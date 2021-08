I pericoli della falsa divulgazione o del tradimento degli intellettuali

di Tasio Retortillo Merino.

Ecco la traduzione di un testo in inglese appena steso da un pensatore professionista (che è pagato per pensare):

La Scienza è divenuta una religione

Ebbene, lasciatemi dire che i mercenari della penna al servizio del globalismo selvaggio sono pronti a scompigliarci la testa ad ogni costo. L’obiettivo non è più nemmeno quello di iniettare idee nella nostra mente, ma solo di rendere la nostra percezione dei fatti il ​​più confusa possibile.

Per illustrare ciò, ecco un articolo che, per denunciare il pericolo dell’amalgama tra scienza e scientismo (un discorso apparentemente sufficientemente carico di buon senso da far addormentare la maggior parte di noi perché attualmente vogliamo e abbiamo bisogno di ascoltarlo) del tipo – un grande capo del giornalismo – ti infila inversioni semantiche di inaudita brutalità, così, in mezzo al resto, è un borderline subliminale.

Guarda questo paragrafo, il secondo del testo, camuffato dal resto di commoventi banalità (i miei appunti sono tra parentesi): “ Il problema più ovvio con la chiamata a ‘credere nella scienza’ è che questa non serve a nulla quando eminenti scienziati – cioè esperti in buona fede – sono da entrambe le parti (o da tutte le parti) di una data questione empirica ”.

[obiettivo: confonderci sul fatto che esperti in buona fede, quindi senza conflitti di interesse materiali e non necessariamente “noti”, sono molto spesso d’accordo purché la domanda sia abbastanza precisa, concreta e accessibile con le attuali conoscenze].

” Le parti dominanti dell’intellighenzia potrebbero preferire che non lo sapessimo, ma ci sono esperti dissenzienti su molte questioni scientifiche che alcuni affermano allegramente di essere state “risolte” dal “consenso”, cioè al di là di ogni dibattito. È il caso della precisa natura e delle probabili conseguenze del cambiamento climatico e di alcuni aspetti del coronavirus e del suo vaccino ”.

[Lì mette potenzialmente tutti in tasca rimanendo deliberatamente astratto nella sua formulazione, dal momento che ognuno può vedere “le parti dominanti dell’intellighenzia” in luoghi diversi a seconda delle proprie paure. Qualcuno penserà all’apparato statale, altri alle università e ai centri di ricerca privati, altri ancora a personaggi pubblici considerati “ambientalisti” o addirittura “progressisti” (capiamo “sinistri” o “sionisti” finché siamo un po’ scivolati: vedi dove questo discorso apparentemente molto pulito può portarlo con relativa facilità?) ecc. La sfiducia di tutti è quindi potenzialmente incanalata su un target indeterminato e ambivalente per generare ancora più confusione.

Si noti poi che egli presuppone di passaggio che il livello di divisione sociale e scientifica causato dalla questione vaccinale sia allo stesso livello di quello relativo al tema delle conseguenze del cambiamento climatico. Tuttavia, quest’ultima è proprio una delle questioni che divide efficacemente gli scienziati in buona fede, mentre i vaccini covid sono difesi solo da scienziati con conflitti di interesse.]

laboratory

E ora il fulcro: ” Senza prove reali, i critici accreditati sono spesso accusati di essere corrotti dall’industria, con la tacita fede che gli scienziati che esprimono la posizione stabilita siano puri e incorruttibili “.

[Se questo non è cercare deliberatamente di confondere il lettore eseguendo un’inversione più brutale … non so nemmeno come spiegarlo meglio di quanto possa essere spiegato da solo.]

Quale positività nel dibattito può riemergere attraverso letture come queste?



La meta non è ovviamente da ricercare piuttosto dalla parte della paralisi mentale e dell’opposizione sistematica a tutto e al suo contrario? Le tecniche di castrazione intellettuale non si limitano solo al vocabolario utilizzato, ma a volte rientrano nell’intera sintassi all’opera in una discussione.

Confondere per non dare la spiegazione esatta dei fenomeni e lasciarli all’interpretazione ufficile degli “illuminati” dalla scienza.

Fonte: Reseau International

Traduzione: Gerard Trousson