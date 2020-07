I newyorkesi protestano contro l’annessione israeliana, avvertono di una “Terza Guerra Mondiale”

da Redazione

Negli Stati Uniti, migliaia di newyorkesi hanno marciato per la città per esprimere un profondo disprezzo per i piani di annessione israeliani nella Cisgiordania occupata mentre Tel Aviv si prepara per un importante annessione di terre palestinesi.

Migliaia di manifestanti si sono radunati a Brooklyn per la manifestazione “Day of Rage” di mercoledì, portando bandiere palestinesi e gridando “Palestina libera “.

C’è stato un crescente coro di opposizione e di avvertimento contro il piano annessionistico del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che cerca di imporre con la forza la “sovranità” di Tel Aviv su circa un terzo della Cisgiordania, compresi gli insediamenti, e la fertile Valle del Giordano il 1 ° luglio.

Israele, tuttavia, non è riuscita a lanciare il programma alla data stabilita per causa delle differenze tra Netanyahu e i membri chiave del suo gabinetto, il cui consenso secondo la Casa Bianca è necessario affinché l’annessione possa proseguire.

Netanyahu ha suggerito che il piano di annessione sarebbe stato ritardato man mano che i colloqui continuano con Washington, visto che questa non ha ancora dato una benedizione formale per l’accaparramento della terra.

Nella marcia di New York, dozzine di oratori si sono rivolti alla folla, mentre membri di Neturei Karta, un’organizzazione ebraica ortodossa antisionista, sono stati visti partecipare all’evento con elaborati cartelli e insegne di protesta.

Un manifestante ha detto a RT che: “Sono assolutamente contrario all’annessione israeliana della terra palestinese. Vivono in terre rubate e hanno assassinato e distrutto persone. Se guardi la mappa, puoi vedere la quantità di terra su cui era stato permesso ai palestinesi di risiedere, come questa è diminuita rapidamente nel corso degli anni ”.

“Se annettono la Valle del Giordano, è la terza guerra mondiale. Tutto è sul tavolo, qualsisasi evento è una cosa che può accadere. Se guardi cosa sta succedendo, Netanyahu sta portando Israele e il mondo arabo nella terza guerra mondiale … dopo che hanno annesso la Valle del Giordano, stiamo parlando di guerra ”, ha avvertito un altro manifestante.

Simili manifestazioni a favore della Palestina sono state organizzate anche in California nel New Mexico , con manifestanti riuniti fuori dalla casa di San Francisco Nancy Pelosi (D-California) per protestare contro il piano di annessione.

I manifestanti hanno invitato il legislatore a unirsi ai democratici progressisti nell’opporsi al piano.

Le proteste arrivano mentre Tel Aviv porta avanti i piani per annettere tutti gli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania – incluso nella valle del Giordano strategicamente importante, incluse le fonti d’acqua – molti di questi insediamenti sono stati costruiti su terre palestinesi in violazione del diritto internazionale.

Opposizione internazionale all’accaparramento di terre israeliano

Il capo della politica estera dell’Unione europea Josep Borrell, martedì, ha denunciato il piano di annessione di Israele, affermando che la mossa costituisce una violazione del diritto internazionale e distrugge le prospettive della cosiddetta soluzione a due stati al conflitto israelo-palestinese.

Raduni di protesta a Gaza contro il piano di annessione

“Per noi in Europa, è doloroso vedere a rischio la prospettiva della soluzione a due stati. Il progetto di annessione … significherebbe la fine di questa soluzione. Gli Stati membri dell’UE ritengono che l’annessione violerebbe il diritto internazionale … “, ha scritto Borrell in un articolo pubblicato sul quotidiano inglese The Jerusalem Post martedì.

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha messo in guardia Israele dal procedere con i piani per annettere parti della Cisgiordania occupata, definendole illegali.

Scrivendo in un articolo pubblicato in ebraico sulla prima pagina del quotidiano più venduto di Israele, Yediot Aharonot, Johnson, nonostante affermi di essere un “appassionato difensore di Israele”, ha osservato, “l’annessione rappresenterebbe una violazione del diritto internazionale”.

“Così è con tristezza che ho seguito le proposte di annessione del territorio palestinese”, ha osservato.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato a Tel Aviv il via libera per l’accaparramento della terra nel suo autoproclamato “accordo del secolo”, che è stato presentato a gennaio con l’obiettivo di legittimare l’occupazione israeliana e ridisegnare la mappa del Medio Oriente. Un accordo definito unilateralmente dal genero ultrasionista di Trump, Jared Kushner, e dal premier israeliano Netanyahu, senza consultare i palestinesi.

Tuttavia, gli Stati Uniti sono rimasti indecisi sull’opportunità di sostenere formalmente la misura di annessione richiesta da Netanyahu nelle attuali circostanze.

Questa settimana, un gruppo di legislatori statunitensi ha invitato l’amministrazione Trump a interrompere le sue relazioni diplomatiche con Israele mentre procede con il suo schema altamente controverso per annettere parti del territorio palestinese occupato in Cisgiordania.

In una lettera indirizzata al segretario di Stato Mike Pompeo, alcuni legislatori democratici, guidati da Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.), hanno messo in guardia contro il regime israeliano di annessione dei territori palestinesi, affermando che sarebbe una “chiara violazione” del diritto internazionale.

Fonte: Press Tv

Traduzione. Luciano Lago