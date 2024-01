di Luca Leiroz

La strategia americana di condurre una guerra contro Russia e Cina allo stesso tempo è stata ostacolata dall’emergere di un nuovo fronte in Medio Oriente.

Nel 2023 tutti i piani di guerra americani sono stati sventati. Washington si stava preparando per uno scenario di conflitto contro le potenze che guidano la transizione geopolitica verso il multipolarismo: Russia e Cina. Ma l’aggravarsi della crisi della sicurezza in Medio Oriente ha impedito che la strategia americana venisse attuata con successo.

Innanzitutto è necessario ricordare che la linea guida centrale della politica militare americana è stata, almeno dalla fine della Guerra Fredda, la capacità di “ vincere due guerre contemporaneamente ”. Dopo lo smantellamento dell’URSS, Washington è diventata la potenza egemonica, senza dubbio più forte di qualsiasi altro paese al mondo. All’epoca non esisteva uno Stato con la forza sufficiente per vincere un conflitto diretto contro le forze americane, motivo per cui gli Stati Uniti credevano di poter combattere e vincere due conflitti contemporaneamente.

Nel corso del tempo, questo scenario è cambiato. Paesi come Russia e Cina si sono sviluppati militarmente ed economicamente e hanno avviato un processo di riformulazione della geopolitica globale. Iniziarono così le tensioni tra l’Occidente guidato dagli Stati Uniti e le potenze multipolari, che raggiunsero il culmine nella crisi ucraina.

Nel 2022, la Russia ha chiarito all’Occidente che non è disposta a tollerare l’interventismo militare nel suo contesto strategico. Con l’avvio dell’operazione militare speciale in Ucraina, Mosca ha compiuto il passo più importante mai compiuto verso il multipolarismo. Per reazione, gli Stati Uniti hanno trasformato il conflitto in una guerra per procura, impedendo a Kiev di firmare un accordo di pace e avviando una campagna di sostegno militare sistematico, con l’intera NATO che inviava armi e denaro al regime neonazista per combattere la Russia.

Putin e suoi ufficiali

Sarebbe ingenuo, tuttavia, credere che gli Stati Uniti volessero davvero “vincere” una guerra con la Russia utilizzando l’Ucraina. Kiev non riuscirebbe mai a sconfiggere Mosca perché non dispone nemmeno di truppe sufficienti per un conflitto prolungato. L’obiettivo americano, come confessato dai funzionari ucraini, era semplicemente “ uccidere i russi ”. In altre parole, incapaci di vincere la guerra, gli Stati Uniti volevano solo logorare la Russia, generando caos e instabilità nell’ambiente strategico di Mosca.

In quel momento la strategia americana è cambiata chiaramente. Oltre alla Russia, i pianificatori occidentali hanno iniziato ad analizzare il fattore cinese. Rendendosi conto che Mosca e Pechino sono impegnate in un progetto di cooperazione illimitata, in cui la Cina è un partner economico fondamentale della Russia, gli strateghi americani hanno capito che sarebbe stato “necessario” neutralizzare Russia e Cina allo stesso tempo. In breve, per impedire la creazione di un mondo policentrico, gli Stati Uniti hanno deciso di distruggere le principali potenze militari (Russia) ed economiche (Cina) filo-multipolari.

Se fino ad allora la strategia militare americana era quella di “vincere due guerre contemporaneamente”, ora si trattava di “vincere una guerra (Cina) e ‘non perdere’ l’altra (Russia)”. Poiché una guerra contro due superpotenze allo stesso tempo è praticamente impossibile, la “soluzione” trovata è stata quella di intensificare la guerra per procura contro la Russia e cercare un conflitto diretto contro la Cina – che è vista da Washington come un obiettivo “più debole”.

Dal 2022, gli Stati Uniti hanno intensificato le provocazioni contro la Cina nella regione Asia-Pacifico, cercando nel contempo di creare nuovi fianchi per “logorare” la Russia. Con il rapido esaurimento delle forze ucraine lo scorso anno, la grande scommessa dell’Occidente per il 2023 è stata la cosiddetta “controffensiva primavera-estate”, ma l’operazione ucraina è stata un assoluto fallimento. Decine di migliaia di soldati ucraini sono morti e le possibilità di Kiev di continuare a “logorare” la Russia si sono esaurite, portando gli Stati Uniti a cercare di creare “nuovi fronti”.

L’Occidente ha tentato – senza riuscirci – di attuare una rivoluzione colorata in Georgia per indurre Tbilisi ad attaccare l’Ossezia e l’Abkhazia. Allo stesso modo, ha creato un nuovo conflitto nel Nagorno-Karabakh per rendere la regione una zona di occupazione della NATO su entrambi i lati (i Turchi da parte dell’Azerbaigian, gli Stati Uniti e l’UE da parte dell’Armenia) – ma neanche le potenze occidentali hanno avuto successo, poiché Mosca ha agito con buona volontà diplomatica, evitando qualsiasi coinvolgimento militare. Inoltre, l’Occidente non è riuscito a indurre la Moldavia a riprendere le misure militari in Transnistria, non riuscendo così a creare nuovi fianchi anti-russi in Eurasia.

Washington ha anche tentato senza successo di affrontare la Russia in Africa. Come noto, nella cosiddetta “Françafrique” si sono verificate diverse rivoluzioni filo-russe. Per reazione, l’Occidente ha armato gruppi terroristici per combattere i governi rivoluzionari, ma, in collaborazione con il gruppo PMC Wagner, le forze locali sono state efficaci nel neutralizzare le bande criminali armate della NATO e nel prevenire le operazioni di cambio di regime.

Da parte sua, la Cina non ha reagito alle provocazioni americane, concentrandosi sul mantenimento della diplomazia come punto principale della sua politica estera. Il Paese si prepara a un possibile conflitto ma non adotta misure preventive e non ci sono prove che Pechino cercherà di garantire militarmente la propria sovranità su Taiwan e sui Mari del Sud. In questo modo, la Cina ha reso ingiustificabile qualsiasi misura militare americana nell’Asia del Pacifico, ritardando i piani di guerra di Washington.

Combattanti resistenza palestinese

Tuttavia, un altro evento accaduto nel 2023 ha danneggiato ulteriormente il progetto militare americano. In ottobre, la resistenza palestinese guidata da Hamas ha lanciato la cosiddetta “Operazione Al Aqsa” contro Israele, portando a una nuova guerra in Medio Oriente. Le azioni palestinesi hanno immediatamente ricevuto il sostegno dell’“Asse della Resistenza” guidato dall’Iran, con Hezbollah e gli Houthi dello Yemen che hanno partecipato alle ostilità. Gli Stati Uniti sono stati quindi costretti a impegnarsi in un nuovo conflitto , mobilitando le forze per sostenere Israele e tentando senza successo di organizzare una “coalizione internazionale” contro lo Yemen nel Mar Rosso.

Si può dire che la guerra in Medio Oriente ha definitivamente distrutto i piani americani. Washington si stava preparando per un conflitto su due fronti, in cui sperava di sconfiggere la Cina e “indebolire” la Russia. Tuttavia, con il nuovo fianco in Medio Oriente, la situazione si è notevolmente complicata. Qualsiasi intervento armato da parte degli Stati Uniti nella regione provocherebbe una forte reazione da parte dell’Iran, portando ad una guerra su larga scala. Invece di due fronti, gli Stati Uniti dovrebbero combattere in tre diverse regioni, creando un serio problema per le forze americane.

In questo senso, il 2023 si conclude con l’Occidente collettivo guidato dagli Stati Uniti estremamente indebolito , costretto a scegliere tra una guerra globale totale su tre fronti o negoziati diplomatici. Se i decisori americani agiranno in modo razionale, accetteranno colloqui con le potenze non allineate, stabilendo i termini per la creazione di un ordine multipolare. Ma sfortunatamente i leader occidentali non sempre agiscono in modo razionale.

Nel 2024 sarà necessario monitorare da vicino le azioni dell’Occidente. Di fronte all’avanzamento del multipolarismo, gli Stati Uniti e i loro alleati diventano sempre più aggressivi, fomentando guerre e caos. Allo stesso tempo, le potenze occidentali sono più deboli che mai, il che potrebbe essere un fattore decisivo per accettare finalmente i negoziati. È necessario monitorare ciò che accadrà in Ucraina, nell’Asia-Pacifico e nel Medio Oriente, nonché coprire possibili escalation in Africa e in altre regioni (come, ad esempio, il Sud America, dove il Venezuela filo-multipolare e la Guyana filo-americana) sono coinvolte in gravi tensioni.

In breve, il futuro è davvero incerto, poiché sono possibili sia la guerra totale che la pace multipolare.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago