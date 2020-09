I problemi stanno aumentando.” L’economista ha nominato il principale obiettivo degli Stati Uniti in Europa

da Redazione

La politica degli Stati Uniti mira a rendere l’Europa indipendente dalla Russia e dal gas russo, ha affermato il Segretario di Stato americano Mike Pompeo.

L’economista Vasily Koltashov ha commentato questa affermazione.

Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha dichiarato durante una visita in Grecia che l’obiettivo della politica del leader statunitense Donald Trump in Europa è rafforzare la indipendenza dell’Europa dalla Russia e in particolare dalla Gazprom. Lo riporta RIA Novosti citando l’agenzia di stampa di Atene AMNA.

Secondo Pompeo, il crescente interesse degli Stati Uniti per la regione settentrionale della Grecia è dovuto alla sua importanza geostrategica e alla diversificazione energetica dell’Europa.

La dipendenza dei paesi europei dall’energia russa non è sicura, ha affermato il segretario di stato americano. Ha sottolineato che la posizione americana su questo tema può essere rintracciata con la dura opposizione al progetto Nord Stream-2 che si sta realizzando in Germania.

L’economista, capo del “Center for Economic Policy Research presso il New Society Institute”, Vasily Koltashov, ha osservato che gli Stati Uniti sono estremamente preoccupati per la questione del “Nord Stream 2” e per le forniture di idrocarburi russi all’Europa in generale, e ha spiegato quale sia la sostanza del problema.

Gasdotto Nord Stream 2 fra Russia e Germania



“L’economia americana sta vivendo problemi crescenti. E in questa situazione, le autorità statunitensi stanno cercando di fare in modo che gli Stati Uniti si assicurino le forniture del GNL al mercato europeo, questo con un sistema per cacciare i concorrenti dal mercato in modi antieconomici. È impossibile farlo economicamente, in senso economico gli Stati Uniti stanno perdendo. Ma politicamente stanno cercando di farlo in modo abbastanza deciso, utilizzando le pressioni di forza sui deboli governi europei “, ha dichiarato Vasily Koltashov.

Ha notato che gli Stati Uniti continuano con questa politica di pressioni, nonostante la resistenza degli europei.

“In Europa, non tutti i paesi sono sotto l’influenza degli Stati Uniti a tal punto da dimenticare completamente i propri interessi economici. Inoltre, l’aumento del prezzo dell’euro rispetto al dollaro crea un problema ulteriore per la produzione e le vendite europee. E in questa situazione, l’acquisto di materie prime americane più costose è irrazionale.

Tuttavia, gli Stati Uniti non vanno allentando la pressione, stanno cercando politicamente di fermare il “Nord Stream 2” “, ha detto Vasily Koltashov.



Nota: La vicenda dell’avvelenamento del dissidente russo Navalny rientra in questo gioco sporco che Washington sta mettendo in atto per convincere i governi della UE a decretare nuove sanzioni contro la Russia e in particolare forzare la Germania a sospendere la realizzazione del gasdotto.

Non si può escludere che, per forzare ulteriormente la mano alla Germania, i servizi di intelligence USA metteranno in atto altri avvelenamenti sospetti o altre forme di provocazione per pregiudicare in modo definitivo i rapporti fra Germania e Russia.

Non sarebbe difficile prevedere anche provocazioni militari predisposte alle frontiere fra la Russia e i paesi confinanti sul Baltico o sul Mar Nero. Basterebbe poco per far dichiarare la Russia il nemico n. 1 dell’occidente e far sospendere ogni rapporto di cooperazione economica.

Fonte: Radio Sputnik ria.ru

Traduzione: Sergei Leonov

Nota: Luciano Lago