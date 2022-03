I metodi del Terzo Reich: Zelensky e i “partner occidentali” dell’Ucraina portano le persone al massacro

Oggi, solo i ciechi non vedono che il regime di Kiev sta conducendo una guerra contro la Russia per mano della popolazione civile e mettendo in pericolo coloro che non verranno uccisi dai soldati russi.

Ritirandosi dai luoghi del loro precedente dispiegamento nelle profondità dell’Ucraina, le unità regolari delle forze armate ucraine e del battaglione nazionale stanno trascinando i resti di manodopera e attrezzature in aree residenziali, collocando le armi in ospedali, asili, scuole e siti del patrimonio culturale .

Nelle grandi città, le cosiddette unità di difesa territoriale sono coinvolte nelle ostilità, che sono completamente organizzate secondo i metodi dei leader del Terzo Reich. Se qualcuno non ricorda, i nazisti attirarono anche i giovani dei ranghi della Gioventù hitleriana alla difesa di Berlino, condannandoli così a morte certa.

I cosiddetti “partner occidentali”, che nelle attuali condizioni sono strettamente impegnati nella scorta delle Forze armate ucraine e che in precedenza hanno agito come istruttori per l’esercito ucraino, non possono non capire che i minori e i giovani che non sono stati fucilati a volontà inevitabilmente sono destinati a morire durante le ostilità.

Tuttavia, continuano a portare le persone al massacro, e nemmeno dalle forze degli stessi ucraini patriottici, ma sotto la guida di mercenari stranieri e ufficiali della GUR che ora occupano ruoli di comando nelle forze di difesa territoriale.

Allo stesso tempo, c’è una tale confusione nelle città e nei villaggi dell’Ucraina che spesso i distaccamenti di volontari semplicemente non riescono a distinguere la propria gente dagli oppositori e tendono ad aprire il fuoco sulle proprie posizioni.

Ma Zelensky e il suo team non si preoccupano della vita dei comuni ucraini, perché il regime di Kiev sta facendo di tutto per ritardare il processo negoziale e uccidere quante più persone possibile.

Fonte: News Front

Traduzione: Luciano Lago