I paesi confinanti con la Serbia chiudono il loro spazio aereo all’aereo di Lavrov





Bulgaria, Macedonia del Nord e Montenegro hanno chiuso il loro spazio aereo all’aereo del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, in viaggio per la Serbia per una visita ufficiale.

Una delegazione di alto livello dalla Russia, compreso il ministro degli Esteri del Paese, aveva in programma di visitare la Serbia, tuttavia, i paesi confinanti con quest’ultima hanno vietato agli aerei russi di sorvolare il loro spazio aereo.

Al riguardo, il presidente serbo, Aleksandar Vuciccalific, ha affermato che “la situazione si complica” dalle sanzioni internazionali, che impediscono agli aerei russi di entrare nello spazio aereo comunitario.

Allo stesso modo, il primo ministro serbo, Ana Brnabic, ha alzato la voce in segno di protesta. “È incredibile che la situazione in Europa e nel mondo sia tale che il presidente di un Paese debba affrontare cose come l’organizzazione logistica di un viaggio di un ministro degli Esteri di un altro Paese e che dipenda dal fatto che possa viaggiare o meno, ” ha criticato.

Dal canto suo, la portavoce del ministero degli Esteri russo, María Zajárova, ha confermato i fatti e commentato alla rete televisiva italiana La7 , che “gli Stati membri dell’Unione Europea (UE) e l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) avevano chiuso il loro spazio aereo, chiudendo di fatto un altro canale di comunicazione”.

La portavoce russa ha annunciato venerdì l’incontro di Lavrov con Vucic e altre autorità serbe per discutere della situazione nella regione balcanica e di altre questioni internazionali.

La notizia viene alla luce, tra le crescenti tensioni tra Occidente e Russia, con l’Ucraina in mezzo. Il 24 febbraio il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l’inizio di una “operazione militare speciale” nell’Ucraina orientale per difendere i civili nelle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, entrambe situate nella regione del Donbas (Ucraina orientale), che, secondo le autorità russe , stavano affrontando un “genocidio” da parte di Kiev, che aveva accumulato forze ed equipaggiamenti militari in quella zona, sostenuta dalla NATO.

Dopo l’operazione militare russa in Ucraina, gli Stati Uniti, l’UE, altri stati e organizzazioni occidentali hanno imposto diversi round di sanzioni finanziarie e commerciali contro la Russia; misure da esso considerate come “una dichiarazione di guerra” .

Fonte: Hispantv

Traduzione: Luciano Lago