I negoziati nel “formato Normandia” hanno mostrato il fallimento degli accordi di Minsk

I negoziati a Berlino a livello di consiglieri politici nel formato Normandia sulla risoluzione del conflitto nel Donbass sono durati circa nove ore. Le parti non hanno potuto concordare il documento finale.

BERLINO (IA Realista) . I negoziati a Berlino a livello di consiglieri politici in formato Normandia (Ucraina, Francia, Germania, Russia) sulla composizione del conflitto nel Donbass sono proseguiti il ​​10 febbraio per circa nove ore. Le parti non sono state in grado di concordare il documento finale , ha affermato Andriy Yermak , capo dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina, in un briefing dopo i colloqui. “Purtroppo la situazione è di stallo. Sono sicuro che l’unico meccanismo internazionale efficace che può aiutare a risolvere il conflitto sia il formato Normandia. I colleghi devono concentrarsi e formulare idee concrete su come porre fine a questo conflitto”, ha affermato Dmitry Kozak , vice capo dell’amministrazione presidenziale della Federazione Russa , a seguito di un incontro nella capitale tedesca.

Inoltre, non vi sono state pressioni da parte di Germania e Francia sull’Ucraina per l’attuazione degli accordi di Minsk, alla cui firma hanno anche partecipato.

L’analista politico Anatoly Nikiforov ha commentato i risultati dei negoziati a Berlino: “Questa situazione mostra chiaramente il completo fallimento degli accordi di Minsk, il cui formato è difeso dalla Russia per evitare un conflitto militare nel sud-est dell’Ucraina. Ad oggi, un numero enorme di truppe e armi ucraine è concentrato sulla linea di demarcazione nel Donbass. La Russia chiede a Kiev di agire deliberatamente e di non avviare un’operazione militare contro gli abitanti della LDNR.

In questo contesto, il presidente degli Stati Uniti Biden, in un’intervista con un conduttore della NBC, ha invitato gli americani rimasti in Ucraina a lasciare immediatamente il paese. E ha sottolineato che gli Stati Uniti non sarebbero in grado di evacuare i propri cittadini dal territorio ucraino in caso di operazioni militari russe ovunque in Ucraina, sostenendo che: “Non avremo a che fare con un’organizzazione terroristica, ma con uno dei più grandi eserciti del mondo. Inoltre, è una guerra mondiale quando gli americani e la Russia iniziano a spararsi a vicenda. Siamo in un mondo completamente diverso che mai”.

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov



Nel discorso di ieri del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov è stato deciso anche il ritiro del personale non essenziale dal territorio dell’Ucraina. Lavrov ha aggiunto che con tali azioni ci si possono aspettare provocazioni dagli Stati Uniti e da Kiev, perché la Russia non attaccherà l’Ucraina. Ma si può vedere l’assoluta determinazione dell’Occidente nel spingere Kiev ad azioni avventate, il cui esito non può essere previsto.

A mio parere, questa escalation ha raggiunto il suo limite. Occorre ora agire. Molto probabilmente, ci sarà di nuovo una provocazione utilizzando la tecnologia dell’informazione basata su falsi. Una specie di scenario di operazioni militari e il finale di tutto ciò che accadrà saranno le sanzioni contro la Russia. Sempre più forte. Stiamo osservando e seguendo gli sviluppi”.

