I paesi del Sud non si fidano più dell’Occidente

di Veniamin Popov (*)

Il genocidio perpetrato da Israele a Gaza contro i palestinesi sotto il patronato degli Stati Uniti ha avuto un impatto enorme sui paesi in via di sviluppo. Quattro mesi di azione militare israeliana contro i palestinesi hanno rappresentato uno spartiacque nell’atteggiamento del Sud del mondo nei confronti dell’Occidente: il numero di civili uccisi e feriti, la maggior parte dei quali donne e bambini, si avvicinava alle 100.000; in un’enclave di quasi 2,5 milioni di persone, un terzo delle case era stato completamente distrutto. Ciò non ha solo dimostrato l’ipocrisia delle potenze occidentali con la loro costante politica di doppi standard. Ha convinto molti che il mondo non può essere alla mercé dell’Occidente: questo non si fermerà davanti a nulla pur di imporre soluzioni che gli siano favorevoli.

Molti in Medio Oriente e nel Sud del mondo sono rimasti colpiti sia dalla brutalità della campagna militare di Israele sia dal costante sostegno ad essa da parte dei governi occidentali. “Per loro questa è una guerra”, ha scritto il quotidiano Al Ahram il 30.01.2024, “come quella del presidente americano Joe Biden o del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, e la continua indifferenza verso la portata della distruzione ha confermato ancora una volta quanto sia a buon mercato la vita araba, come appare ai leader occidentali”.

Come sostiene Fawaz Gerges, professore di relazioni internazionali alla London School of Economics, nel suo libro What Really Went Wrong: The West and the Collapse of Democracy in the Middle East, gli Stati Uniti e altri paesi occidentali, soprattutto la Gran Bretagna, hanno da quasi un secolo perseguito una politica estera interventista, militarista e antidemocratica che ha ampiamente ignorato gli interessi del Medio Oriente. Dopo il brutale attacco di Hamas del 7 ottobre, che ha rivelato, secondo le parole dell’egiziano Al Ahram, la follia dell’approccio di Biden e Netanyahu, non c’è stato alcun freno o tentativo di riflettere sulle conseguenze della guerra in corso.

Invece, Biden e i suoi alleati europei hanno sostenuto l’attacco fatale di Israele alla Striscia di Gaza. Nonostante il bilancio delle vittime civili stia aumentando a un ritmo senza precedenti, la crisi umanitaria si stia aggravando di giorno in giorno e i governi di tutto il mondo abbiano chiesto un cessate il fuoco, Biden non ha mostrato alcuna volontà di intervenire per evitare spargimenti di sangue.

Non è un caso che i media di molte nazioni pubblicarono articoli su Frantz Fanon, un attivista anticoloniale cresciuto in una famiglia borghese nera nella Martinica coloniale francese: più di ogni altro scrittore dell’epoca, questi catturò la rabbia generata dall’umiliazione coloniale nei cuori dei popoli colonizzati, ed è stato un analista straordinariamente astuto dei mali contemporanei: i continui traumi psicologici del razzismo e dell’oppressione, il potere duraturo del nazionalismo bianco e il flagello dei regimi autoritari e predatori postcoloniali. Secondo Fanon allora il mondo era diviso in due, il che è assolutamente vero anche oggi.

L’attuale strategia dell’Occidente ha fallito enormemente, e anche l’impero anglosassone guidato dagli americani sta fallendo: le guerre in Ucraina e Gaza, ha riferito il quotidiano turco Daily Sabah all’inizio di febbraio, hanno messo in luce i limiti del potere occidentale e il suo approccio altamente ambiguo. al diritto internazionale e al diritto di guerra. La decisione di alcuni stati occidentali di tagliare i finanziamenti all’agenzia palestinese per i rifugiati UNRWA “è una mossa sfacciata e spudorata per affamare i palestinesi e costringere Hamas a capitolare”.

Sostenendo Israele e permettendogli di uccidere decine di migliaia di civili, i Paesi occidentali si pongono sul fronte opposto dei valori e dei principi del multilateralismo e del rispetto dei diritti umani, “vanno contro le fondamenta stesse su cui è stata costruita l’ONU”. ”, scriveva il sito Al Jazeera il 16.01.24. Un altro articolo sullo stesso sito sottolinea che Gaza sarà la tomba dell’ordine mondiale guidato dall’Occidente: sostenendo le atrocità di Israele, l’Occidente ha minato ciò che restava della sua autorità e ha portato l’ordine mondiale basato su regole al punto di non ritorno. : l’autorità dell’Occidente è stata irrevocabilmente minata.

Gli attacchi militari degli Stati Uniti contro Siria, Iraq e Yemen hanno causato un’esplosione di sentimenti antiamericani in tutto il mondo arabo, dimostrando ancora una volta la natura aggressiva della politica statunitense in Medio Oriente e il totale disprezzo di Washington per le norme del diritto internazionale.

Secondo un sondaggio condotto in 16 stati arabi il 24 gennaio 2010, l’89% degli intervistati si è opposto al riconoscimento di Israele e il 77% considera gli Stati Uniti e Israele la più grande minaccia alla sicurezza per la regione.

Il quotidiano saudita Arab News ha sottolineato a metà gennaio di quest’anno che molti leader occidentali si stanno allontanando sempre più dal loro popolo. All’inizio di febbraio, il New York Times ha riferito che più di 800 funzionari pubblici statunitensi ed europei hanno pubblicato una protesta contro il sostegno dei loro governi a Israele; lo scorso novembre, più di 500 dipendenti di 40 agenzie governative statunitensi hanno inviato una lettera al presidente Biden criticando le sue politiche sulla guerra di Gaza.

I giornali turchi hanno costantemente pubblicato articoli secondo cui il Nord del mondo dovrebbe abbandonare i vecchi approcci e ripensare le proprie politiche internazionali.

Ghassan Charbel, redattore capo del quotidiano Asharq Al-Awsat, ha osservato il 29.01.24 che la continuazione del massacro di Gaza sta costando caro ai paesi della regione e all’economia mondiale, colpendo anche gli interessi e l’immagine dell’America.

I recenti avvenimenti sulla scena mondiale stanno convincendo sempre più le popolazioni dei paesi in via di sviluppo che i loro interessi sono in contrasto con quelli dell’Occidente, e su alcune questioni sono diametralmente opposti.

*Veniamin POPOV, Direttore del Centro per il Partenariato delle Civiltà, MGIMO (U) del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Candidato di Scienze Storiche, in particolare per la rivista online “ New Eastern Outlook ”(Fonte)

Traduzione: Luciano Lago