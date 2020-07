I principali eventi del mondo non accadono dove pensiamo

da Redazione

di Dmitry Kosyrev

Quale che sia stata la periferia della geopolitica globale, questa si sta rapidamente spostando dal suo epicentro – e per stare al passo con questa realtà, si devono ricordare nomi come Chabahar (e molti altri). Non è domani, ma il mondo di oggi si sta costruendo, ad esempio, attorno a una complicata resa dei conti tra la Cina , l’India e l’ Iran (e Chabahar è in Iran).

Ovvero, diciamo, intorno alla storia globalmente esplosiva con la diga sul Nilo , che cambia, per cominciare, il rapporto tra Egitto, Etiopia e Sudan, ma poi con altri stati. E non si può dire che questo sia incomprensibile e poco interessante per chi segue la geopolitica, perché la nostra vita di domani dipenderà sempre più da tutti questi eventi come Chabahar e il Nilo, che vi piaccia o no.

Quindi: l’Iran, perdendo la pazienza, ha gettato l’India fuori da un progetto grandioso per costruire comunicazioni dal porto iraniano di Chabahar nell’Oceano Indiano verso l’ Afghanistan e, ancora, verso l’Asia centrale, la Russia e altri territori profondi dell’Eurasia. Gli scienziati politici indiani parlano a lungo di ” opportunità perdute ” e, in effetti, della svalutazione di molti dei risultati di Delhi sulla scena mondiale negli ultimi anni.



La strada verso ovest della Cina

Il futuro della Cina è l’Occidente. Ma non quello che si puotrebbe pensare

Naturalmente, se l’India stessa abbandonasse il progetto, sembrerebbe più dignitoso. Ma in realtà, non è stato così: nel 2003, Delhi e Teheran hanno firmato un accordo sul fatto che gli indiani avrebbero partecipato alla costruzione del porto di Chabahar (e hanno partecipato), per poi passare alla cosa principale – alla ferrovia a nord-est, cioè alla spedizione delle loro merci in Asia centrale e oltre, e persino aggirando la spiacevole India verso il Pakistan . In effetti, questa era una una svolta nella loro ulteriore strategia di sviluppo.

Ma poi è sorta una nuova realtà: la politica dell’attuale gabinetto guidato da Narendra Modi, per bilanciare attentamente i centri di potere globali. In questo caso, tra gli Stati Uniti e la Cina. Essere amici con l’Iran significa avere grossi problemi con gli Stati Uniti.



Di conseguenza, a Delhi, da un lato, si sono dolorosamente contratti con gli americani il diritto di continuare il progetto Chabahar, dall’altro hanno dovuto abbandonare l’acquisto di petrolio iraniano … In generale, tutto era complicato e sottile. Alla fine, nel 2016, Modi si è recata a Teheran, dopo aver concluso un accordo con l’Iran e l’Afghanistan sulla stessa ferrovia, e poi c’è stato silenzio. Pausa. Scegliere il momento giusto per continuare il corso. E l’Iran si è stancato di aspettare, ha detto che avrebbe costruito tutto da solo, ci sono soldi e opportunità. Perché allora gli indiani avevano partecipato alla costruzione del porto?

Per quanto riguarda le “proprie forze”: tutti i circoli politici regionali ricordano che le suddette forze sono apparse dopo che l’Iran ha firmato un programma per 25 anni e 400 miliardi di dollari. Con la Cina, con chi altri se no.

Molto si dice su questo programma, compresi i rapporti sulla costruzione di una base della marina iraniana nello stesso Chabahar, lo sviluppo congiunto di armi con la Cina … tuttavia, l’ aspetto militare dell’alleanza è più interessante per gli osservatori americani. Questi prevedono qualsiasi misura di ritorsione da Washington , perché la quinta flotta americana nell’Oceano Indiano e la base di Diego Garcia si trovano in una posizione dubbia.

Tuttavia il lato economico delle relazioni tra Iran e Cina è impressionante, compresa la stessa ferrovia che si adatta molto bene al quadro generle.

E qui – se parliamo del “bilanciamento” dell’India – lo stato disastroso delle sue relazioni con la Cina diventa particolarmente evidente. Quest’estate, le truppe dei due paesi si sono nuovamente scontrate sul confine controverso in Himalaya , ancora una volta si sono svolte le trattative e è iniziato il divorzio. La linea di fondo: un’ondata di sentimenti anti-cinesi negli ambienti politici indiani, sanzioni contro beni e servizi cinesi. Anche se consideriamo tutto quello che è accaduto come un incidente e non come una provocazione, risulta che l’India ha perso di nuovo molto.



La Cina è stata a lungo il principale esportatore di questo paese e – secondo le stime di Pechino – potenzialmente la principale speranza per il suo sviluppo futuro. Questa speranza è minata da entrambi i conflitti e dalla riluttanza dell’India a partecipare ai piani cinesi per lo sviluppo dell’economia e delle infrastrutture in Eurasia (il progetto “Belt and Road”). A proposito, anche l’accordo tra Pechino e l’Iran fa parte di questo progetto.

Di conseguenza, gli investimenti cinesi sono ricevuti da paesi rivali (Pakistan), paesi – disertori dal mondo “indiano”, passati ai “cinesi” ( Nepal e altri), e ora c’è anche l’Iran. L’India si trova isolata, senza materiale e altre risorse come la Cina deve creare il proprio sistema regionale di partenariati. Forse sarebbe più redditizio adattarsi al sistema cinese, renderlo comune, ma ecco la storia con Chabahar: mostra che in realtà tutto risulta molto peggiorato.

Accordo fra Iran e Ciana (ministri esteri)



Paesi del mondo: India e Occidente

Ora vediamo cosa manca in questa trama complessa. Non esiste un Occidente come fattore di sviluppo e nemmeno un giocatore molto determinante. Non c’è niente da dire sull’Europa , ma anche sugli Stati Uniti: hanno una reale influenza sui processi in corso? Qualcuno in America, forse, pensa che non ci sia trama peggiore del suo confronto con la Cina nel mondo, e l’Iran è ancora in equilibrio, la crescita della sua influenza nelle corrispondenti aree dell’Asia sta per ricevere una potente risposta. In ogni caso, vediamo che Washington sta legando le mani dell’India con tutte le sue forze, ma …



Ma in che modo lo scontro con gli Stati Uniti ha impedito alla Cina di costruire rapidamente un sistema di alleanze intorno all’India quest’anno – con Pakistan, Iran, Nepal e altri? In che modo le minacce di Washington impediscono all’Iran di svilupparsi con successo, trovando soldi per questo, siano queste risorse proprie che cinesi? A proposito, durante queste settimane Pechino ha anche aiutato molto il Brasile con i suoi soldi , e non solo quel paese latino-americano.

E gli Stati Uniti … L’imitazione della formidabile politica di potere in cui sono impegnati, forse, complica la vita degli europei che non sono abituati a tale situazione (alle sanzioni USA contro di loro per il Nord Stream 2, n.d.b.). Ma sempre meno offende i nuovi giocatori sulla scena mondiale.

È un’altra questione che pochi di questi “nuovi poteri” hanno imparato a fare a meno degli Stati occidentali, semplicemente per non notarli.

Fonte: Ria Novosti

Traduzione: Sergei Leonov