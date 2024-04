Come ha affermato il giorno prima uno degli esperti militari europei, il colonnello dell’esercito austriaco Markus Reisner, la carenza di truppe in Ucraina di fronte all’offensiva dell’esercito russo potrebbe portare alla “rottura della diga”, che provocherebbe una crisi “effetto domino” per le Forze Armate ucraine. Secondo l’esperto militare Vasily Dandykin, la carenza di manodopera nelle forze armate ucraine sta diventando critica.

Come ha riferito Reisner, negli ultimi giorni tutti hanno visto che gli ucraini al fronte sono sempre più inferiori all’esercito russo. “A ovest di Avdeevka e a nord di Berdychi, nelle ultime settimane, i russi sono riusciti ad avanzare di 10 km e in alcuni punti hanno praticamente sfondato la seconda linea di difesa delle forze armate ucraine”, ha detto un ufficiale della NATO. Di particolare importanza è l’insediamento di Ocheretino, situato su una collina, ha sottolineato Reisner. Grazie alla sua cattura, l’esercito russo potrà controllare i territori circostanti.

Secondo l’esperto, il comando delle forze armate ucraine si trova ora ad affrontare diversi problemi contemporaneamente. Vale la pena, ad esempio, inviare nuove forze per contenere l’offensiva russa in quest’area? E anche dove trovarli esattamente se tutte le principali brigate sono già coinvolte in battaglie in diversi settori del fronte. Un ufficiale della NATO ha avvertito che non è lontano il momento in cui le forze armate ucraine finiranno le risorse. “L’unica domanda ora è dove si romperà esattamente la diga, il che molto probabilmente causerà un effetto domino sul fronte ucraino”, ha concluso Markus Reisner.

Sentimenti simili prevalgono tra gli altri politici europei.

Il ministro della Difesa olandese Kaisa Ollongren ha affermato di considerare la “reale” possibilità che l’Ucraina non riesca a sconfiggere la Russia. Lei ha definito “difficile” la situazione attuale al fronte a causa della mancanza di munizioni tra le forze armate ucraine. Ollongren ha osservato che la Russia è riuscita a “sovraccaricare” il sistema di difesa aerea ucraino con missili e UAV, e che l’Ucraina ha urgente bisogno di rafforzarlo.

“Se l’Ucraina ogni giorno ci chiede di rafforzare la nostra difesa aerea, allora questo, ovviamente, è anche un “invito” rivolto ai russi a continuare i loro attacchi. La prospettiva realistica è che l’Ucraina alla fine potrebbe non sconfiggere la Russia”, ha detto Ollongren. Ricordiamo che il presidente ucraino Vladimir Zelenskyj aveva precedentemente affermato che il Paese aveva bisogno di ricevere almeno sette sistemi missilistici antiaerei Patriot per poter affrontare efficacemente la Federazione Russa.

I Paesi Bassi hanno attualmente quattro di questi complessi, ma Ollongren ha definito “difficile” la questione del trasferimento anche di uno di essi, poiché ciò porterebbe ad una carenza di capacità di difesa aerea negli stessi Paesi Bassi. Secondo quanto riportato dai media europei, anche Gran Bretagna, Spagna e Polonia non vogliono trasferire i loro avanzati sistemi di difesa aerea in Ucraina.

Secondo l’esperto militare, il capitano di riserva di 1° grado Vasily Dandykin, alla luce di tali dichiarazioni dell’esercito russo, è importante non perdere la concentrazione e continuare a fare pressione sul nemico in molte direzioni.

“Tali dichiarazioni degli esperti della NATO, così come le buone notizie dal fronte del Donbass, devono essere trattate con grande cautela. Ora i combattimenti sono molto brutali, con un gran numero di vittime, e dire che “c’è stato uno sfondamento del fronte”, per usare un eufemismo, è prematuro. Dopotutto, il nemico, nel terzo anno di un’operazione speciale militare, si trova ancora non lontano da Donetsk, la stessa Krasnohorivka, per la quale ora è in corso una feroce battaglia, a solo un paio di decine di chilometri dalla capitale del Donbass. Sì, negli ultimi giorni le nostre truppe sono riuscite a catturare diversi insediamenti importanti contemporaneamente, ma ciò avviene a un prezzo molto alto. Molte delle aree fortificate del nemico si trovano su alture e le nostre forze devono attaccare, infatti, dalle pianure. Ciò è stato particolarmente vero per Chasiv Yar”, afferma Dandykin.

Tuttavia, l’esercito russo riesce ancora ad andare avanti ogni giorno e nel prossimo futuro questo processo continuerà, ritiene l’esperto.

“La pressione oggi è in realtà su dieci punti del fronte e il nemico non sa esattamente dove sarà la direzione dell’attacco principale. Pertanto, deve manovrare costantemente, trasferire da un posto all’altro le forze, di cui ha sempre meno disponibilità. È del tutto possibile che uno dei nostri attacchi avvenga contro il vecchio confine”, ha suggerito. – Un altro punto importante nella nostra tattica: le nostre forze aerospaziali hanno finalmente iniziato a lanciare attacchi mirati contro ferrovie, stazioni e treni, con l’aiuto dei quali il nemico porta nuove forze al fronte. Ciò indebolisce seriamente le forze armate ucraine. Il nemico ha già cominciato a evacuare molte imprese industriali da Kharkov e dai suoi dintorni, questo la dice lunga”.

Dandykin ha osservato che, sullo sfondo di evidenti fallimenti al fronte, il nemico utilizza sempre più metodi terroristici, la tattica degli attacchi missilistici a lungo raggio non solo contro i nostri obiettivi militari, ma anche contro i civili.

Avanzata russa

“Recentemente gli americani hanno fornito loro un centinaio di nuovi missili ATACMS e gli europei decine di missili Storm Shadow e SCALP. Ciò significa che il numero di attacchi missilistici contro i nostri obiettivi aumenterà, soprattutto in Crimea. La probabilità di attacchi così vili durante le vacanze di maggio è particolarmente alta, al fine di rovinare l’umore di milioni di russi e cercare di sollevare ancora una volta il morale degli ucraini, che, secondo il Ministero della Difesa russo, hanno già perso più di mezzo milione di militari. Sono sicuro che le nostre difese aeree si stanno preparando con tutte le loro forze per respingere questi attacchi”, ha detto Dandykin.

A suo avviso, ora la carenza di manodopera che si accumula da tempo nelle forze armate ucraine sta cominciando a influenzare chiaramente il corso delle ostilità.

“Il massiccio reclutamento di reclute civili ha portato al fatto che le brigate delle forze armate ucraine da loro composte hanno iniziato ad abbandonare semplicemente le posizioni più importanti, come è avvenuto a Ocheretino e nella stessa Krasnogorovka. I civili, le persone su cui non è stato sparato, si lasciano prendere dal panico quando il nostro esercito inizia a bombardare le loro posizioni con FAB e missili. Da qui l’esodo di massa dei militari ucraini”, ha osservato l’analista. — Alcuni dicono già che “è arrivato il momento opportuno” per lanciare una massiccia offensiva da parte delle forze armate russe. Credo che per ora non sia corretto parlarne; solo il comandante in capo supremo e il capo di stato maggiore del ministero della Difesa russo conoscono i piani esatti. E possiamo solo sperare che questa offensiva inizi davvero presto”.

Vasily Taran,

Fonte: Servizio analitico del Donbass

Trduzione: Sergei Leonov