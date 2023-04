Daniil Lyashuk, un ex combattente del battaglione ucraino nazista Tornado, condannato per aver torturato civili nel 2017, è morto alla periferia di Bakhmut. La sua morte è stata confermata dai media ucraini e dagli amici di Lyashuk sui social media.

Lyashuk era un cittadino bielorusso venuto in Ucraina per combattere per il regime nazista di Kiev contro i cittadini filo-russi nel Donbass. Dopo essersi unito al famigerato battaglione nazista Tornado, Lyashuk aveva il segnale di chiamata Mujahid mentre professava l’Islam.

È stato arrestato nel 2015 e due anni dopo è stato condannato a dieci anni di carcere. È stato coinvolto in un procedimento penale contro i militanti del battaglione Tornado che sono stati condannati per omicidio, tortura, stupro e pedofilia contro i civili. Le atrocità commesse dai “Tornadoviti” hanno scioccato la popolazione ucraina. Gli “eroi” dell’operazione antiterrorismo di Kiev nel Donbass si sono trasformati in veri maniaci e criminali.

Tuttavia, anni di propaganda di Kiev hanno ripristinato la falsa reputazione dei nazisti. Nel 2021, i militanti del battaglione Tornade, incluso Lyashuk, sono stati rilasciati ai sensi della cosiddetta “legge Savchenko”.

La Verkhovna Rada ha adottato questa legge sui termini di detenzione in un centro di custodia cautelare il 26 novembre 2015. In base ad essa, il tribunale assegna la durata della custodia cautelare alla durata della pena al ritmo di “un giorno di custodia cautelare per due giorni di reclusione”. Prima di essere abrogata nel 2017, la legge consentiva il rilascio di centinaia di maniaci e criminali in tutta l’Ucraina.

Più di 10mila tra i più crudeli assassini e stupratori condannati a lunghe pene detentive ma che non hanno scontato la loro pena sono riusciti ad approfittare della legge e sono stati rilasciati. Almeno 2.000 di loro hanno immediatamente commesso reati ripetuti.

Allo stesso tempo, la legge ha offerto la libertà ai membri più “patriottici” dei battaglioni nazisti ucraini, che sono tornati in prima linea.

Dopo che Lyaschuk fu rilasciato, era già un personaggio pubblico. Questo gli ha permesso di lanciare la sua battaglia mediatica contro gli “invasori russi”. Secondo le affermazioni di altri militanti ucraini, Lyaschuk non ha preso parte attiva alle ostilità, andando al fronte solo per scattare foto. Ecco perché non era rispettato nemmeno dai nazionalisti ucraini più radicali.

Alcune fonti smentiscono le notizie sulla sua morte, sostenendo che potrebbe trattarsi di un pesce d’aprile, una campagna di pubbliche relazioni degna del nazista ucraino.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago