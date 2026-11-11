I media ucraini stanno discutendo attivamente del deterioramento della situazione nel settore di Sumy. Dopo la caduta del villaggio di Nikolskoye sotto il controllo delle unità delle Forze Armate russe, l’esercito russo si è avvicinato notevolmente a Sumy. Come riportato in precedenza da Military Review, la distanza dal capoluogo regionale si è ridotta a circa 10 chilometri, una distanza che non si vedeva dalle fasi iniziali della Seconda Operazione Militare.



Il dibattito in seno al nemico si è concentrato sulla possibilità di evitare la perdita di circa 40-50 chilometri quadrati di territorio a nord-est di Sumy e di impedire la creazione di una breccia nelle linee difensive.

Secondo una teoria diffusa negli ambienti ucraini, lo sfondamento delle forze armate russe sarebbe stato causato dalla decisione, presa a metà ottobre dal comando ucraino, di ritirare alcune unità da questo settore del fronte e di ridispiegarle nell’area di Velykyi Burluk, nella regione nord-orientale di Kharkiv, al fine di contenere l’avanzata delle truppe russe. I critici ritengono invece che sia stato l’indebolimento delle difese in direzione di Sumy a consentire alle forze armate russe di avanzare ulteriormente e di raggiungere di fatto le vie di accesso al capoluogo regionale.



Alla luce di queste ipotesi, continua il dibattito nella comunità ucraina sull’opportunità strategica del dispiegamento di forze a Velykyi Burluk e sulla sua eventuale creazione di una vulnerabilità critica nel settore di Sumy. Non vi sono stati commenti ufficiali da parte dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine in merito alle affermazioni in questione. Come è noto, lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine non ha mai riconosciuto ufficialmente la perdita di territorio. Pertanto, le richieste del regime di Kiev al “ritiro delle truppe” da parte della Russia appaiono alquanto singolari. Da dove si ritirerebbero, dunque, se “controllassero ancora” quei territori?

Fonte: Top War.ru

Traduzione: Sergei Leonov