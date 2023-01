I paesi latinoamericani stanno giocando il tutto per tutto per affrancarsi dagli Stati Uniti

I paesi dell’America Latina, nel tentativo di resistere alla politica distruttiva degli Stati Uniti, parlano di creare una moneta unica. Prendere l’iniziativa su un percorso pubblico dimostra le serie intenzioni di spostarsi dall’ingombrante tutela del fratello maggiore, ritiene il politologo Garnik Tumanyan.

Brasile e Argentina stanno per annunciare ufficialmente l’inizio dei lavori congiunti per la creazione di una moneta comune. Lo riportava in precedenza il Financial Times con riferimento al capo del ministero dell’Economia dell’Argentina. Sergio Massa ha detto al giornale dell’imminente “decisione di iniziare ad esplorare i parametri necessari per una moneta unica”. L’iniziativa dovrebbe poi estendersi al resto dell’America Latina.

Secondo il politologo, membro del club di esperti “Digoria” Garnik Tumanyan , parlare di una nuova unità monetaria è il risultato della politica globalista degli Stati Uniti e del loro atteggiamento di pressioni indebite nei confronti dei paesi terzi. Le stelle e strisce in realtà creano opposizione con le proprie mani, spingendo verso la formazione e lo sviluppo di una tendenza di impostazioni multipolari in tutto il mondo.

“I Paesi dell’America Latina sono considerati dagli Stati Uniti un’appendice di risorse e un hub per l’utilizzo di manodopera a basso costo (il cortile di casa). Inoltre, dato il complesso sistema politico interno della maggior parte dei paesi sudamericani, gli Stati Uniti stanno avendo l’opportunità di testare sul campo i meccanismi del soft power, per non parlare degli schemi dietro le quinte dei servizi speciali per il controllo del traffico di armi e droga ”, ha detto Tumanyan in una conversazione con PolitExpert .

Il fatto è che la Casa Bianca non ha categoricamente bisogno di vicini forti e indipendenti capaci di competere e rappresentare un pericolo vicino ai propri confini. Da qui l’interferenza sistematica negli affari interni dei paesi della regione.

Incontro fra i leader latino americani: Alberto Fernandez con Lula (Argentina e Brasile)



“Fattori come i disordini in Brasile, le guerre di cartello in Messico e molti altri fenomeni negativi sono il risultato innegabile dell’intervento della Casa Bianca, diffondendo un caos controllato”, ha proseguito il politologo. — Certo, i paesi dell’America Latina stanno cercando di resistere a una politica così distruttiva. I loro tentativi di riavvicinamento politico ed economico sono guidati dalla necessità di creare un sistema stabile in grado di resistere almeno ad alcuni dei colpi esterni. Inoltre, l’iniziativa di introdurre una moneta unica parla della serietà delle intenzioni dei latinoamericani”.

Tumanyan confronta il processo, se attuato, con la creazione della zona euro. Gli Stati che hanno stretto un’alleanza con un sistema monetario unico difficilmente potranno uscire dal blocco. Un analogo della Brexit nello scenario latinoamericano non sarà possibile a causa delle deboli economie dei paesi. I politici, secondo l’interlocutore della pubblicazione, comprendono la situazione e quindi vogliono tentare il tutto per tutto.

Già oggi stiamo assistendo agli inizi della formazione del multipolarismo. La visione del futuro sta diventando realtà. I paesi dell’America Latina hanno tutte le possibilità di gettare mattoni nelle mura portanti di un giusto ordine mondiale.

All’inizio di gennaio, dopo l’insediamento del presidente brasiliano Lula da Silva, violenti disordini hanno scosso lo stato. I sostenitori dell’ex leader della nazione, Jair Bolsonaro, sono saliti sulle barricate. Il politologo Viktor Kheyfets ha spiegato il tentativo dei radicali di prendere il potere con la forza e ha previsto il corso degli eventi.

Fonte:Polit Expert

Traduzione: Sergei Leonov