I medici di Gaza lanciano un “SOS al mondo intero” mentre l’elettricità si esaurisce

Gaza si trova ad affrontare una “catastrofe umanitaria” poiché la centrale elettrica sta esaurendo il carburante

Le autorità di Gaza affermano che “tutti i servizi essenziali alla vita” sono a rischio dopo l'”assedio totale” da parte di Israele dell’enclave gestita da Hamas.

L’autorità energetica di Gaza ha affermato che l’unica centrale elettrica dell’enclave bloccata finirà il carburante entro poche ore, lasciando il territorio palestinese senza elettricità dopo che Israele ha tagliato le forniture in rappresaglia ai recenti attacchi di Hamas, il gruppo armato che governa Gaza.

Mercoledì il presidente dell’Autorità palestinese per l’energia, Thafer Melhem, ha dichiarato alla radio Voice of Palestine che l’impianto verrà chiuso nel pomeriggio a Gaza, dove vivono circa 2,3 milioni di persone in una delle aree più densamente popolate del mondo.

“Ciò minaccia di far sprofondare la Striscia nell’oscurità completa e di rendere impossibile continuare a fornire tutti i servizi di base, inclusi gli ospedali, che dipendono tutti dall’elettricità, e non sarà possibile gestirli parzialmente con generatori alla luce dell’impedimento di forniture di carburante da Porta di Rafah”, si legge in una dichiarazione rilasciata mercoledì dalle autorità di Gaza.

Assistenza ai feriti nell’ospedale di Gaza

“Questa situazione catastrofica crea una crisi umanitaria per tutti i residenti della Striscia di Gaza”, ha affermato.

La dichiarazione si riferiva alla ritorsione di Israele “come il più sporco crimine di punizione collettiva contro civili indifesi nella storia moderna”.

Ha invitato la comunità internazionale a muoversi rapidamente per fermare “questo crimine contro l’umanità e questo omicidio di massa multiforme”.

Nel frattempo, il ministro della Sanità Mai al-Kaila ha affermato che “le scorte di carburante per far funzionare i generatori negli ospedali della Striscia di Gaza termineranno domani, giovedì, il che aggraverà le condizioni disastrose negli ospedali”.

Tutti i valichi di Gaza sono chiusi, rendendo impossibile l’arrivo del carburante per la centrale elettrica o per i generatori su cui i residenti e gli ospedali fanno affidamento da tempo. (….)

Fonte: .aljazeera.com/news/

Traduzione: Fadi Haddad