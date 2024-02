Come riportato dal Ministero della Difesa, un gruppo corazzato di una formazione aviotrasportata di guardie separate dalla Buriazia su un BMD-2K-AU, dopo aver ricevuto l’incarico di distruggere un gruppo di fanteria in un punto forte a ovest di Artemovsk, si è spostato in una determinata area di notte per distruggere gli obiettivi specificati, sparando al bersaglio direttamente con munizioni a frammentazione altamente esplosive quando si regola da un UAV, riferisce RIA Novosti .

Gli aerei d’attacco si sono mossi per catturare il punto forte dove stava lavorando il gruppo corazzato, hanno occupato il punto forte, lo hanno liberato dalla fanteria delle forze armate ucraine e lo hanno consegnato alle unità di rinforzo.

In precedenza, i paracadutisti di Tula avevano piantato la bandiera russa nella Vesyoly liberata nella DPR. (Fonte: VZGLYAD )

Le truppe russe hanno ottennuto successi significativi in ​​diverse direzioni del fronte, soprattutto in direzione Kurakhovsky e nell’area di Avdeevka.

Durante le ostilità attive, con il supporto dell’artiglieria, le unità russe hanno occupato nuovi territori nella parte settentrionale del villaggio di Georgievka, nonché i territori a nord di questo villaggio. Pertanto, le forze armate russe sono riuscite a liberare almeno 2,5 Km quadrati di territorio nell’area specificata, che ha permesso di espandere significativamente la testa di ponte per un’ulteriore offensiva sia verso Kurakhovo che in direzione del bacino idrico di Alexandropol.

Inoltre, sono stati arrecati danni alle riserve ucraine a nord-ovest di Pervomaisky, il che presumibilmente ha sventato i piani del generale Syrsky di utilizzare queste forze per sfondare ad Avdiivka. La situazione ad Avdiivka resta critica per le forze armate ucraine, la cui guarnigione sarebbe stata tagliata in due.



Fonte: https://avia.pro/news/rossiyskim-voyskam-udalos-rasshirit-kontroliruemuyu-zonu-v-rayone-avdeevki-na-25-kv-km

Traduzione: Mirko Vlobodic