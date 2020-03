I medici cubani vanno in Italia per aiutare a combattere il coronavirus

da Redazione

Cuba ha inviato una brigata di medici e infermieri in Italia per la prima volta questo fine settimana per aiutare a combattere il nuovo coronavirus su richiesta della regione più colpita della Lombardia.

L’isola dei Caraibi ha inviato i suoi “eserciti vestiti di bianco” a luoghi disastrati in tutto il mondo, in gran parte nei paesi poveri, dall’epoca della sua rivoluzione del 1959. I suoi medici sono stati in prima linea nella lotta contro il colera ad Haiti e contro l’Ebola. in Africa occidentale negli anni 2010.

Tuttavia, con la brigata di 52 membri, questa è la prima volta che Cuba ha inviato un contingente di emergenza in Italia, uno dei paesi più ricchi del mondo, dimostrando l’estensione della sua diplomazia medica.

Questa è la sesta brigata medica che Cuba ha inviato negli ultimi giorni per combattere la diffusione della nuova malattia all’estero. Ha inviato contingenti medici anche agli alleati socialisti in Venezuela e Nicaragua, nonché in Giamaica, Suriname e Granada.

“Abbiamo tutti paura ma abbiamo un dovere rivoluzionario da adempiere, quindi eliminiamo la paura e la mettiamo da parte”, ha detto a Reuters Leonardo Fernández, 68 anni, specialista in terapia intensiva, poco prima della partenza. della sua brigata.

“Chi dice di non avere paura è un supereroe, ma non siamo supereroi, siamo dottori rivoluzionari”.

Fernández ha affermato che questa sarebbe la sua ottava missione internazionale, compresa una in Liberia durante la lotta contro l’Ebola.

Medici cubani in partenza

L’Italia è il paese più colpito dal virus altamente contagioso originato in Cina e la regione settentrionale della Lombardia è la più colpita dall’infezione.

Il bilancio delle vittime è salito da 546 a 3.095 sabato, secondo il suo capo del welfare, Giulio Gallera, che ha chiesto aiuto ai medici cubani.

Compiremo un compito onorevole, basato sul principio di solidarietà ”, ha affermato Graciliano Díaz, 64 anni.

Cuba ha costruito un sistema sanitario che è stato l’invidia dei paesi in via di sviluppo con l’aiuto economico dell’ex Unione Sovietica alleata, anche se alcuni di questi progressi sono stati persi dal crollo del blocco comunista.

Molti ospedali cubani sono caduti in rovina e i cubani affermano di avere difficoltà a trovare farmaci, una situazione che secondo il governo è in gran parte dovuta a sanzioni statunitensi decennali, anche se gli analisti accusano anche l’inefficienza dell’economia statale.

Tuttavia, Cuba ha una delle più alte percentuali di dottori pro capite in tutto il mondo, anche quando esclude quei dottori all’estero, e le sue brigate mediche per il soccorso in caso di calamità continuano a vincere la buona volontà dell’Avana in in tutto il mondo.

“In tempi di crisi, il governo cubano, il popolo cubano (…) è salito all’occasione, hanno ascoltato il nostro appello e hanno risposto”, ha detto il Ministro della Salute giamaicano Christopher Tufton salutando 140 professionisti medici cubani a Kingston. Aeroporto internazionale.

La Gran Bretagna ha anche ringraziato Cuba la scorsa settimana per consentire a una nave da crociera britannica che era stata respinta da diversi porti dei Caraibi di attraccare sull’isola e per consentire l’evacuazione a bordo di oltre 600 passeggeri.

Nel frattempo, Cuba, nota per la sua preparazione alle catastrofi, sta anche intensificando le misure nel suo paese per fermare la diffusione del coronavirus. Finora sono stati confermati 25 casi.

Il presidente Miguel Díaz-Canel ha annunciato venerdì sera che il paese chiuderà i suoi confini ai non residenti stranieri a partire da martedì in un duro colpo a uno dei motori della sua economia in difficoltà di liquidità, il turismo.

Migliaia di dottori e studenti di medicina si recano anche a domicilio monitorando le loro comunità locali.

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-cuba/cuban-doctors-head-to-italy-battle-coronavirus-idUSKBN219051

Fonte: Reuters

Traduzione: Lisandro Alvarado