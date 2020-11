I neocon pronti a unirsi al nuovo governo Biden

di Philip Girarldi

Donald Trump è stato molto turbato durante le sue campagne 2016 e 2020 dai cosiddetti conservatori (neocons) che si sono mobilitati dietro lo striscione “NeverTrump”, presumibilmente in opposizione alla sua intenzione dichiarata di porre fine o almeno diminuire il ruolo dell’America nelle guerre in Medio Oriente e Asia. Questi individui sono generalmente descritti come neoconservatori, ma l’etichetta è di per sé in qualche modo fuorviante e potrebbero essere descritti più correttamente come guerrafondai liberal in quanto sono più vicini ai Democratici che ai Repubblicani sulla maggior parte delle questioni sociali e ora si stanno riscaldando ancora di più quando il nuovo Joe Biden con una sua nuova amministrazione si prepara a entrare in carica.

A dire il vero, alcuni neocon sono rimasti fedeli ai repubblicani, incluso il controverso Elliott Abrams, che inizialmente si era opposto a Trump, ma ora è l’uomo di punta per trattare sia con il Venezuela che con l’Iran. Secondo quanto riferito, la conversione di Abrams è avvenuta quando si è reso conto che il nuovo presidente ha abbracciato sinceramente l’ostilità implacabile nei confronti dell’Iran, come esemplificato dalla fine del Piano d’azione globale congiunto (JCPOA) e dall’assassinio del generale iraniano Qassem Soleimani a Baghdad. John Bolton era anche un neocon nell’ovile della Casa Bianca, sebbene ora sia un nemico, essendo stato licenziato dal presidente e abbia scritto un libro.

Anche se i neoconservatori del “NeverTrump” non sono riusciti a bloccare Donald Trump nel 2016, hanno mantenuto la rilevanza tornando lentamente alla deriva verso il Partito Democratico, che è il posto dove hanno avuto origine negli anni ’70, nell’ufficio del senatore di Boeing Henry “Scoop” Jackson. Alcuni di loro hanno iniziato la loro carriera politica lì, incluso il leader neocon Richard Perle.

Non sarebbe esagerato suggerire che il movimento neoconservatore sia ora rinato, sebbene il nemico ora sia il Partito Repubblicano dominato da Trump piuttosto che Saddam Hussein o l’Ayatollah Khomeini. La transizione è stata anche aiutata da un cambiamento più aggressivo tra gli stessi Democratici, con il Russiagate e altre “interferenze straniere” accusate del fallimento del partito nel 2016. Data la reciproca intensa ostilità nei confronti di Trump, le porte dei media liberal, precedentemente evitati, ora si sono spalancate al flusso di “esperti” di politica estera che vogliono “restituire un senso di eroicità” alla politica di sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Eliot A. Cohen e David Frum sono i contributori favoriti del “The Atlantic” mentre Bret Stephens e Bari Weiss erano insieme al New York Times prima delle recenti dimissioni di Weiss. Jennifer Rubin, che ha scritto nel 2016 che “È tempo per un discorso morale diretto: Trump è il male incarnato”, lei che è una frequente editorialista per il Washington Post, mentre sia lei che William Kristol appaiono regolarmente su MSNBC.

Il principio unificante che lega insieme molti dei neocon, per lo più ebrei, è, ovviamente, la difesa incondizionata di Israele e di tutto quello che fa, il che li porta a sostenere una politica di dominio militare globale americano che presumono servirà tra l’altro da ombrello di sicurezza per lo stato ebraico. Nel mondo successivo all’11 settembre, la principale pubblicazione dei media neocon “The Weekly Standard” è stata virtualmente quella che ha inventato il concetto di “islamofascismo” per giustificare una guerra senza fine in Medio Oriente, uno sviluppo che ha ucciso milioni di musulmani, distrutto almeno tre nazioni e costato ai contribuenti statunitensi più di 5 trilioni di dollari.

Il collegamento con Israele ha anche portato al sostegno dei neocon a una politica aggressiva contro la Russia a causa del suo coinvolgimento in Siria e ha portato a ripetuti appelli agli Stati Uniti per attaccare l’Iran e distruggere Hezbollah in Libano. Nell’Europa orientale, gli ideologi neoconservatori hanno cercato aggressivamente la “promozione della democrazia”, ​​che, non a caso, è stata anche uno dei principali obiettivi della politica estera del Partito Democratico.

I neoconservatori sono coinvolti in una serie di fondazioni, la più importante delle quali è la “Foundation for Defense of Democracies” (FDD), che sono finanziate da miliardari ebrei. FDD è gestita dal canadese Mark Dubowitz e si dice che il gruppo prenda la direttive provenienti dai funzionari dell’ambasciata israeliana a Washington. Altri importanti incubatori di neocon sono l’American Enterprise Institute, dove attualmente è di casa Paul Wolfowitz, e la “School of Advanced International Studies” (SAIS) presso la John Hopkins University. L’opposizione neocon ha preso di mira Trump negli ultimi quattro anni, ma ha atteso il suo tempo e sta costruendo nuove alleanze, in attesa di quello che ha percepito come un inevitabile cambio di regime a Washington.

Quel cambiamento è ora avvenuto e presto avrà luogo l’ondata di neocon per assumere posizioni di alto livello nelle agenzie di difesa, intelligence e politica estera. Nei miei appunti sulla rinascita neocon, ho soprannominato il coraggioso nuovo mondo che i neocon sperano di creare a Washington come il “Kaganate di Nulandia” dopo due dei più importanti aspiranti neocon, Robert Kagan e Victoria Nuland.

Robert è stato uno dei primi neoconservatori a salire sul carro della band del ” NeverTrump” nel 2016, quando ha appoggiato Hillary Clinton come presidente e ha parlato a una raccolta fondi a Washington per lei, lamentandosi della tendenza “isolazionista” nel Partito Repubblicano esemplificata da Trump. Sua moglie Victoria Nuland è forse più conosciuta.

Era la forza trainante dietro gli sforzi per destabilizzare il governo ucraino del presidente Viktor Yanukovich. Yanukovich, un autocrate dichiaratamente corrotto, divenne tuttavia Primo Ministro dopo libere elezioni. Nuland, che era l’Assistente Segretario di Stato per gli Affari Europei ed Eurasiatici presso il Dipartimento di Stato, ha fornito supporto aperto ai manifestanti di Maidan Square contrari al governo di Yanukovych, includendo le sue apparizioni amichevoli con i media mentre distribuisce biscotti sulla piazza per incoraggiare i manifestanti.

Protetta da Dick Cheney e da Hillary Clinton, la Nuland ha apertamente cercato un cambio di regime per l’Ucraina sostenendo sfacciatamente gli oppositori del governo legittimo, nonostante il fatto che Washington e Kiev avessero relazioni apparentemente amichevoli. I suoi sforzi sono stati sostenuti da un budget di 5 miliardi di dollari , ma è forse più famosa per il suo linguaggio volgare (” Fuke the EU “) quando fa riferimento al potenziale ruolo europeo nella gestione dei disordini che lei e il “National Endowment for Democracy” avevano contribuito a creare. La sostituzione del governo a Kiev è stata solo il preludio a una brusca rottura e all’escalation del conflitto con Mosca per i tentativi della Russia di proteggere i propri interessi in Ucraina, in particolare in Crimea.

E, a dire il vero, al di là del cambio di regime in luoghi come l’Ucraina, il presidente Barack Obama non è stato sciatto quando si è trattato di avviare vere e proprie guerre di aggressione in luoghi come la Libia e la Siria, mentre si uccidevano persone, compresi cittadini americani, usando i droni. Biden sembra pronto ad ereditare molti ex alti funzionari della Casa Bianca di Obama, che considererebbero di compiacere dei comodi compagni di fanteria neocons, desiderosi di operare nella nuova amministrazione.

I falchi della politica estera che dovrebbero avere posizioni di rilievo nell’amministrazione Biden includono Antony Blinken, Nicholas Burns, Susan Rice, Valerie Jarrett, Samantha Power e, soprattutto, il falco Michele Flournoy, che è stato citato come possibile segretario alla difesa. E non contare Hillary Clinton. Secondo quanto riferito, Biden sta ricevendo i suoi briefing sul Medio Oriente da Dan Shapiro, ex ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, che ora vive nello stato ebraico e, secondo quanto riferito, lavora per un think tank sostenuto dal governo israeliano, l’Institute for National Security Studies.

Da nessuna parte nel possibile circolo di politica estera di Biden si trova qualcuno che resista all’idea dell’interventismo mondiale a sostegno dei pretesi “obiettivi umanitari”, anche se porterebbe a una nuova guerra fredda con le principali potenze concorrenti come Russia e Cina. In effetti, lo stesso Biden sembra abbracciare una visione estremamente bellicosa su un corretto rapporto sia con Mosca che con Pechino “sostenendo che sta difendendo la democrazia contro i suoi nemici”.

Il suo linguaggio è inesorabile, tanto che è Donald Trump che potrebbe essere plausibilmente descritto come il candidato alla pace nelle elezioni recentemente completate, avendo detto alla Convention Nazionale Repubblicana in agosto “Joe Biden ha trascorso tutta la sua carriera delocalizzando le imprese e i sogni dei lavoratori americani, delegando all’estero i loro posti di lavoro, aprendo i loro confini e inviando i loro figli e le loro figlie a combattere in infinite guerre straniere, guerre che non sono mai finite”.

