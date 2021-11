I miliardari di Davos vogliono salvare il pianeta… Perché i paesi in via di sviluppo non si fidano di loro?

di Matteo Ehret

Per il momento, il settore in via di sviluppo del mondo generalmente non accetterà di essere sacrificato sull’altare di un nuovo culto di Gaia gestito da un sacerdozio di miliardari di Davos.

Sembra che stia accadendo un miracolo, poiché i multimiliardari del World Economic Forum (WEF) sembrerebbero essersi fatti crescere le loro coscienze.

Come per magia, sembra che queste élite dai colletti d’oro non anelino più al profitto e al potere come una volta. Mentre la COP26 chiude le sue cerimonie annuali di 12 giorni, figure di spicco legate al WEF come il principe Carlo, Jeff Bezos, Mario Draghi, Mark Carney e Klaus Schwab hanno annunciato un nuovo sistema economico basato sulla virtù sul profitto!

Secondo il sito web della COP26, “95 aziende di alto profilo provenienti da una vasta gamma di settori si impegnano ad essere ‘Nature Positive’, accettando di lavorare per arrestare e invertire il declino della natura entro il 2030”.

Il principe Carlo si è vantato di aver coordinato 300 aziende che rappresentano oltre 60 trilioni di dollari per partecipare a una transizione verde globale e, dopo aver incontrato il principe il 2 novembre , Jeff Bezos ha annunciato il suo nuovo Fondo per la Terra da 2 miliardi di dollari per proteggere gli ecosistemi della natura con un focus sull’Africa. Anche il primo ministro Mario Draghi si è unito a Mark Carney in questo nuovo percorso verde, poiché entrambi gli uomini hanno superato i loro vecchi giorni di adorazione del denaro di Goldman Sachs e hanno abbracciato un destino migliore. Al vertice del G20 del 1 novembre, Draghi ha abbracciato l’ iniziativa per i mercati verdi del principe Carlo e ha dato il pieno sostegno dell’Italia all’iniziativa di decarbonizzazione.

Lo stesso Principe (che è anche il creatore nominale della Grande Agenda di Reset lanciata nel 2020), ha parlato come un illuminato statista dicendo ai leader del mondo “mentre l’enormità della sfida climatica domina le conversazioni delle persone, dalle redazioni alla vita stanze, e poiché sono in gioco il futuro dell’umanità e della natura stessa, è sicuramente tempo di mettere da parte le nostre differenze e cogliere questa opportunità unica per avviare una sostanziale ripresa verde, mettendo l’economia globale su una traiettoria sicura e sostenibile e, quindi, salvare il nostro pianeta.”

Tra la nuova serie di meccanismi finanziari che vediamo essere portati online in questa guerra contro l’umanità ci sono il nuovo Fondo per la Terra di Bezos e il “Living Planet Index” di Sir Robert Watson (presentato nel 2018 al World Economic Forum) e il nuovo Intrinsic sponsorizzato dalla “Rockefeller Foundation Exchange Group” (IEG) che cerca di trasformare ecosistemi globali per un valore stimato di $ 4 quadrilioni in azioni finanziarie controllabili da nuove società private (soprannominate “società di risorse naturali”).

Sul suo sito web , l’IEG ha dichiarato: “In collaborazione con la Borsa di New York, IEG fornisce una piattaforma di prim’ordine per elencare queste società per il trading, consentendo la conversione delle risorse naturali in capitale finanziario. L’equità del NAC cattura il valore intrinseco e produttivo della natura e fornisce una riserva di valore basata sui beni vitali che sostengono la nostra intera economia e rendono possibile la vita sulla terra… Nel 2021, abbiamo iniziato a cercare l’approvazione normativa per portare le prime transazioni di beni naturali a i mercati dei capitali. La nostra visione è quella di portare sul mercato centinaia di società di beni naturali che rappresentano beni naturali per un valore di diversi trilioni di dollari”.

Queste nuove aziende diventeranno gli amministratori di nuove zone protette in tutto il mondo che le Nazioni Unite richiedono di incapsulare il 30% della superficie terrestre entro il 2030 e molto di più entro il 2050.

È tempo di gioire o è in gioco qualcosa di più oscuro?

