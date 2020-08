I preparativi per un nuovo conflitto aperto nell’Europa orientale sono in pieno svolgimento.

da Redazione

La fase attiva della crisi in Bielorussia si sta sviluppando dalle elezioni presidenziali del 9 agosto. L’opposizione bielorussa che cerca di rovesciare il regime politico del presidente Alexander Lukashenko continua a tentare di destabilizzare il paese con il sostegno degli stati occidentali.

La leader formale dell’opposizione, Svetlana Tikhanovskaya, che si nasconde in Lituania, ha rilasciato dichiarazioni ad alta voce chiedendo le dimissioni di Lukashenko e chiedendo sostegno alla “comunità internazionale”. Allo stesso tempo, l’attivo gruppo filo-occidentale della classe politica e mediatica rimasto in Bielorussia continua a organizzare proteste di massa e bloccare il lavoro di grandi impianti in tutto il paese con un aiuto diretto dall’estero. La campagna di protesta contro il governo nelle strade e nei media è apertamente coordinata da una centrale speciale in Polonia .



L’attuale leadership bielorussa dimostra di essere particolarmente preoccupata per il recente aumento dell’attività militare della NATO vicino al confine del paese, compreso il movimento di truppe, equipaggiamento militare e voli di aerei militari. Per decisione del presidente Lukashenko, le forze armate bielorusse sono state messe in stato di massima allerta.

La minaccia dall’Occidente e l’aumento delle possibilità di uno scontro militare sul confine bielorusso occidentale sono apparse regolarmente nelle recenti dichiarazioni del presidente. Solo poche settimane fa, lo stesso governo stava speculando sui “tentativi russi” di destabilizzare la Bielorussia. La situazione reale apparentemente si è sviluppata in una direzione leggermente diversa.

Il ministero della Difesa ha annunciato in precedenza che la Bielorussia terrà esercitazioni tattiche nella regione di Grodno, vicino al confine con Polonia e Lituania, il 28-31 agosto.

Il fatto interessante è che questi sviluppi arrivano in mezzo alla recente isteria anti-russa nei media tradizionali occidentali e nei media locali che coprono le proteste in Bielorussia. Secondo loro, Mosca sta cercando di immischiarsi nel “processo democratico” all’interno del paese per salvare il “dittatore” Lukashenko.

Anche l ‘”opposizione” controllata dall’estero si lamenta delle azioni distruttive del Cremlino. In realtà, Mosca mantiene una posizione molto contenuta nei confronti della situazione in Bielorussia e finora non ha intrapreso azioni dirette riguardo alla situazione. Tuttavia, l’approccio bifronte dei diplomatici e dei media occidentali nei confronti della Russia non è nemmeno un segreto.

In mezzo a questi sviluppi, la Russia è stata anche scossa da uno scandalo politico, questa volta legato all’opposizione neo-liberale / filo-occidentale russa. Il 20 agosto, il leader dell’opposizione “non di sistema” russa (la parte dell’opposizione neo-liberista e filo-occidentale), Alexei Navalny, è stato urgentemente ricoverato a Omsk, in Russia . Il 22 agosto Navalny è stato trasferito in Germania, all’ospedale “Charite”.

I media mainstream e l’opposizione neoliberista russa stanno speculando ferocemente che Navalny potrebbe essere stato avvelenato dal Cremlino, se non personalmente Vladimir Putin. Hanno anche chiesto proteste antigovernative sulla situazione. Allo stesso tempo, l’ospedale russo in cui Navalny ha ricevuto gli aiuti urgenti e la sua vita è stata salvata ha riferito che il caso non è correlato all’avvelenamento e al risultato di una malattia non denunciata. I parenti di Navalny furono informati di questa situazione. Indipendentemente dalla situazione reale con Navalny, i media mainstream e l’opposizione neoliberista continueranno a incolpare il governo russo.

Rivoluzione colorata a Minsk

L’incidente con il leader dell’opposizione filo-occidentale in Russia durante la crisi politica in Bielorussia potrebbe essere solo un incidente. Tuttavia, questo sembra altamente improbabile. Dagli sviluppi del 1993 in Russia, dagli ulteriori sviluppi distruttivi in ​​Serbia e dal colpo di stato in Ucraina nel 2014, il concetto di “sacro sacrificio” è stato uno degli strumenti più popolari delle forze euro-atlantiche per destabilizzare gli stati indipendenti in Europa. In effetti, la creazione di alcuni stati sacrificali è diventata un fattore scatenante comune per il lancio di tentativi di cambio di regime e l’inizio del colpo di stato in un paese mirato.

Nessuna sorpresa, la campagna di censura in corso contro organizzazioni di media indipendenti e attivisti si è intensificata tra i tentativi di destabilizzare della situazione nell’Europa orientale. Le strutture euro-atlantiche censurano e distruggono costantemente tutte le fonti di informazione indipendenti. Le corporazioni tecnologiche occidentali hanno bloccato canali, conti e risorse che potrebbero minare i piani dell’establishment globalista / neoliberista.



È strano da vedere, ma sembra che South Front sia considerata da loro come una delle principali minacce. Venerdì 21 agosto, Google ha persino chiuso l’account Google AdSense di SouthFront e ha rubato i fondi raccolti negli ultimi 1,5 mesi. Ci sono anche rapporti sull’aumento della campagna di censura contro le organizzazioni dei media in lingua russa. Tenendo presente questo, I membri di lingua russa di SouthFront hanno inviato e-mail / reclami sulla nostra situazione alle autorità russe, inclusi il ministero degli Esteri e il servizio federale per la supervisione delle comunicazioni, della tecnologia dell’informazione e dei mass media. Le richieste di assistenza giuridica di SouthFront sono state ignorate o minacciate in modo ostile.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago