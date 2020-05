I pianificatori militari degli Stati Uniti consigliano un’estesa guerra psicologica online contro la Cina

da Redazione

di Alan MACLEOD

Mentre l’esercito degli Stati Uniti distoglie la sua attenzione dal Medio Oriente per dedicarsi al conflitto con la Russia e la Cina, i pianificatori di guerra americani avvertono che gli Stati Uniti stanno espandendo notevolmente le proprie “operazioni psicologiche” online contro Pechino.

Un nuovo rapporto del Financial Times descrive in dettaglio come i migliori strateghi di Washington stiano elaborando strategie per una nuova guerra fredda con la Cina, descrivendolo meno come la terza guerra mondiale e più come “prendersi a calci sotto il tavolo”. La scorsa settimana, il generale Richard Clarke, capo del comando delle operazioni speciali, ha dichiarato che le “missioni di uccisione e cattura” che i militari hanno svolto in Afghanistan erano inadeguate per questo nuovo conflitto e che le operazioni speciali dovrebbero spostarsi verso le campagne di cyber influenza.

L’analista militare David Maxwell, un ex soldato delle Operazioni speciali, aveva richiesto una guerra di cultura diffusa, che includesse il Pentagono che commissionava quelli che chiamava romanzi “Tom Clancy’s Tai Clancy”, con l’intenzione di demonizzare la Cina e demoralizzare i suoi cittadini. , sostenendo che Washington dovrebbe “armarsi” “della politica del figlio unico cinese bombardando i cinesi con storie di morti in guerra dei loro unici figli, e quindi della loro linea di sangue.

Una tattica non diversa fu usata durante la prima guerra fredda contro l’Unione Sovietica, dove la CIA sponsorizzava un’enorme rete di artisti, scrittori e pensatori per promuovere le critiche liberali e socialdemocratiche dell’URSS, senza che il pubblico lo sapesse, e talvolta , anche gli artisti stessi.

Consenso alla campagna anti-Cinese

In pochi mesi, l’amministrazione Trump è passata dall’elogiare la risposta della Cina alla pandemia di COVID-19 al biasimarla per lo scoppio della pandemia, anche suggerendo che la Cina debba pagare per le riparazioni per la loro presunta negligenza.

Solo tre anni fa gli americani avevano una visione neutrale della Cina (e nove anni fa era molto favorevole). Oggi, gli stessi sondaggi mostrano che al 66 percento degli americani non piace la Cina, e solo il 26 percento ha un’opinione positiva del paese. Più di quattro persone su cinque sostengono essenzialmente una guerra economica su larga scala con Pechino, qualcosa che il presidente ha minacciato di emanare la scorsa settimana.

Anche i media dei gruppi corporativi stanno sicuramente facendo la loro parte, inquadrando costantemente la Cina come una minaccia autoritaria per gli Stati Uniti, piuttosto che una forza neutrale o addirittura un potenziale alleato, portando ad un aumento degli attacchi razzisti contro i cinesi in patria. .

Xi Ping assiste alle manovre della flotta

Ristrutturazione per una guerra intercontinentale

Mentre gli analisti hanno a lungo avvertito che gli Stati Uniti stanno “rinunciando” alle simulazioni di guerra calda con la Cina o persino con la Russia, non è chiaro se si tratti di una valutazione sobria o di un tentativo egoistico di aumentare le spese militari. Nel 2002, gli Stati Uniti d’America Ha effettuato un’invasione di prova di un gioco di guerra in Iraq, dove è stato catastroficamente sconfitto dal tenente generale Paul Van Riper, al comando delle forze irachene, portando a respingere l’intero esperimento a metà. Tuttavia, la successiva invasione ebbe luogo senza una massiccia perdita delle vite americane.

La recente richiesta di bilancio del Pentagono per il 2021 chiarisce che gli Stati Uniti stanno ristrutturando le forze per una possibile guerra intercontinentale con la Cina e / o la Russia. Si richiedono $ 705 miliardi per “cambiare il focus delle guerre in Iraq e Afghanistan e una maggiore enfasi sui tipi di armi che potrebbero essere utilizzate per affrontare giganti nucleari come la Russia e la Cina”, rilevando che questo richiede “sistemi di armi di fascia alta più avanzati , che forniscono un maggiore coinvolgimento, una maggiore letalità e un targeting autonomo per l’occupazione contro le minacce vicine in un ambiente più conflittuale. ” Di recente, i militari hanno ricevuto il primo lotto di testate nucleari a basse intensità, che secondo gli esperti offusca la linea tra conflitto convenzionale e nucleare,

Non vi è stato alcun ritiro significativo da parte dei democratici. In effetti, il team di Joe Biden ha suggerito che l’intera politica industriale degli Stati Uniti dovrebbe ruotare intorno alla “concorrenza con la Cina” e che la loro “massima priorità” sta affrontando la presunta minaccia rappresentata da Pechino. L’ex vicepresidente ha anche attaccato Trump da destra sulla Cina, cercando di descriverlo come uno strumento di Pechino, ricordando come Clinton lo ha ritratto nel 2016 come una risorsa del Cremlino. (Il leader presidenziale del Partito Verde Howie Hawkins ha promesso di tagliare il bilancio militare del 75% e disarmare unilateralmente.)

Sfilata missili intercontinentali della Cina

Tuttavia, le voci che esprimono preoccupazione per una nuova corsa agli armamenti sono poche e lontane tra loro. L’attivista veterano della deproliferazione, Andrew Feinstein, è un’eccezione e dice:

“I nostri governi spendono oltre 1,75 trilioni di dollari ogni anno in guerre, armi, conflitti … Se potessimo distribuire quel tipo di risorsa per affrontare la crisi del coronavirus che stiamo vivendo, immagina cos’altro potremmo fare”. Immagina come possiamo combattere contro la crisi climatica, come possiamo affrontare la povertà globale, la disuguaglianza. La nostra priorità non dovrebbe mai essere la guerra; Le nostre priorità devono essere la salute pubblica, l’ambiente e il benessere umano “.

Tuttavia, se il governo lancerà una nuova guerra psicologica contro la Cina, è improbabile che voci anti-guerra come quelle di Feinstein possano ottenere molto spazio sulla stampa mainstream.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago