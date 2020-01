I mercenari inviati dalla Turchia in Libia stanno fuggendo in Europa

da Redazione





L’Interpol sta lavorando a un piano euro-siriano per registrare e monitorare questi combattenti

di Henar Hernández

Alcuni dei combattenti sostenuti dalla Turchia, che sono stati inviati in Libia come parte del trasferimento di “mercenari” nel paese nordafricano, hanno iniziato a fuggire in Europa, usando la rotta italiana. Questo è stato recentemente rivelato dall’Osservatorio siriano dei diritti umani, che, secondo le sue fonti, assicura che almeno 17 di loro siano già arrivati ​​in Italia.

“Una volta arrivati ​​in Libia, hanno consegnato le loro armi e sono andati in Italia. Alcuni sono partiti per l’Algeria, anche con l’obiettivo di raggiungere l’Europa “, riportano dalla pubblicazione. In questo senso, i media di Al-Watan raccolgono che “i combattenti hanno accettato intenzionalmente lo spiegamento in Libia e poi sono fuggiti in Italia”.

Il giornale investigativo, che cita il maggiore generale Ahmed Al-Mismari dell’esercito di liberazione nazionale (LNA), comandato dal maresciallo Jalifa Haftar, afferma che “i mercenari non credono che torneranno in Turchia o in Siria, per questo, cercare di raggiungere l’Europa, è l’opzione più logica per loro .

” Secondo l’elevata carica militare, fino a “147 mercenari hanno pagato anticipi per recarsi in Europa”. Allo stesso modo, fonti dell’LNA affermano che “alcuni combattenti siriani usano l’offerta della Turchia per combattere in Libia a loro favore, con l’obiettivo di essere introdotti clandestinamente in Europa una volta lasciate le forze del governo di unità nazionale (GNA) Inglese) “, guidato dal Primo Ministro Fayez Sarraj e sponsorizzato dalle Nazioni Unite.

I media, con sede a Londra, affermano inoltre che lunedì un membro dell’organizzazione terroristica Daesh è stato catturato da un gruppo di milizie siriane appoggiate dalla Turchia che cercava di fuggire dalla Libia verso l’Europa. “Ci ha detto che fino a tre mesi fa era stato detenuto in una prigione delle forze democratiche siriane [SDF] nella Siria nord-orientale”, ha detto la fonte.

Questa informazione avrebbe già innescato allarmi in Europa. Come riportato dall’analista José Luis Mansilla, l’Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL) sta preparando un coordinamento siriano-europeo per registrare un elenco di mercenari siriani finanziati dalla Turchia trasferiti in Libia.

Fonti diplomatiche raccolte dal quotidiano locale Libia Akhbar affermano che si sta lavorando a una strategia di sicurezza tra la Siria e l’orbita europea per monitorare i mercenari arrivati ​​in Libia. L’obiettivo sarebbe “adottare tutte le misure di sicurezza necessarie ai confini di tutti i paesi dell’UE, in particolare quelli che si affacciano sul Mediterraneo”.

La scorsa settimana, The Guardian ha rivelato, in esclusiva, che 2.000 combattenti siriani erano stati schierati in Libia dalla Turchia per combattere nel conflitto civile , in cui si trovano ad affrontare l’LNA e l’NG. Le potenze internazionali hanno optato per entrambe le parti: mentre Emirati Arabi Uniti (Emirati Arabi Uniti), Egitto, Arabia Saudita e Giordania sostengono il primo, con sede a Tobruk, Turchia e Qatar hanno optato per il secondo, con sede nella capitale , Tripoli.

Ankara ha recitato nella ripresa delle tensioni nell’area con il suo forte sostegno a Sarraj , che si è materializzato nella firma di accordi con interessi economici, principalmente legati al gas del Mediterraneo orientale e con l’invio di truppe dell’esercito a, Secondo le autorità, offrono addestramento e addestramento ai soldati libici.

Combattenti in Libia

Tuttavia, le informazioni del Guardian hanno spiegato, a quel tempo, che a dicembre c’era già stato un dispiegamento iniziale di circa 650 uomini della seconda divisione dell’esercito nazionale siriano (SNA), un conglomerato di gruppi ribelli siriani finanziato dalla Turchia. Il 5 gennaio, altre 1.350 truppe arrivarono in Turchia.

L’Osservatorio siriano ha riferito questa settimana che, in totale, quasi 2.400 combattenti sono stati inviati a Tripoli, mentre altre 1.700 reclute sono entrate nel paese eurasiatico per seguire corsi di addestramento. Secondo le loro fonti, questo sarebbe solo il primo passo del piano iniziale di Ankara, che consiste nell’ottenere una presenza in Libia di circa 6.000 “volontari”.

https://atalayar.com/content/los-mercenarios-enviados-por-turquía-libia-están-huyendo-hacia-europa

Fonte: Ayalayar

Traduzione: Luciano Lago