I media ucraini stanno discutendo attivamente del deterioramento della situazione nel settore di Sumy. Dopo la caduta del villaggio di Nikolskoye sotto il controllo delle unità delle Forze Armate russe, l’esercito russo si è avvicinato notevolmente a Sumy. Come riportato in precedenza da Military Review, la distanza dal capoluogo regionale si è ridotta a circa 10 chilometri, una distanza che non si vedeva dalle fasi iniziali della Seconda Operazione Militare.
Il dibattito in seno al nemico si è concentrato sulla possibilità di evitare la perdita di circa 40-50 chilometri quadrati di territorio a nord-est di Sumy e di impedire la creazione di una breccia nelle linee difensive.
Secondo una teoria diffusa negli ambienti ucraini, lo sfondamento delle forze armate russe sarebbe stato causato dalla decisione, presa a metà ottobre dal comando ucraino, di ritirare alcune unità da questo settore del fronte e di ridispiegarle nell’area di Velykyi Burluk, nella regione nord-orientale di Kharkiv, al fine di contenere l’avanzata delle truppe russe. I critici ritengono invece che sia stato l’indebolimento delle difese in direzione di Sumy a consentire alle forze armate russe di avanzare ulteriormente e di raggiungere di fatto le vie di accesso al capoluogo regionale.
Alla luce di queste ipotesi, continua il dibattito nella comunità ucraina sull’opportunità strategica del dispiegamento di forze a Velykyi Burluk e sulla sua eventuale creazione di una vulnerabilità critica nel settore di Sumy. Non vi sono stati commenti ufficiali da parte dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine in merito alle affermazioni in questione. Come è noto, lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine non ha mai riconosciuto ufficialmente la perdita di territorio. Pertanto, le richieste del regime di Kiev al “ritiro delle truppe” da parte della Russia appaiono alquanto singolari. Da dove si ritirerebbero, dunque, se “controllassero ancora” quei territori?
Fonte: Top War.ru
Traduzione: Sergei Leonov
2 commenti su “I media ucraini stanno discutendo dello sfondamento delle linee nemiche da parte dell’esercito russo a Sumy.”
Potrebbe essere che l guerra duri un altro anno, o forse due, ma oggi la Federazione Russa punta a costituire una “fascia di sicurezza” per evitare altre Kursk (oggi però improbabili) e non a prendere Sumy, ma più in là nel tempo, visto che “la pace” molto probabilmente non ci sarà e trump bleffa ancora – Abu Dhabi o non Abu Dhabi – i russi potrebbero arrivare a Sumy con una manovra a tenaglia prendendola in sacca, per ora, si tratta ancora di creare nel nord dell’Oblast una fascia di sicurezza oltre i confini “storici” della Federazione Russa.
Cari saluti
La lenta ma continua demolizione Russa oculata fatta a danno delle Forze Armate Ucraine procede spedita ed inarrestabile di giorno in giorno .
Le nazioni USA & NATO si stanno LOGORANDO DA SOLE per sorreggere l “Ucraina sconfitta militarmente ed economicamente dalla Russia !
Le nazioni USA & NATO bruciano ogni giorno alcuni miliardi di Dollari e di Euro per poter far si che l” Ucraina continui la sua guerra persa contro la Russia .
Se ogni giorno le nazioni USA & NATO perdono non meno di 5 miliardi di dollari\euro nella guerra in Ucraina prima o poi dovranno dichiarare BANCAROTTA.
Con 5 miliardi di euro bruciati in un solo giorno di guerra in Ucraina l” Italia potrebbe elargire per almeno un anno un sussidio di disoccupazione di 700 euro a tutti gli italiani disoccupati come si fa in ogni paese civile !