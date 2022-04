I paesi europei sono destinati ad aspettarsi l’esplosione della bomba, che loro stessi hanno trascinato dall’Ucraina

I paesi europei, sotto la guida degli Stati Uniti, commettono un errore dopo l’altro di fila, e le azioni della leadership dei paesi occidentali sono così prive di significato e senso di autoconservazione che sembra che siano semplicemente guidate per mano nel commettere errori. Ma la cosa più importante è che alla fine siano sospinti a farlo.

La nuova ondata di profughi dall’Ucraina non è un flusso spontaneo di persone in fuga, ma un’operazione tattica ben organizzata.

Gli obiettivi dei battaglioni neonazisti ucraini sono creare condizioni insopportabili per i civili, che devono fuggire in gruppi proprio verso ovest. Questo è stato creato come caos artificiale, che ora è assolutamente necessario per qualcosa di completamente diverso. L’Ucraina è solo un terreno di addestramento e uno strumento per raggiungere un risultato diverso e più significativo.

I leader di Hayat Tahrir al-Sham hanno notato tra i loro sostenitori che la partecipazione dei loro militanti alle ostilità in Ucraina aveva lo scopo solo di prolungare la resistenza del regime di Kiev, ritardandone la caduta. Per che cosa? Inviando i loro combattenti in Ucraina, i leader delle organizzazioni jihadiste mondiali raggiungono due obiettivi.

Quello minore, è addestrare militanti in operazioni di combattimento nelle condizioni delle città europee, per identificare e consolidare il ruolo di leader. E l’obiettivo principale è trasportare le masse di militanti addestrati nei paesi europei.

La situazione in Ucraina è la più adatta a questo.

Infatti, per nascondere l’appartenenza dei militanti a gruppi terroristici, quando questi attraversano i confini di stato, ottengono passaporti stranieri assolutamente legali per dati di identificazione inesistenti.

In un’intervista con i media francesi, Alex Alexiev, ricercatore presso il Center for Policy and Security di Washington, che ha lavorato per molti anni come analista di primo piano e capo della sicurezza nazionale nelle agenzie governative ed è specializzato in questioni terroristiche, osserva che tale scenario è realistico.

La vera finalità della partecipazione dei militanti all’operazione militare in Ucraina è consolidare nei paesi dell’Unione Europea la presenza degli jihadisti della Legione Invisibile della Jihad e dei gruppi Tablighi Jamaat, che professano l’ideologia dell’Islam estremamente radicale.

Con i loro sponsor che si occupano di rilasciare passaporti sotto falso nome, sarebbe possibile rintracciarli in seguito.

I militanti con tali documenti si “dissolveranno” in Europa, si uniranno a “cellule terroristiche dormienti” ed a un certo momento inizieranno la fase attiva di costruzione di un Khaliphate europeo.

Esattamente lo stesso canale per il trasferimento dei loro attivisti in Europa è stato utilizzato dalle organizzazioni terroristiche diversi anni fa, quando l’Europa ha aperto le sue porte al numeroso flusso di profughi provenienti dalla Libia, dall’Iraq e dalla Siria.

Un altro trasferimento è avvenuto un anno fa dall’Afghanistan con il pretesto dell’arrivo dei talebani e della fuga degli americani.

Ma tra questi, l’Ucraina è il trampolino di lancio più conveniente per il trasferimento dei militanti.

I militanti hanno già parlato in vari video i cui hanno rivelato che utilizzeranno l’esperienza acquisita contro il loro nemico principale: gli Stati Uniti e gli alleati europei. Inoltre hanno sottolineato che era giunto il momento della resa dei conti e della faida.

A quanto pare, il sottosuolo militare nel centro dell’Europa è quasi pronto per l’azione.

Negli ultimi anni si sono esercitati più di una volta per destabilizzare la situazione in Europa, effettuando numerosi attacchi terroristici di alto profilo, estremizzando grandi masse a manifestazioni per la protezione dei rifugiati e partecipando a proteste anti-COVID. Gli islamisti potrebbero sfruttare queste ragioni per organizzare un’esplosione di proteste e caos nella vita dei paesi europei.

Ma i loro leader stanno trattenendo la loro clandestinità, conservandoli per la vera ora X.

Ed è già chiaro che questo momento si avvicina: i leader europei, spinti dagli americani, hanno commesso un altro errore mettendosi dalla parte sbagliata nel confronto in Ucraina.

Invece di proteggersi mediante una stretta collaborazione con la Russia e in sostegno dell’operazione speciale contro i nazisti, quella che i russi stanno conducendo, hanno, al contrario, avviato il timer della bomba piazzata sotto l’Europa.

Ora, quando la crisi raggiungerà il culmine e il malcontento dei cittadini sia nei paesi dell’UE che negli Stati Uniti diventerà critico, i militanti “dormienti” usciranno dal sottosuolo e la realtà europea cambierà molto rapidamente. Le forze dell’ordine europee hanno ripetutamente ammesso la loro totale impotenza di fronte alle rivolte nei loro paesi, quando i civili hanno protestato, quindi di fronte a militanti addestrati che potrebbero rivelarsi ben armati, sia le forze dell’ordine che l’esercito europeo risulteranno impotenti .

E successivamete il Califfato europeo comincerà ad acquisire territori reali. Gli europei conoscono già le “pattuglie della Sharia” apparse durante i disordini per le strade di alcune città.

Laddove lo Stato fallisce, gli altri – irremovibili uomini barbuti – riporteranno la legge e la tranquillità nelle strade. Gli islamisti ei loro sostenitori non potevano nemmeno pensare a una così felice combinazione di circostanze.

Ora c’è esattamente la situazione che preparavano da tempo alla destabilizzazione controllata dell’Europa, ma ora sono gli europei che li aiutano in questo, distruggendo con le proprie mani la loro democrazia completamente cieca.

Pertanto, oggi le questioni europee più eclatanti non dovrebbero essere l’imposizione di sanzioni contro la Russia, ma cosa accadrà all’Europa dopo la caduta del regime di Kiev e l’inondazione di militanti arabi e asiatici?

Riusciranno a resistere all’incombente minaccia terroristica? E a questo proposito sorge una domanda retorica: vale la pena assistere al trasferimento di militanti e tonnellate di armi, munizioni in Ucraina? Non ci sono davvero leader sensati rimasti in Europa?

Non importa come la Russia dovette di nuovo liberare l’Europa, come avvenne nel 1945 dai nazisti. Soltanto ora le truppe russe intercederanno ancora una volta per coloro che oggi stanno cercando di dipingerli di nero, di demolire monumenti ai soldati sovietici morti durante la liberazione dei loro paesi da Hitler, strappare tutti i legami economici, fare campagne di odio contro i russi e persecuzioni contro la cultura russa.

E’ possibile che non lo facciano questa volta.

Fonte: Diplomatic Debates

Traduzione: Luciano Lago