Per rispondere a questa domanda vale la pena chiedersi: questo nuovo ordine guidato dalla virtù ha qualcosa a che fare con il sollevamento delle persone dalla povertà o con la fine dell’ingiustizia economica?

Purtroppo, questo è progettato per fare esattamente il contrario.

Come stiamo venendo a vedere, e come stanno iniziando a sottolineare gli statisti di tutto il mondo, questo nuovo ordine ha più in comune con le ossessioni oligarchiche di controllare il bestiame umano, e meno con la preservazione dell’ambiente. Le migliaia di tonnellate di CO2 emesse dai jet privati a Davos e alla COP26 rappresentano solo un piccolo aspetto di questa disonestà.

Messico, progetto tren Maya

Obrador chiama il gioco

Il 30 ottobre, il presidente del Messico Lopez Obrador ha denunciato questa nuova forma virulenta di colonialismo presiedendo una cerimonia per celebrare la costruzione in corso del treno Maya ad alta velocità da 6,7 ​​miliardi di dollari, ora in costruzione nelle regioni meridionali del Messico. Il progetto che eleverebbe drasticamente gli standard di vita in Messico guidando la crescita della produzione industriale e infrastrutturale è in forte ritardo a causa in gran parte di vaste battaglie legali guidate da gruppi indigeni che sono stati usati come procuratori da interessi stranieri per difendere gli ecosistemi del Messico. In molti dei casi legali che si oppongono al progetto, l’argomento ha sostenuto che poiché diverse specie di insetti, fauna e persino alcuni leopardi saranno colpiti dalle nuove ferrovie, il progetto deve essere bloccato e sepolto.

(……………..)

Il revival neo-malthusiano che questi eugenetisti avrebbero guidato fino alla fine degli anni ’60 prese la forma di una nuova serie di organizzazioni internazionali che incorporavano l’analisi dei sistemi e la cibernetica , che mirava a controllare allo stesso modo gli stati nazionali e gli ecosistemi. Ciò ha preso la forma del primo abbraccio del World Economic Forum dei modelli informatici del Club di Roma delineati da Aurelio Peccei ( e incorporati nel secondo incontro ufficiale di Schwab a Davos nel 1973). Questi nuovi modelli miravano a imporre limiti fissi e immutabili al potenziale di crescita dell’umanità oltre i quali nessuna tecnologia o scoperta scientifica avrebbe mai potuto penetrare. Il fatto che questi stessi multimiliardari che gestiscono la revisione dell’economia mondiale mentre si trasformava in un’operazione di saccheggio neoliberista stavano contemporaneamente finanziando la crescita di questa nuova schiera di gruppi di “nuovi diritti” guidati da una crescente armata di organizzazioni non governative, l‘ecologia di protezione e diritti umani non è una coincidenza.

I quattro miliardari, Bezos, Gates Buuffet, Zuckemberg.

Il coinvolgimento odierno del WWF di Julian Huxley e dell’IUCN (non rinominato Conservation International) come partner dell’Intrinsic Exchange Group non dovrebbe in alcun modo mettere a proprio agio nessun onesto amante della natura.

Resta molto più ovviamente da dire sia sulla storia del conservazionismo, sia su come sia stato utilizzato ancora una volta per condurre una nuova era di controllo della popolazione, o su come sia stato utilizzato per interrompere progetti infrastrutturali su larga scala in tutto il mondo per oltre 120 anni , o come le riserve naturali nel sud del mondo hanno sostenuto i gruppi terroristici narcotici .

Tuttavia, per il momento, è sufficiente notare che il settore in via di sviluppo del mondo generalmente non accetterà di essere sacrificato sull’altare di un nuovo culto di Gaia gestito da un sacerdozio di miliardari di Davos. Sulla base dello slancio che vediamo essere guidato dalla Greater Eurasian Partnership, dalla Belt and Road Initiative e dalle ambizioni dei leader latinoamericani e africani di liberarsi finalmente da secoli di manipolazione imperiale, sta diventando sempre più ovvio che i modelli informatici utopici della COP26 si stanno sempre più sgretolando di fronte alla realtà del potere creativo dell’umanità per saltare fuori dalle regole fisse dei giochi imperiali quando una vera crisi ci spinge all’azione.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago