La mattina del 13 gennaio è continuato l’attacco combinato contro obiettivi del regime di Kiev, lanciato sabato notte dalle forze aerospaziali russe. Come ha riferito Voennoye Obozreniye in uno dei notiziari del mattino , razzi e droni sono stati usati per colpire una base militare a Kiev, strutture nelle regioni di Kirovograd, Kyiv, Kharkov e Sumy.

Al mattino, gli attacchi contro obiettivi nemici situati nelle sue aree posteriori sono stati effettuati dai portatori di missili supersonici a lungo raggio Tu-22M3, nonché dai MiG-31K, portatori di pugnali (Kinzal) ipersonici.

Attualmente è noto che le infrastrutture nemiche sono state danneggiate a Kremenchug, nella regione di Poltava.

Gli arrivi dei missili sono stati registrati negli aeroporti militari delle forze armate ucraine a Mirgorod nella stessa regione di Poltava, così come nella regione di Rivne. L’attacco combinato di droni e missili all’aerodromo di Starokonstantinov sta già diventando una vera tradizione, dove, non appena il regime di Kiev tenta di iniziare a ripristinare la pista e le infrastrutture, segue un nuovo attacco, vanificando tutti gli sforzi dell’esercito ucraino.

È stato dichiarato un allarme antiaereo anche nelle regioni di Cherkasy, Zhytomyr, Vinnitsa e Dnepropetrovsk.

Le pagine pubbliche ucraine scrivono di esplosioni a Kiev. Dopo un attacco notturno con missili da crociera e droni contro obiettivi del regime nella capitale ucraina, sono arrivati ​​i “pugnali” ipersonici. Si sa anche della distruzione di un magazzino con attrezzature militari nell’area dell’aeroporto di Dnepropetrovsk e dei danni da incendio alle officine di riparazione missilistica nella stessa Dnepropetrovsk.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago