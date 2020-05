I militari del Venezuela catturano il nipote di Clíver Alcalá e altri 7 “terroristi” che hanno partecipato al fallito tentativo di raid

Il 3 maggio, un gruppo sovversivo ha tentato di entrare nel territorio venezuelano lungo la costa centro-settentrionale del paese a bordo di motoscafi veloci, che sono stati intercettati e respinti dalle forze di sicurezza.

I detenuti, 7 uomini e una donna , sono stati localizzati e arrestati da membri del FANB e dal potere popolare nell’area di Petaquirito (stato di La Guiara).

Il comando operativo strategico delle forze armate nazionali bolivariane, attraverso il suo account Twitter, ha annunciato la cattura domenica sera di 8 “terroristi mercenari” che hanno partecipato al fallito tentativo di infiltrarsi in Venezuela il 3 maggio.

Tra i mercenari catturati c’è il nipote del maggiore generale in pensione Clíver Alcalá Cordones , deportato di recente negli Stati Uniti. dopo essere stato accusato di traffico di stupefacenti e aver ammesso i suoi piani per mobilitare armi e mercenari nel territorio venezuelano, con il sostegno del deputato dell’opposizione Juan Guaidó, con l’obiettivo di assassinare il presidente Nicolás Maduro e alti funzionari Chavismo.

Il gruppo era guidato da José Ángel Barreno Cordones , nipote del Clíver Alcalá Cordones, fuggitivo dalla giustizia, e comprendeva anche José Antonio Moreno Peñaloza, José Rafael Blanco, Miguel Plaza Méndez, Samira Romero Armando, Ricardo Fonseca Mosquera, Rafael Rosendo Rivero e Óscar Aguillón Garcés.

Le forze di sicurezza del FABN dopo il fallito tentativo di raid sono state dispiegate nell’area in cerca degli altri mercenari coinvolti nella cosiddetta “Operazione Gideon” e finora sono riusciti a catturare più di 30, tra cui due ex militari USA .

Incursione fallita

Nelle prime ore del 3 maggio, un gruppo sovversivo aveva tentato di infiltrarsi in Venezuela attraverso la costa nord-centrale del paese a bordo di motoscafi, che sono stati intercettati e respinti dalle forze di sicurezza. Diversi partecipanti al fallito tentativo di raid sono stati catturati .

Mercoledì scorso, il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha denunciato che “non vi sono dubbi” sulla partecipazione del presidente colombiano , Iván Duque, al fallito tentativo di incursione marittima. Maduro ha detto che al presidente Duque è stato ordinato di partecipare a questa manovra dal suo omologo americano, Donald Trump.

In precedenza, il presidente venezuelano ha mostrato un video in cui, Luke Alexander Denman, un militare americano di 34 anni coinvolto nel fallito tentativo di raid, ha confessato i compiti svolti in Colombia, prima dell’operazione di domenica scorsa, il cui obiettivo era sequestrare Maduro e portarlo negli USA .

Colombia e Stati Uniti hanno negato la complicità nel piano

Il ministero degli Esteri colombiano ha negato il 3 maggio la partecipazione del Paese alla manovra contro il Venezuela. ” Questa è un’accusa infondata , che tenta di impegnare il governo colombiano in un complotto speculativo”, afferma Bogotá.

Da parte sua, lo scorso venerdì Duque ha dichiarato che ” non sponsorizza invasioni o trame di alcun tipo” in risposta alle accuse mosse dalla sua controparte venezuelana.

Nel frattempo, dagli Stati Uniti Il presidente Donald Trump e i segretari di Stato e di difesa, rispettivamente Mike Pompeo e Mark Esper, hanno parlato .

“Se fossimo stati coinvolti, sarebbe stato diverso “, ha detto Pompeo mercoledì scorso.

Nota:

Le dichiarazioni di Washington e di Bogotà sono molto poco credibili, secondo la maggior parte degli osservatori, visto che Washington ha già operato in vari tentativi di golpe in Venezuela ed ha coinvolto nei suoi tentativi il governo colombiano. D’altra parte non è un mistero che in Colombia esistono campi di addestramento per i paramilitari che hanno il compito di infiltrarsi nel territorio del Venezuela e il governo di Bogotà li protegge e fornisce assistenza logistica e di armamento.

Le dichiarazioni ufficiali di Washington cercano di coprire il nuovo fallimento dell’ennesima operazione dei servizi di intelligence degli USA in Venezuela.

Fonti: Hispantv Telesur

Traduzione e nota : Luciano Lago