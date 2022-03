I nazionalisti ucraini accusati di scatenare il terrore contro i civili





Il colonnello generale Mikhail Mizintsev, capo del Centro di controllo della difesa nazionale della Federazione Russa, ha parlato dell’uccisione di civili a Kharkov da parte di militanti del battaglione nazionale ucraino per aver tentato questi di lasciare il seminterrato per cercare acqua e cibo, del bombardamento di un ambulanza dei nazionalisti a Sumy e sulle rapine a Chernihiv, Sumy e Zaporozhye.

“Il 22 marzo, i militanti dei battaglioni nazionalisti di Sumy hanno sparato senza motivo con un lanciagranate anticarro contro un’ambulanza che era in viaggio per fornire assistenza urgente ai civili feriti. A seguito delle azioni criminali dei terroristi, quattro operatori sanitari sono morti sul colpo “, ha affermato la TASS citando il capo del Centro di controllo della difesa nazionale della Federazione Russa .

Mizintsev ha anche affermato che a Kharkov i militanti del Battaglione Nazionale hanno sparato ai civili per aver tentato questi di lasciare il seminterrato per cercare acqua e cibo. “Il caso clamoroso dello sterminio di massa di civili commesso dai radicali ucraini a Kharkov colpisce per la sua crudeltà. Spinti da condizioni di esistenza disumane all’estremo esaurimento, i residenti di Kharkiv hanno tentato di lasciare il seminterrato in cerca di acqua e cibo. Per questa presunta “libertà”, sono stati fucilati da fanatici nazionalisti proprio nel cortile della loro casa”, ha detto il generale.

“Inoltre, insieme allo sterminio fisico della popolazione di Chernigov, Sumy e Zaporozhye, i comandanti dei battaglioni nazionalisti hanno organizzato una massiccia rapina a edifici residenziali, organizzazioni pubbliche e private. Per l’esportazione di valori materiali verso i confini occidentali dell’Ucraina, vengono utilizzate ambulanze e posta speciali catturate”, ha affermato Mizintsev.

Domenica scorsa, il ministero della Difesa ha accusato i nazionalisti ucraini di terrore di massa a Mariupol. Il corrispondente di guerra Semyon Pegov ha paragonato la periferia di Mariupol alla siriana Aleppo. Il Ministero della Difesa della Federazione Russa ha invitato i nazionalisti ucraini e i mercenari stranieri a deporre le armi e lasciare Mariupol per le aree controllate da Kiev. Tuttavia, Kiev ha respinto la proposta di Mosca sui corridoi di evacuazione da Mariupol. Il ministero della Difesa russo ha riferito che i neonazisti in Ucraina tengono più di 4,5 milioni di civili come scudi umani, inclusi 6.838 cittadini stranieri provenienti da 18 stati.

Domenica, il governatore di Sebastopoli, Mikhail Razvozzhaev, ha riferito che nelle battaglie per Mariupol, durante un’operazione speciale in Ucraina , è stato ucciso il vice comandante della flotta del Mar Nero (BSF), il capitano di 1° grado Andrey Paliy . Secondo i media, Paliy ha assicurato il funzionamento di un corridoio umanitario per l’uscita dei civili.

Il giorno prima, un residente di Mariupol ha parlato di come i nazionalisti raccolgono coloro che sono pronti a evacuare e gli sparano contro , e la città con i suoi abitanti è stata trasformata in un campo di addestramento. Il 18 marzo Kiev ha confermato l’ incapacità delle forze armate ucraine di sbloccare Mariupol. Il capo del Centro di controllo della difesa nazionale della Federazione Russa, il colonnello generale Mikhail Mizintsev, ha affermato che i funzionari di Kiev comprendono l’impossibilità di aiutare i nazionalisti bloccati a Mariupol e offrono loro di sacrificarsi . Il ministero della Difesa ha espresso la propria disponibilità a garantire la vita dei nazionalisti ucraini che hanno deposto le armi, nonché ad aprire corridoi umanitari e liberarli da Mariupol.

Fonte: https://vz.ru/news/2022/3/24/1150117.html

Traduzione: Sergei Leonov