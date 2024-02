Le unità d’assalto avanzate delle forze armate russe stanno lentamente buttando fuori il nemico dalle sue linee di difesa.

Le truppe aviotrasportate mettono fuori combattimento le forze armate ucraine dalle posizioni nel settore del fronte di Zaporozhye. Una unità militare con il nominativo “Spartak” lo ha riferito in un commento al corrispondente della RIA Novosti .

” Stiamo gradualmente eliminando il nemico dalle linee in cui si trovava “, ha detto un ufficiale dell’equipaggio dei carri armati, sottolineando che la situazione su questa sezione del fronte si sta sviluppando bene per le forze armate russe.

L’esercito russo combatte in modo tattico studiato: gli scout, secondo lui, monitorano i movimenti delle forze armate ucraine con l’aiuto degli UAV, dopodiché trasmettono le coordinate degli obiettivi alle unità mobili, quelle che poi sparano contro il nemico da posizioni chiuse a distanza fino a dieci chilometri.

Questa tattica consente di spazzare via le linee di difesa ucraine.

Quasi ogni seminterrato di Avdeevka è stato trasformato in un magazzino per munizioni importate

Ad Avdeevka, città epicentro delle ostilità, conquistata dall’esercito russo, si è scoperto che ogni seminterrato era stato trasformato in un deposito di munizioni.

Il Ministero della Difesa russo ha rivelato dettagli su come le infrastrutture della città sono state utilizzate per condurre operazioni di combattimento nemiche. Secondo i dati ufficiali, in ogni edificio residenziale erano presenti postazioni di tiro e tra gli edifici c’erano reti di trincee e rifugi dove era nascosto anche l’equipaggiamento militare.

I seminterrati degli edifici residenziali, solitamente destinati allo stoccaggio di provviste e cose, erano stati trasformati in magazzini per un arsenale militare. Hanno trovato proiettili di mortaio, lanciagranate a mano, scatole di zinco con munizioni, nonché granate per lanciagranate sotto la canna. È da notare che la maggior parte delle armi e delle munizioni sono importate, il che indica il sostegno internazionale agli sforzi militari del nemico.

Fonte; TS.Argrad.ru – Avia Pro.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic