I palestinesi celebrano il successo dell’operazione di rappresaglia contro Israele

I palestinesi festeggiano per le strade della città di Jenin le operazioni di rappresaglia contro Israele che hanno provocato la morte di almeno 7 coloni.



I palestinesi residenti a Jenin, nel nord della Cisgiordania occupata, hanno distribuito dolci e festeggiato con grande gioia le operazioni di rappresaglia lanciate giovedì e venerdì in vari punti di Al-Quds (Gerusalemme) che hanno provocato la morte di 7 israeliani e diversi feriti.

Le operazioni erano in risposta alle nuove atrocità israeliane nel campo profughi di Jenin. Giovedì i soldati dell’esercito di occupazione israeliano hanno fatto irruzione nel campo, uccidendo 11 residenti palestinesi e ferendone decine. L’attacco ha segnato l’incidente più mortale in Cisgiordania negli ultimi due decenni.

I Fatti:

Meno di 48 ore dopo il brutale massacro per mano delle forze di occupazione israeliane a Jenin, un residente di Al-Quds ha ucciso almeno sette israeliani e ne ha feriti almeno altri dieci in uno scontro a fuoco ad Al-Quds (Gerusalemme).

Il palestinese Alqam Jeiri, 21 anni, è arrivato a Neve Yaakov Street poco dopo le 20:00. venerdì e ha aperto il fuoco sugli israeliani che lasciavano la sinagoga di Ateret Avraham, ha riferito il Jerusalem Post.

Dopo essere entrato e aver attaccato la sinagoga, il tiratore avrebbe cominciato a inseguire gli israeliani che cercavano di scappare. “Israel” Channel 12 e The Times of “Israel” hanno descritto l’attacco a Neve Yaakov come un “massacro”.

“Testimoni e primi soccorritori dell’attacco di venerdì hanno descritto il panico, la paura e la confusione durante e dopo la sparatoria”, ha riferito The Times of “Israel”.

Jeiri, che viene dal campo profughi di Shuafat e risiede ad Al-Quds East, ha cercato di fuggire dalla scena dell’attacco in auto e ha sparato in direzione degli agenti di polizia dell’occupazione israeliana che hanno risposto, uccidendolo.

Alquam Jeiri, il “lupo solitario” palestinese



I media israeliani hanno riferito che la polizia di occupazione non è arrivata sulla scena fino a 20 minuti dopo il fuoco iniziale.

Il Jerusalem Post ha citato uno dei partecipanti alla sinagoga dicendo che la polizia di occupazione “non credeva alle chiamate e pensava che il rumore provenisse da colpi di arma da fuoco nell’aria nei vicini quartieri di Gerusalemme est”.

Uno dei peggiori attacchi degli ultimi anni”

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, parlando dopo aver visitato il luogo dell’attacco, lo ha definito “uno dei più gravi che abbiamo conosciuto da anni”.

Chi ha seminato per anni i germi dell’odio e della sopraffazione oggi ne raccoglie i frutti, ha commentato uno scrittore palestinese che ha visto assassinati i suoi figli da parte della polizia israeliana nella Cisgiordania occupata. Si preparano giorni tristi per Israele e per il suo popolo per causa della politica omicida dei suoi governi.

Fonti: AL Manar – Hispan Tv

Traduzione: Fadi Haddad