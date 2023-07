I neoconservatori vogliono la guerra alla Cina

di Pepe Escobar

È stata una foto per l’eternità: un presidente Xi Jinping visibilmente ben disposto ha ricevuto a Pechino il centenario Henry Kissinger, “il vecchio amico della Cina”.

Riflettendo la meticolosa attenzione dei cinesi al protocollo, si sono incontrati a Villa 5 della pensione statale Diaoyutai, esattamente dove Kissinger ha incontrato per la prima volta Zhou Enlai nel 1971 , preparandosi per la visita di Nixon in Cina nel 1972.

La saga del signor Kissinger a Pechino è stata un tentativo “non ufficiale” e uno contro uno per cercare di migliorare le sempre più divisive relazioni Cina-USA. Non rappresentava l’attuale amministrazione statunitense.

Questo è dove sta il problema. Chiunque sia interessato alla geopolitica conosce la leggendaria formula di Kissinger: ” È pericoloso essere il nemico degli Stati Uniti, è fatale essere loro amico “: essere il nemico degli Stati Uniti è pericoloso, essere l’amico degli Stati Uniti è fatale. La storia è ricca di esempi, dal Giappone alla Corea del Sud passando per Germania, Francia e Ucraina.

Come alcuni studiosi cinesi hanno affermato in privato, se si vuole rimanere ragionevoli e ” rispettare la saggezza di questo diplomatico centenario “, Xi e il Politburo dovrebbero mantenere le relazioni Cina-USA così come sono: “gelide”.

Dopotutto, ragionano, essere il nemico degli Stati Uniti è pericoloso ma gestibile per uno stato di civiltà sovrano come la Cina. Pechino dovrebbe quindi mantenere ” lo status onorevole e meno pericoloso ” del nemico degli Stati Uniti.

Il mondo visto da Washington

Ciò che sta realmente accadendo dietro le quinte dell’attuale amministrazione statunitense non si riflette nell’iniziativa di pace di alto profilo di Kissinger, ma in un Edward Luttwak estremamente combattivo.

Luttwak, 80 anni, potrebbe non essere visibilmente influente come Kissinger, ma come stratega dietro le quinte ha consigliato il Pentagono su tutte le questioni per più di cinque decenni. Il suo libro sulla strategia dell’impero bizantino, ad esempio, che attinge ampiamente alle principali fonti italiane e britanniche, è un classico.

Luttwak, maestro dell’inganno, rivela pepite preziose in termini di contestualizzazione degli attuali movimenti di Washington. Inizia con la sua affermazione che gli Stati Uniti – rappresentati dal duo Biden – sono ansiosi di concludere un accordo con la Russia.

Questo spiega perché il capo della CIA William Burns, che in realtà è un abile diplomatico, abbia invitato la sua controparte, il capo dell’SVR Sergey Naryshkin (Russian Foreign Intelligence), a sistemare le cose “perché hai altri pesci da friggere, che sono più illimitati ” .

William Burns

Ciò che è “illimitato”, descritto da Luttwak nello slancio spengleriano, è il desiderio di Xi Jinping di ” prepararsi alla guerra “. E se ci fosse una guerra, Luttwak dice ” ovviamente ” la Cina perderebbe. Ciò corrisponde alla suprema illusione degli psicopatici straussiani neocon dall’altra parte della Beltway.

Luttwak sembra non aver compreso il desiderio cinese di autosufficienza alimentare: lo descrive come una minaccia . Stessa cosa per Xi che usa un concetto “molto pericoloso”, il “ ringiovanimento del popolo cinese ”: è una “ cosa da Mussolini ”, dice Luttwak. ” Ci vuole una guerra per ringiovanire la Cina “.

Il concetto di “ ringiovanimento ” – meglio tradotto come “ rinascita ” – ha risuonato negli ambienti cinesi almeno dal rovesciamento della dinastia Qing nel 1911. Non è stato Xi a inventarlo. Specialisti cinesi sottolineano che se le truppe Usa si vedono arrivare a Taiwan come “consiglieri”, è probabile che anche loro si stiano preparando a combattere.

Ma Luttwak ha una missione: “ Non si tratta di America, Europa, Ucraina o Russia. Questo è il “dittatore unico”. Non c’è la Cina. C’è solo Xi Jinping ”, insiste.

E Luttwak conferma che Josep Borrell, “ Giardino contro giungla ”, e Ursula von der Leyen, dominatrice della Commissione europea, sostengono pienamente la sua visione.

Luttwak, in poche parole, svela tutta la partita: ” La Federazione Russa, così com’è, non è abbastanza forte per contenere la Cina quanto vorremmo “.

