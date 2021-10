I pezzi degli scacchi afgani si muovono velocemente e furiosamente





di Pepe Escobar

Il leader iraniano Raisi afferma che gli Stati Uniti hanno sostenuto il bombardamento delle moschee sciite nelle città afghane. Nel frattempo, la Cina sta stabilendo una base militare nel vicino Tagikistan.

L’Afghanistan era l’anello mancante nella complessa scacchiera dell’integrazione eurasiatica. Oggi il tempo sta per scadere. Dopo quattro lunghi decenni di guerra, rimettere in piedi la nazione il più rapidamente possibile è una questione urgente per tutti i suoi vicini.

I tre nodi chiave dell’integrazione dell’Eurasia sono profondamente consapevoli dell’importanza della posta in gioco. Da qui la volontà di Russia, Cina e Iran di portare avanti le cose attraverso la diplomazia.

Il 27 ottobre a Teheran si è tenuta una conferenza, ufficialmente denominata Seconda riunione dei ministri degli Esteri – Paesi vicini dell’Afghanistan, che ha riunito i pesi massimi Cina e Russia, Iran e Pakistan, nonché tre paesi dell’Asia centrale: Tagikistan, Uzbekistan e Turkmenistan .

È una sorta di prova estesa del recente vertice della Shanghai Cooperation Organization (SCO), in cui tutti i partecipanti hanno discusso in dettaglio dell’Afghanistan. Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian ha sottolineato l’obiettivo di tutti. La pace, ha twittato, dipende da “un governo inclusivo e rispettoso della volontà del popolo afghano “.

La dichiarazione congiunta è tornata ancora una volta su tutti i temi principali: la necessità di una “ struttura politica ampia, con la partecipazione di tutti i gruppi etno-politici ” in Afghanistan; la necessità di ” non ingerenza nei suoi affari interni “; e l’accento sulla “ sovranità nazionale, indipendenza politica, unità e integrità territoriale ”.

E, ultimo ma non meno importante, la linea rossa definitiva, che è anche una linea rossa della SCO: nessun sostegno, in nessuna forma, a nessuna organizzazione jihadista.

I ministri degli Esteri hanno anche ribadito quanto già stampato nel vasto vertice di Mosca: ” I paesi principalmente responsabili delle difficoltà dell’Afghanistan dovrebbero mantenere seriamente il loro impegno e fornire all’Afghanistan aiuti economici, mezzi di sussistenza e aiuti umanitari urgenti per aiutare a raggiungere una stabilità transizione ”.

Parla il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Foto: CGTN

L’Unione Europea ha stanziato 1 miliardo di euro in aiuti umanitari. Per ora, questa è solo una promessa. Washington non ha inviato alcun segno che potrebbe considerare di alleviare la terribile situazione economica a Kabul.

L’amministrazione Biden, inoltre, non ha indicato che prevede di rilasciare quasi 9,5 miliardi di dollari in oro, investimenti e riserve di valuta estera afghane di stanza negli Stati Uniti e congelate dopo l’acquisizione del potere da parte dei talebani – nonostante le crescenti pressioni da parte di gruppi di aiuto e altri che credono che questa misura punitiva potrebbe causare il collasso dell’economia afghana.

Il presidente iraniano Ebrahim Raïssi, dopo aver incontrato i ministri degli esteri di Pakistan, Tagikistan e Turkmenistan, non è andato a vuoto. In precedenza aveva affermato, ufficialmente, che gli Stati Uniti stavano facilitando l’espansione dell’ISIS in Afghanistan – un’ironia del destino, se è vero, dato che il gruppo terroristico ha ucciso 13 militari americani e molte altre persone durante l’esplosione di una bomba a Aeroporto internazionale di Kabul a fine agosto.

Il leader iraniano ha poi raddoppiato affermando che la recente ondata di attentati compiuti durante la preghiera del venerdì nelle moschee sciite nelle principali città afghane è stata sostenuta anche dagli Stati Uniti.

Raïssi esprime, forte e chiara, un’analisi che i servizi di intelligence di diversi paesi membri della SCO si sono attivamente scambiati: C’è un solo grande attore geopolitico che beneficia, in stile “divide et impera”, del caos generato dall’ISIS.

I russi, gli iraniani ei cinesi sono tutti molto attenti a tutto ciò che riguarda l’Afghanistan. In vista del suo attuale tour europeo, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi è passato da Doha lunedì per il primo incontro ad alto livello tra Cina e Afghanistan dai tempi di Saigon del 15 agosto.

La visita ha segnato anche il ritorno sulla scena politica del Mullah Baradar, il vice primo ministro afghano ad interim, che comunque sembra essere confinato agli affari dell’ufficio politico di Doha.

Wang ancora una volta ha chiarito molto chiaramente che è fondamentale impegnarsi con i talebani ” razionalmente e pragmaticamente ” e allo stesso tempo ha sottolineato che i talebani devono ” essere aperti e tolleranti “.

La massima priorità di Pechino è iniziare a trattare con un governo funzionante a Kabul il prima possibile. L’integrazione dell’Afghanistan nel Corridoio Economico Cina-Pakistan (CPEC), così come il Corridoio Iran-Cina in rapido sviluppo, è una questione urgente.

Ma tutto questo impallidisce in confronto alle sfide che deve affrontare un governo ancora lontano dall’essere inclusivo: l’incombente crisi economica, l’incubo umanitario di fatto e la minaccia terroristica dell’IS-K.

Appena due giorni dopo l’incontro di Wang a Doha, e quasi contemporaneamente a quello di Teheran, il Tagikistan ha approvato l’istituzione di una base militare cinese sul proprio territorio. Quindi è di nuovo spento.

Aspettatevi che presto emerga una feroce campagna di denuncia delle “violazioni dei diritti umani” da parte di Dushanbe (capitale del Tagikistan).

fonte: https://asiatimes.com

Traduzione: Luciano Lago