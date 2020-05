I militari statunitensi hanno deciso di sopraffare la Cina







di VIJAY PRASHAD (*)

Mentre alcuni in Cina stanno spingendo contro una corsa agli armamenti, l’incessante tintinnio di sciabole statunitensi rende cruciale un movimento di pace globale.

Il 1 ° aprile, l’ammiraglio Philip Davidson, capo del comando indo-pacifico degli Stati Uniti, ha dichiarato al Congresso degli Stati Uniti che vorrebbe 20 miliardi di dollari per creare un robusto cordone militare che va dalla California al Giappone e lungo il Pacifico fino all’Asia.

La sua proposta , “Riacquistare il vantaggio”, ha sottolineato la “rinnovata minaccia che affrontiamo dalla concorrenza di una Grande Potenza. … Senza un deterrente convenzionale valido e convincente, la Cina e la Russia saranno incoraggiate ad agire nella regione per soppiantare gli interessi degli Stati Uniti”.

Il vero obiettivo è la Cina. Nel gennaio 2019, il segretario alla difesa degli Stati Uniti Patrick Shanahan ha detto ai funzionari militari statunitensi che il problema è “Cina, Cina, Cina”. Questo è stato l’obiettivo principale di tutti i nominati del presidente degli Stati Uniti Donald Trump come segretario alla difesa, che si tratti di Shanahan o dell’attuale capo Mark Esper.

Esper non può aprire la bocca senza incolpare la Cina; ha recentemente dichiarato al quotidiano italiano La Stampa che la Cina sta usando l’emergenza Covid-19 per spingere il proprio vantaggio attraverso forze “maligne” come Huawei e inviando aiuti in Italia. Per quanto riguarda Trump ed Esper, la Cina e – in misura minore – la Russia devono essere contenute dagli Stati Uniti con la forza armata.

Il gap missilistico?

Il senatore americano Tom Cotton, un repubblicano, ha favorito l’opinione che il programma di modernizzazione militare di Pechino ha creato un gap missilistico a favore della Cina. Nel marzo 2018, Cotton chiese all’ammiraglio Harry Harris, allora comandante del comando del Pacifico degli Stati Uniti (ora ambasciatore degli Stati Uniti nella Corea del Sud), dei missili cinesi.

“Oggi siamo in svantaggio rispetto alla Cina, nel senso che la Cina ha missili balistici a terra che minacciano la nostra base nel Pacifico occidentale e le nostre navi”, ha detto Harris al Congresso.

Per rimediare a ciò, Harris ha suggerito che gli Stati Uniti escano dal Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio (INF), che Trump ha fatto all’inizio del 2019 (Trump ha accusato la non conformità russa, ma era chiaro che il vero obiettivo era questa paura di un vantaggio missilistico cinese). Nell’agosto 2019, gli Stati Uniti hanno testato un missile a raggio intermedio, segnalando che le sue intenzioni hanno preceduto a lungo il suo ritiro dall’INF.

Nel marzo 2019, Cotton è andato alla Heritage Foundation per dire che gli Stati Uniti dovrebbero iniziare la produzione di missili balistici a medio raggio, che dovrebbero essere schierati su basi nel territorio degli Stati Uniti di Guam e sui territori degli alleati degli Stati Uniti; questi missili dovrebbero minacciare direttamente la Cina.

“Pechino ha accumulato migliaia di missili che possono colpire i nostri alleati, le nostre basi, le nostre navi e i nostri cittadini in tutto il Pacifico”, ha detto Cotton nella caratteristica iperbole. L’esagerazione è fondamentale per persone come Cotton; per loro, la paura è il modo di produrre politiche e i fatti che sono scomodi.

Gli Stati Uniti hanno già usato il concetto di “gap missilistico”. John F Kennedy lo usò per la sua campagna presidenziale del 1958, anche se è probabile che sapesse che era falso dire che l’URSS aveva più missili degli Stati Uniti. Da allora poco è cambiato.

Nel novembre 2018, prima che gli Stati Uniti lasciassero l’INF, l’ammiraglio Davidson ha parlato a un gruppo di esperti a Washington sul “Potere della Cina”. Nel 2015, ha detto Davidson , il suo predecessore Harry Harris aveva scherzato dicendo che le isole al largo della costa della Repubblica popolare cinese erano una “Grande Muraglia di Sabbia”; ora, disse Davidson, questi erano diventati una “Grande Muraglia di SAM”, riferendosi a missili terra-aria.

Davidson, da parte militare, e Cotton, da parte civile, iniziarono a ripetere più volte che la Cina aveva un vantaggio militare dal “gap missilistico”, un concetto che non richiedeva un’attenta indagine.

Gli Stati Uniti hanno la più grande forza militare al mondo. Ad aprile, l’Istituto internazionale per la ricerca sulla pace di Stoccolma ha riscontrato che il bilancio militare USA è aumentato del 5,3% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 732 miliardi di dollari; l’incremento nell’arco di un anno era di per sé pari all’intero bilancio militare della Germania.

La Cina, nel frattempo, ha speso $ 261 miliardi per i suoi militari, aumentando il budget del 5,1%. Gli Stati Uniti hanno 6.185 testate nucleari, mentre la Cina ne ha 290. Solo cinque paesi al mondo hanno missili che possono colpire qualsiasi paese sulla Terra: gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, il Regno Unito e la Francia. Che si tratti in termini di armi intercontinentali o attraverso la potenza aerea degli Stati Uniti, non vi è dubbio che la Cina semplicemente non abbia un vantaggio militare sugli Stati Uniti.

Ogni inventario noto di armi mostra che gli Stati Uniti hanno una capacità molto maggiore di provocare il caos in uno scontro militare contro chiunque, inclusa la Cina; ma gli Stati Uniti ora comprendono che mentre possono bombardare un paese in mille pezzi, non possono più subordinare e dominare tutti i paesi.

Ritiro

La Marina degli Stati Uniti è al tempo stesso tesa e minacciata. Ie sue due portaerei con sede nel Pacifico, USS Ronald Reagan e USS Theodore Roosevelt , sono nei guai; la USS Reagan è in Giappone, dove viene riparata, mentre la USS Roosevelt è a Guam, con il suo equipaggio devastato da Covid-19.

Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno inviato un gruppo di portaerei per minacciare il Venezuela usando la scusa del contrasto al narcotraffico. Minacciare diversi paesi distanti tra loro rende difficile per gli Stati Uniti concentrare la propria potenza militare superiore contro un solo paese.

Manovre armata navale cinese

Le capacità missilistiche mostrate dall’Iran e dalla Cina hanno fatto ritirare la continua presenza di bombardieri americani alla base aerea di Al-Udeid in Qatar e alla base aeronautica di Andersen a Guam. Questi bombardieri sono ora alla base aeronautica di Minot nel Nord Dakota e alla base aeronautica di Barksdale in Louisiana.

Il generale Timothy Ray del Global Strike Command della US Air Force ha dato una motivazione coraggiosa a questi ritiri, dicendo che hanno dato agli Stati Uniti una maggiore flessibilità. La vera ragione per cui i bombardieri lasciano il Qatar e Guam è che i militari statunitensi temono che questi beni strategici siano in pericolo.

Né l’Iran né la Cina hanno la capacità di sconfiggere gli Stati Uniti in uno scontro militare. Ma accanto a entrambi i loro confini, l’Iran e la Cina hanno la capacità di colpire obiettivi e alleati statunitensi. Questa capacità ostacola la possibilità degli Stati Uniti di stabilire la completa subordinazione di questi paesi. È questa potenza locale sviluppata dalla Cina e dall’Iran che gli Stati Uniti vogliono estinguere.

‘Riacquistare il vantaggio’

Il rapporto di aprile dell’ammiraglio Davidson chiede che le “forze congiunte rotazionali basate sul futuro” siano il “modo più credibile per dimostrare l’impegno degli Stati Uniti e risolvere la minaccia dei potenziali avversari”.

Quello che il Comando Indo-Pacifico vuole indicare è che, invece di avere una base fissa che è vulnerabile agli attacchi, gli Stati Uniti faranno volare i propri bombardieri nelle basi sul suolo dei loro alleati nella rete Indo-Pacifico (Australia, India e Giappone) come altri nella regione (Corea del Sud, per esempio); i bombardieri, suggerisce, saranno meglio protetti lì. La Cina sarà ancora minacciata, ma i missili cinesi – così dice la teoria – troveranno più difficile minacciare le risorse mobili statunitensi.

Il rapporto di Davidson ha una straordinaria qualità fantascientifica. C’è il desiderio di creare “reti di colpi di precisione altamente sopravvivibili” che corrono lungo il Pacifico, compresi missili di vario genere e radar a Palau, nelle Hawaii e nello spazio. Questo richiede ingenti somme di denaro per sviluppare un esercito che è già molto potente.

Inoltre, gli Stati Uniti sono impegnati nello sviluppo di armi anti-spazio, armi autonome, veicoli planati, missili ipersonici e armi informatiche offensive, il tutto per destabilizzare le tecniche di difesa missilistica e sopraffare qualsiasi avversario. Tali sviluppi presagiscono una nuova corsa agli armamenti che sarà molto costosa e che destabilizzerà ulteriormente l’ordine mondiale.

Gli Stati Uniti hanno aumentato unilateralmente l’accumulo intorno alla Cina e hanno aumentato la minacciosa retorica contro Pechino. L’ansia per una possibile guerra contro la Cina imposta dagli Stati Uniti sta crescendo all’interno della Cina, anche se voci sobrie chiedono al governo cinese di non farsi trascinare in una corsa agli armamenti con gli Stati Uniti. Tuttavia, le minacce sono credibili e il desiderio di costruire una qualche forma di deterrenza sta crescendo.

L’assenza di un forte movimento per la pace nel mondo con la capacità di prevenire questo accumulo da parte degli Stati Uniti è di grande preoccupazione per il pianeta. La necessità di un tale movimento non potrebbe essere maggiore.



Questo articolo è stato prodotto da Globetrotter , un progetto dell’Independent Media Institute, che lo ha fornito ad Asia Times.

*Vijay Prashad è uno storico, editore e giornalista indiano. È iscritto e capo corrispondente di Globetrotter. È caporedattore di LeftWord Books e direttore di Tricontinental: Institute for Social Research . Ha scritto più di 20 libri, tra cui The Darker Nations e The Poorer Nations . Il suo ultimo libro è Washington Bullets, con un’introduzione di Evo Morales Ayma.

Traduzione: Luciano Lago