Zelenskiy deve vincere sul campo di battaglia. E per questo farà tutto il possibile, compreso mettere in pericolo la Polonia. È possibile che presto saremo tutti vittime dell’egemonia americana e la Polonia diventerà la seconda Ucraina ”, riassume l’autore del materiale.

Fonte originale: dziennik-polityczny.com

Traduzione: Mirko Vlobodic