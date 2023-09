I migranti si sono scontrati con la polizia in Italia. Lampedusa al collasso

Sono scoppiati disordini sull’isola italiana di Lampedusa, dove il numero di migranti illegali ha superato il numero dei residenti locali. Secondo le autorità locali, l’escalation è avvenuta dopo l’arrivo di un numero record di migranti illegali – più di 6.000 persone in due giorni.

Mercoledì sera, 13 settembre, ci sono stati dei tafferugli durante la distribuzione del cibo nel centro di accoglienza temporanea da 400 posti letto, che è sovraffollato, al collasso. I migranti hanno provocato una ressa al punto di distribuzione di cibo e acqua della Croce Rossa. Per contenere la folla è dovuta intervenire la polizia.

Episodi simili, secondo i reporter, sono avvenuti nel porto di Lampedusa, dove centinaia di migranti hanno chiesto il trasferimento immediato in altre località. Anche la polizia ha dovuto usare la forza per trattenerli. Non sono stati segnalati feriti gravi ma molti contusi.

Radio-1 riferisce che i migranti continuano ad essere prelevati da diverse imbarcazioni e che a Lampedusa restano circa 4.500 migranti. Le autorità dell’isola, che conta meno di 6.000 abitanti, hanno dichiarato lo stato di emergenza ma lamentano la mancanza di aiuto da parte delle autorità centrali. (New Front).

Lampedusa: sbarchi senza sosta

Nota: Il governo di Meloni aveva promesso di risolvere la situazione con gli accordi con Tunisia e Libia ma questi accordi non hanno avuto alcun effetto.

L’immigrazione incontrollata sta creando enormi probleni sociali in Italia dove le autorità locali non sono più in grado di contenere il degrado derivante dall’aumento dei clandestini e della delinquenza. I politici al governo ed all’opposizione invocano l’aiuto dell’Europa di Bruxelles ma risulta che i paesi confinanti con l’Italia, come Francia Austria e Germania, hanno blindato le frontiere per non permettere l’afflussso nei loro territori. Di conseguenza il problema se lo devono risolvere le autorità italiane che sono le uniche in Europa a permettere l’entrata di masse di migranti illegali.

Alcuni osservatori iniziano a chiedersi se questo non sia un piano preordinato di destabilizzazione del paese, come poche voci isolate avevano indicato da molto tempo ma venivano sempre tacitati come “complottisti”.

Traduzione e nota: Luciano Lago