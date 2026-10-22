I missili di Ansarallah hanno imparato a colpire i loro bersagli. Qualcuno glielo ha insegnato.

di Larry Johnson

Per gran parte della guerra in Yemen guidata dall’Arabia Saudita, i missili balistici di Ansarallah hanno avuto un impatto più politico che militare. Rumorosi e terrificanti, tuttavia, raramente si sono rivelati decisivi. Nel 2017, la stampa poteva legittimamente riferire che i missili del gruppo venivano spesso alleggeriti riducendone il carico utile e che raramente raggiungevano i bersagli. La difesa aerea saudita ne intercettò molti, mentre i restanti precipitarono nel deserto.

La situazione è cambiata. Da quando sono riprese le ostilità quest’estate, cinque aeroporti sauditi sono stati presi di mira dagli attacchi degli Houthi a partire dal 5 ottobre, causando 20 morti e centinaia di feriti. Il 10 ottobre, l’AFP ha fotografato l’aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh mentre veniva colpito. Quando gli Houthi hanno rivendicato la responsabilità degli attacchi contro gli impianti di Aramco, la coalizione ha respinto le rivendicazioni definendole fuorvianti, ma giornalisti indipendenti hanno segnalato incendi e fumo che si levavano sopra la raffineria di Riyadh. Non si tratta di attacchi ad area contro obiettivi situati vicino a una città. Si tratta di attacchi mirati contro impianti a 1.000 chilometri o più di distanza, contro una delle reti di difesa aerea più dense della regione.

Aeroporto Riyadh colpito da missili yemeniti

Ho dedicato la mia carriera alla pianificazione e all’individuazione di obiettivi militari, e so cosa significa. La precisione a lungo raggio non dipende da un motore a razzo più potente. Un missile derivato dallo Scud, guidato esclusivamente dalla navigazione inerziale, accumula errori durante il volo, e la sua testata per il rientro atmosferico ne aggiunge altri. Per ridurre una deviazione di diverse centinaia di metri a poche decine di metri, è necessario correggere la traiettoria alla fine del volo, utilizzando aggiornamenti della navigazione satellitare, una testata manovrabile per il rientro o un sensore terminale. Indipendentemente dall’equipaggiamento utilizzato, sono essenziali anche coordinate precise del bersaglio. E Ansarallah non può produrre né l’una né l’altra tra le montagne di Sana’a.

I corpi dei missili sono di origine iraniana. Questo punto non è seriamente contestato. Tuttavia, i progressi dell’Iran in termini di precisione indicano chiaramente la loro provenienza, e in questo caso ci sono due potenziali candidati, non solo uno.

Il primo è la Russia . Dopo l’attacco iraniano del 2020 contro Ain al-Assad, numerose segnalazioni indicano che i missili della famiglia Fateh utilizzano il GLONASS, il sistema di navigazione satellitare russo. Affinché l’Iran possa utilizzare il segnale militare GLONASS, crittografato e resistente alle interferenze, la Russia dovrebbe fornirgli le chiavi di crittografia.

La seconda possibilità è la Cina , e non la escluderei. La costellazione cinese BeiDou è più estesa del GPS e il suo servizio ad accesso limitato, riservato agli utenti autorizzati, è progettato per resistere a interferenze e falsificazioni. I ricercatori che seguono le relazioni sino-iraniane citano un accordo del 2015 per integrare BeiDou nell’infrastruttura militare iraniana, così come notizie secondo cui Pechino avrebbe aperto la sua rete militare crittografata a Teheran dopo il partenariato strategico del 2021. Secondo alcune fonti, l’Iran avrebbe completato la transizione dal GPS statunitense a BeiDou nel giugno 2025, subito dopo la Guerra dei Dodici Giorni. L’ex capo dell’intelligence francese Alain Juillet ha suggerito che la maggiore precisione dei missili iraniani da allora si spieghi al meglio con l’accesso a BeiDou. Teheran non ha mai confermato queste affermazioni. La Cina si limita ad affermare di utilizzare tutte le fonti disponibili e di non dipendere da nessuna in particolare.

Milizie Houthi nello Yemen

Sospetto che la verità sia che l’Iran utilizzi entrambi i tipi di segnali e che, a prescindere dalla costellazione su cui si basano i suoi missili, valga la stessa logica. Il segnale civile pubblico è proprio quello a cui i sistemi di guerra elettronica sauditi e americani darebbero la priorità al disturbo. Un missile che continua a raggiungere il suo bersaglio nonostante questo ambiente utilizza un segnale militare protetto, e solo Mosca o Pechino possono autorizzarlo. Se l’Iran possiede questo segnale, è altamente probabile che anche i missili che lancia contro lo Yemen ne siano dotati.

Il livello di puntamento indica la stessa direzione. Nel 2024, il Wall Street Journal ha rivelato che la Russia trasmetteva dati satellitari agli Houthi attraverso il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche. Washington ha anche accusato pubblicamente una compagnia satellitare commerciale cinese di aver fornito immagini a supporto degli attacchi degli Houthi. Le coordinate precise rappresentano metà dell’accuratezza di un attacco. Un movimento senza propri satelliti ha bisogno della sorveglianza altrui.

“Stanno semplicemente usando Google Earth.”

Alcuni commentatori respingono questa ipotesi senza esitazione. Secondo loro, chiunque può trovare le coordinate su Google Earth, quindi Ansarallah non ha bisogno di alcun aiuto esterno. Tutto ciò che devono fare è inserire le coordinate di una pista di atterraggio o di una raffineria e sparare.

Questa argomentazione confonde il sapere dove si trova un obiettivo con la capacità di raggiungerlo.

La precisione implica due distinti margini di errore, che la dottrina militare di puntamento affronta separatamente. Il primo è l’errore di localizzazione del bersaglio: la precisione con cui si conosce la posizione prevista del bersaglio. Il secondo è l’errore di armamento: la precisione con cui il missile può effettivamente volare rispetto a una data coordinata. Questi due errori si combinano e prevale quello maggiore. Le immagini commerciali gratuite hanno migliorato il primo. Per un’installazione grande, fissa e ben mappata come un aeroporto saudita, le coordinate di Google Earth sono spesso precise entro pochi metri in orizzontale. Si tratta di un cambiamento radicale rispetto agli anni ’90, e non lo nego.

Ma una coordinata è solo un numero. È inutile per un missile incapace di raggiungerla. Un missile derivato dallo Scud, guidato da un sistema di navigazione inerziale e dotato di una testata di rientro che oscilla durante la discesa, mancherà il bersaglio di diverse centinaia di metri, indipendentemente dalla precisione delle coordinate. Una coordinata di 5 metri utilizzata per un’arma con una gittata di 500 metri si tradurrà in un’arma con una gittata di 500 metri. L’unico modo per trasformare buone coordinate in bersagli precisi è attraverso un sistema di guida in grado di correggere la traiettoria al termine del volo : aggiornamenti della navigazione satellitare, una testata di rientro manovrabile o un sensore terminale. L’argomentazione a favore di Google Earth non giustifica la necessità di questa tecnologia. Presuppone semplicemente che questa tecnologia esista già.

Esiste un secondo problema. La qualità della guida satellitare dipende interamente dal segnale ricevuto, e il segnale GPS civile è l’obiettivo primario dei sistemi di guerra elettronica sauditi e americani in caso di conflitto. Un missile che continua a colpire il bersaglio in un ambiente elettromagnetico disturbato non può funzionare con un segnale libero e non crittografato. L’accesso a un segnale militare protetto, che sia GLONASS o BeiDou, può provenire solo dallo Stato proprietario della costellazione.

Infine, le immagini commerciali sono solo un’istantanea, spesso risalente a diverse settimane o mesi prima. Non rivelano quale hangar ospita aerei quella sera o quale parte di una raffineria è operativa. Colpire punti strategici anziché semplici infrastrutture richiede informazioni aggiornate, che sono esattamente ciò che i dati satellitari russi rilasciati nel 2024 fornirebbero.

Google Earth ha quindi un ruolo importante. Ci aiuta a capire perché colpire infrastrutture fisse sia diventato più facile per tutti gli attori non statali nel mondo. Tuttavia, non spiega come i missili di un movimento yemenita siano riusciti a raggiungere i loro obiettivi. Ciò richiede un sistema di guida e un segnale di navigazione, elementi che Ansarallah non fornisce.

La catena di approvvigionamento

È quindi facile ricostruire la sequenza degli eventi. L’Iran fornisce i missili, l’addestramento e i consiglieri alle Guardie Rivoluzionarie sul campo. La Russia, la Cina, o entrambe, forniscono ciò che gli Stati Uniti non possono disattivare: un segnale di navigazione militare protetto, GLONASS o BeiDou. È già stato riportato che la Russia fornisce i dati per il puntamento e la Cina immagini commerciali. Ansarallah fornisce i lanciatori e la volontà politica.

Perché Mosca o Pechino dovrebbero correre un rischio simile? Basta dare un’occhiata alla mappa. Gli Stati Uniti hanno due gruppi d’attacco di portaerei e un gruppo d’assalto anfibio nel Mar Arabico per la loro guerra contro l’Iran. Ogni intercettore della difesa aerea saudita che spara contro un missile yemenita è un intercettore in meno per quel conflitto, e ogni aeroporto e raffineria saudita sabotata aumenta il costo politico dell’allineamento di Riad con Washington. Per la Russia, la logica è la stessa che sta alla base del sostegno occidentale agli armamenti e alle capacità di puntamento forniti all’Ucraina. Per la Cina, è un modo a basso costo per tenere la potenza navale americana lontana dal Pacifico occidentale. Nessuna delle due ha bisogno di sparare un solo colpo o di apporre il proprio nome su un missile.

Washington e Riyadh dovrebbero smettere di considerare la minaccia missilistica degli Houthi come un problema esclusivamente iraniano. Le sanzioni e i divieti sui porti del Mar Rosso prendono di mira i lanciatori di missili. Non hanno alcun effetto sui segnali provenienti dallo spazio o sulle immagini acquistate tramite società di comodo. Finché il sistema di guida e puntamento non verrà attaccato direttamente, sia attraverso i canali diplomatici con Mosca e Pechino, sia tramite efficaci contromisure elettroniche e spaziali, gli aeroporti sauditi continueranno a dominare le notizie.

fonte: A Son of the New American Revolution

Traduzione: Luciano Lago