I palestinesi salutano come “una vittoria” il voto delle Nazioni Unite sull’occupazione e l’annessione israeliane





I palestinesi hanno accolto con favore il voto dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che invita la Corte internazionale di giustizia (ICJ) a pronunciarsi sulle conseguenze legali del decennale conflitto israelo-palestinese, sull'”annessione” israeliana e sullo “status giuridico dell’occupazione” dei territori palestinesi.

“È giunto il momento per Israele di essere soggetto alla legge e di essere ritenuto responsabile dei suoi continui crimini contro il nostro popolo”, ha detto Nabil Abu Rudeineh, portavoce del presidente palestinese Mahmoud Abbas.

L’alto funzionario palestinese Hussein al-Sheikh ha dichiarato su Twitter che il voto di venerdì “riflette la vittoria della diplomazia palestinese”.

La risoluzione promossa dai palestinesi è passata con 87 voti favorevoli, 26 contrari e 53 astenuti. Russia e Cina hanno votato a favore della risoluzione.

Israele, Stati Uniti e altri 24 membri – tra cui Regno Unito e Germania – hanno votato contro la risoluzione, mentre la Francia è stata tra le 53 nazioni che si sono astenute.

La risoluzione è intitolata “Pratiche israeliane e attività di insediamento che incidono sui diritti del popolo palestinese e di altri arabi dei territori occupati” e invita l’ICJ con sede a L’Aia a “rendere urgentemente un parere consultivo” sulla “prolungata occupazione, insediamento e annessione di Israele del territorio palestinese”.

L’ONU chiede inoltre un’indagine sulle misure israeliane “volte ad alterare la composizione demografica, il carattere e lo status della Città Santa di al-Quds” e afferma che Israele ha adottato “legislazione e misure discriminatorie”.

La risoluzione chiede alla corte di valutare il conflitto in conformità con il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite.

L’ambasciatore palestinese alle Nazioni Unite Riyad Mansour ha osservato che il voto è arrivato un giorno dopo il giuramento di un nuovo gabinetto israeliano di estrema destra guidato dal primo ministro falco Benjamin Netanyahu, che ha affermato promette un’espansione degli insediamenti illegali e accelererà “le politiche coloniali e razziste ” nei confronti dei palestinesi.

Più di 600.000 coloni israeliani vivono in oltre 230 insediamenti costruiti illegalmente dall’occupazione israeliana nella Cisgiordania e nell’est di al-Quds (Gerusalemme) nel 1967.

Palestinese con bandiera

Tutti gli insediamenti israeliani sono illegali secondo il diritto internazionale. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha condannato le attività di insediamento di Israele nei territori occupati in diverse risoluzioni.

I palestinesi vogliono la Cisgiordania come parte di un futuro stato indipendente con Gerusalemme orientale come capitale.

L’ultimo round di colloqui israelo-palestinesi è fallito nel 2014. Tra i principali punti critici di quei negoziati c’era la continua espansione degli insediamenti illegali di Israele.

Nota: Si può prevedere che l’importante risoluzione dell’ONU (che non è la prima) a favore della Palestina sarà del tutto ignorata da Israele così come dagli Stati Uniti e dalle potenze occidentali che sostengono le politiche espansioniste e discriminatorie di Israele.

Tuttavia sono proprio questi paesi che si appellano continuamente alla “legalità internazionale” quando si tratta di condannare la Russia per l’operazione in Ucraina, mentre hanno sempre omesso di condannare Israele per le sue evidenti violazioni, così come in precedenza hanno accettato le violazioni delle leggi internazionali fatte dagli USA e dai loro alleati con le occupazioni illegali realizzate in Libia, in Iraq, in Siria, nello Yemen ed molti altri paesi.

Fonte: Press Tv

Traduzione: Luciano Lago