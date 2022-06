I media ucraini commentano istericamente la visita di Lavrov a Istanbul

di MoscaElena Ostriakova.

L’esportazione di grano ucraino dai porti del Mar Nero non è un problema, ma il “problema”, anche se l’Occidente e l’Ucraina “cercano di portarlo nella categoria di una catastrofe universale”.

Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in una conferenza stampa congiunta con il suo omologo turco Mevlut Cavusoglu a Istanbul, riferisce un corrispondente di PolitNavigator

Se ora, come ci dicono i nostri amici turchi, la parte ucraina è pronta a liberare le mine o a garantire il passaggio attraverso i campi minati, speriamo che questo problema venga risolto. Il nostro esercito è in contatto con amici turchi per discutere i dettagli di questi processi. Da parte nostra, non ci sono mai stati ostacoli per risolvere questo problema (in realtà è piccolo). Se le autorità di Kiev saranno maturate, saremo felici di collaborare”, ha affermato Lavrov.

Secondo il ministro, un problema molto più grande sono alcune dozzine di navi straniere bloccate a Odessa, che il regime di Kiev usa come ostaggi.

Lavrov ha sottolineato che la questione del grano ucraino non ha nulla a che fare con la crisi alimentare mondiale, dal momento che i volumi disponibili sono meno dell’1% della produzione mondiale.

Secondo il capo del ministero degli Esteri russo, “quando e se” l’Ucraina libera i passaggi, la flotta russa del Mar Nero è pronta a fornire corridoi umanitari e sicurezza fino al Bosforo. Ha suggerito che il regime di Kiev vuole mantenere il suo grano “come irritante permanente”. La Russia è pronta a negoziare su questo argomento attraverso la mediazione delle Nazioni Unite, ma, secondo Lavrov, non porteranno nulla “tranne il simbolismo”.

Nel frattempo, i media ucraini sono indignati dal fatto che il problema del grano sia discusso senza la partecipazione di Kiev e accusano la Russia di aver venduto 100.000 tonnellate di grano “rubato” alla Siria attraverso la Turchia.

L’Ucraina teme che la proposta russa di liberare i porti dalle mine sarà utilizzata per gli sbarchi, ha chiarito il portavoce dell’amministrazione regionale di Odessa Serhiy Bratchuk.

“Comprendiamo che le garanzie russe non sono nemmeno come il Budapest Memorandum del 1994. Oggi non è niente. Anche questi negoziati con la Turchia non sono niente. La Russia può solo offrire di fornire grano rubato all’Ucraina. Le garanzie di sicurezza dovrebbero provenire, prima di tutto, dai paesi della NATO. Una componente di questa decisione dovrebbe essere la fornitura di armi antinave. Questo sta rafforzando la difesa della nostra costa ucraina. In caso di sminamento, solo alcuni modi e non l’intera area idrica del porto di Odessa. Altrimenti, i russi, come i cani, salteranno immediatamente a Odessa e cercheranno di sbarcare truppe. Non dimentichiamo che c’è l’isola del serpente, che oggi funge da incrociatore Moskva. Esistono già diversi sistemi di lancio multiplo di razzi che rappresentano una minaccia per Odessa”,

Lavrov con il ministro degli esteri turco

Preoccupazioni simili sono state espresse il giorno prima dal ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba.

Klymenko ritiene che il destino dei porti ucraini non fosse affatto l’argomento principale dei negoziati: Lavrov, piuttosto, ha discusso dell’operazione militare turca in Siria, ecc.

“La Federazione Russa non sta andando e non ha intenzione di “sbloccare” nulla. L’obiettivo principale della Federazione Russa è quello di spingere l’Ucraina fuori dai mercati mondiali del grano e sostituire il grano ucraino con quello russo. Allo stesso tempo, è opportuno sottolineare che la colpa di tutto è dell’Ucraina. E rimuovere anche le sanzioni dalla Federazione Russa.

In linea di principio, non ci sono opzioni per sbloccare i porti, tranne che per porre fine alla guerra sul Mar Nero. E questa opzione è impossibile prima della nostra vittoria.

La Turchia sta già acquistando attivamente attraverso la Crimea occupata non solo il grano della Crimea rubato, ma anche il grano Kherson e Zaporozhye. Sullo sfondo dei loro sforzi pubblici di “mantenimento della pace”. Sembra che le vada bene “, Klimenko è indignato.

Fonte: Politnavigator

Traduzione: Sergei Leonov