Da qui il voltafaccia della combo Biden per “congelare” il conflitto nel Donbass e cambiare discorso. Dopotutto, ” se [la Cina] è la minaccia, non vuoi che la Russia crolli “, dice Luttwak.

Alla faccia della “diplomazia” kissingeriana.

Dichiariamo una “vittoria morale” e prendiamo il volo

Quando si tratta della Russia, la resa dei conti tra Kissinger e Luttwak rivela crepe cruciali mentre l’Impero affronta un conflitto esistenziale che non ha mai sperimentato nel recente passato.

La graduale e massiccia inversione a U è già in corso, o almeno l’apparenza di un’inversione a U. I media mainstream americani saranno interamente dietro questa svolta di 180 gradi. E le masse ingenue seguiranno. Luttwak sta già esprimendo la sua agenda più profonda: la vera guerra è contro la Cina, e la Cina “perderà”.

Almeno alcuni attori non neocon attorno alla combo Biden – come Burns – sembrano aver compreso l’enorme errore strategico dell’Impero, che si è pubblicamente impegnato in una guerra eterna, ibrida e non, contro la Russia per conto di Kiev.

Ciò significa, in linea di principio, che Washington non può ritirarsi come ha fatto in Vietnam e in Afghanistan. Eppure gli egemoni godono del privilegio di potersi dimettere: dopo tutto, sono loro che esercitano la sovranità, non i loro vassalli. I vassalli europei saranno abbandonati. Immagina questi chihuahua baltici che dichiarano guerra alla Russia e alla Cina da soli.

La via d’uscita confermata da Luttwak prevede che Washington dichiari una sorta di “vittoria morale” in Ucraina – comunque già controllata da BlackRock – e poi trasferisca le armi in Cina.

Ma anche questo non sarà un gioco da ragazzi, poiché la Cina e i BRICS+, che stanno per espandersi, stanno già attaccando l’Impero al centro: l’egemonia del dollaro. Senza di lui, gli Stati Uniti dovranno finanziare la guerra contro la Cina.

Gli studiosi cinesi, con discrezione e nell’ambito della loro millenaria analisi, osservano che questo potrebbe essere l’ultimo errore commesso dall’Impero nella sua breve storia.

Come ha riassunto uno di loro, “ l’impero si è smarrito in una guerra esistenziale e, quindi, nell’ultima guerra dell’impero. Alla fine l’impero mentirà come al solito e dichiarerà vittoria, ma tutti sapranno la verità, specialmente i vassalli .

Questo ci porta all’ex consigliere per la sicurezza nazionale Zbigniew “Grand Chessboard” Brzezinski che, poco prima della sua morte, ha fatto una svolta di 180 gradi, allineandolo oggi con Kissinger, non con Luttwak.

” The Grand Chessboard “, pubblicato nel 1997, prima dell’era dell’11 settembre, affermava che gli Stati Uniti avrebbero dovuto dominare qualsiasi altro concorrente in Eurasia. Brzezinski non visse abbastanza a lungo per vedere l’incarnazione vivente del suo ultimo incubo: una partnership strategica tra Russia e Cina. Ma già sette anni fa – due anni dopo Maidan a Kiev – aveva almeno capito che era imperativo “riallineare l’architettura globale del potere ”.

Distruggi l’ordine internazionale basato sulle regole

La differenza cruciale oggi, rispetto a sette anni fa, è che gli Stati Uniti non sono in grado, secondo Brzezinski, di “assumere la guida nel riallineare l’architettura del potere mondiale in modo che la violenza (…) possa essere contenuta senza distruggere l’ordine mondiale ”.

È il partenariato strategico Russia-Cina che prende l’iniziativa, seguito dalla maggioranza globale, per contenere e infine distruggere l’egemonico ” ordine internazionale basato sulle regole “.

Come ha riassunto l’indispensabile Michael Hudson, la domanda ultima in questo momento incandescente è ” se i guadagni economici e l’efficienza guideranno il commercio, i modelli e gli investimenti globali , o se le economie post-industriali degli Stati Uniti e della NATO sceglieranno di finire per assomigliare all’Ucraina e agli Stati baltici post-sovietici, che si stanno rapidamente spopolando e deindustrializzando, o persino all’Inghilterra” .

Il sogno di una guerra contro la Cina cambierà questi imperativi geopolitici e geoeconomici? Prenditi una pausa – Tucidide.

La vera guerra è già in corso – ma non certo quella individuata da Kissinger, Brzezinski e ancor meno da Luttwak e dai neoconservatori americani. Michael Hudson, ancora una volta, ha riassunto: quando si parla di economia, “ l’errore strategico di USA e UE nell’isolarsi dal resto del mondo è così massiccio, così totale, che i suoi effetti sono l’equivalente di una guerra mondiale” .

Fonte: Sputnik Globe

Traduzione: Luciano Lago