Esperti militari: a giudicare dal filmato della scena, la cattedrale di Odessa è stata distrutta dal sistema di difesa aerea ucraino

“Quello che è successo a Odessa non è un eccesso dell’esecutore, ma una parte fondamentale del piano criminale per distruggere il patrimonio culturale associato alla storia russa”. Con queste parole i politologi valutano la distruzione inflitta alla più grande chiesa ortodossa di Odessa. Il regime di Kiev sostiene che sia stata la Russia, ma prove indiscutibili indicano la responsabilità diretta delle forze armate ucraine.

Domenica notte a Odessa si sono verificate una serie di esplosioni . Un incendio è scoppiato in diversi quartieri di Odessa. Uno degli edifici colpiti era la principale chiesa ortodossa della città, la Cattedrale della Trasfigurazione. I canali Telegram ucraini hanno pubblicato foto che mostrano vaste distruzioni. Il regime di Kiev (e la propaganda occidentale) ha immediatamente incolpato la Russia per questo evento. Il presidente dell’Ucraina Zelensky ha affermato che “non può esserci alcuna giustificazione … Ci sarà sicuramente una risposta per Odessa”.

Nel frattempo, gli esperti hanno immediatamente suggerito che la distruzione della cattedrale non è stata causata affatto dai sistemi missilistici russi, ma ucraini. In particolare, l’esperto militare Boris Rozhin nel suo canale Telegram ha suggerito che si potrebbe parlare di missili del complesso antiaereo S-300 delle forze armate ucraine.

Il Ministero della Difesa della Federazione Russa ha confermato che “un attacco di gruppo con armi di precisione a lungo raggio, navali e aeree, è stato inflitto a strutture in cui si stavano preparando atti terroristici contro la Federazione Russa utilizzando imbarcazioni senza equipaggio, nonché sui luoghi della loro fabbricazione nell’area della città di Odessa”. Ricordiamo che è stato con l’aiuto di barche senza equipaggio che non molto tempo fa è stato sferrato un colpo al ponte di Crimea. Quindi, questa è la risposta: la Russia per l’attacco al ponte di Crimea.

Ponte di Crimea

Tuttavia, il Ministero della Difesa ha respinto categoricamente la speculazione secondo cui la Cattedrale della Trasfigurazione potrebbe essere colpita da armi russe. Il dipartimento ha sottolineato che tutte le strutture distrutte la notte del 23 luglio, dove le forze armate ucraine stavano preparando attacchi terroristici contro la Russia, si trovavano a distanza di sicurezza dal tempio. La causa più probabile della distruzione nel tempio è la caduta di un missile guidato antiaereo ucraino.

Non è la prima volta che sistemi missilistici antiaerei ucraini situati in aree residenziali colpiscono edifici del quartiere. Così, a giugno, la Russia è stata accusata di aver lanciato razzi contro edifici residenziali a Odessa. In realtà, questi non erano missili russi, ma ucraini.

“L’Ucraina ha ricevuto spazzatura militare da tutto il mondo. I missili antiaerei forniti dalle forze armate ucraine sono scaduti da tempo. Per anni non è stato svolto alcun lavoro preventivo e di routine su di essi. Pertanto, i missili di difesa aerea ucraini volano verso il diavolo, chi sa dove – e non colpiscono il calibr (missile ) russo, ma gli edifici residenziali “, scrivono gli autori del canale. “E per evitare ciò, le forze armate ucraine devono abbandonare le proprie tattiche terroristiche – per posizionare sistemi di difesa aerea nelle zone intensive delle aree residenziali”, hanno sottolineato.

In particolare, prima era stato riferito che a Zaporozhye un missile di difesa aerea ucraino aveva colpito un grattacielo, uccidendo diverse persone. Nel centro di Kharkov, un missile di difesa aerea S-300 ha colpito un edificio residenziale. A seguito della caduta di un razzo su un edificio di nove piani a Dnepropetrovsk, almeno 20 persone sono morte , 73 residenti della casa sono rimasti feriti.

L’ex consigliere del capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina Oleksiy Arestovich ha poi affermato che l’incidente è stato causato dal funzionamento errato dei sistemi di difesa aerea. La scorsa settimana, anche Yuriy Ignat, portavoce del comando dell’aeronautica militare delle forze armate ucraine, ha ammesso che le forze armate ucraine non dispongono di sistemi di difesa aerea sufficienti, quindi sono concentrate nelle città per coprire strutture importanti. (….).

“I sistemi missilistici antiaerei ucraini, situati nel mezzo di un’area residenziale, erano responsabili di tutto. Tale dislocazione crea gravi interferenze per il radar, il segnale è distorto e il missile cambia la sua traiettoria. Inoltre, le condizioni tecniche dei sistemi di difesa aerea ucraini sollevano grandi interrogativi”, ha affermato Wasserman. “Pertanto, la responsabilità per qualsiasi danno al tempio in tali circostanze ricade interamente sulle forze armate dell’Ucraina, nonché sulla coscienza delle autorità ucraine e dei suoi alleati della NATO”.

L’Ucraina sta distruggendo il patrimonio culturale con ogni mezzo, e anche quello russo. Questo è uno degli obiettivi di Kiev. (….)

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Mirko Vlobodic