I media statunitensi difendono al Al Qaeda in Siria

da Redazione

Tony Cartalucci (*)

Quando un gruppo terroristico non è un gruppo terroristico? Apparentemente quando la politica estera degli Stati Uniti richiede che non lo sia. Questo è esattamente il caso della filiale siriana di Al Qaeda – Hayat Tahrir al Sham (HTS) – il marchio più recente di Jabhat Al Nusra – che attualmente occupa il governatorato siriano settentrionale di Idlib.

I media corporativi statunitensi hanno recentemente tentato di generare simpatia pubblica per l’HTS – così come animosità verso le forze siriane, russe e iraniane che cercano di liberare il presunto milione di persone intrappolate sotto il governo dell’organizzazione terroristica.

Un altro fattore alla base del supporto dei media statunitensi per l’HTS è la necessità di spiegare perché il membro della NATO, la Turchia, stia fornendo supporto militare e materiale diretto a un’organizzazione terroristica designata dagli Stati Uniti, e perché gli stessi Stati Uniti a loro volta stanno fornendo supporto alla Turchia per farlo.

Gli articoli sono apparsi su Newsweek – per esempio – mettendo a confronto l’opposizione russa ai negoziati con HTS come negativi – e facendo eco agli sforzi del Dipartimento di Stato USA per sostenere l’organizzazione terroristica nonostante appaia nella lista ufficiale di designazione dell’Organizzazione terroristica straniera di Washington.

L’articolo intitolato “La Russia mette in guardia contro eventuali colloqui statunitensi con il gruppo militante che sta bombardando in Siria “, in realtà si riferisce al fronte HTS di Al Qaeda quando si riferisce al “gruppo militante” che la Russia sta bombardando in Siria.

Newsweek inserisce dichiarazioni russe in merito alla designazione americana di HTS come organizzazione terroristica tra virgolette, come per mettere in discussione la veridicità del reclamo.

Tuttavia, una visita al sito Web del Dipartimento di Stato americano rivela una dichiarazione del 2018 intitolata ” Modifiche alle denominazioni terroristiche di al-Nusrah Front “, che ammette apertamente:

Il Dipartimento di Stato ha modificato la designazione del Fronte di al-Nusrah – un affiliato di al-Qaida in Siria – per includere Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) e altri alias. Questi alias sono stati aggiunti alle designazioni di al-Nusrah Front come Organizzazione terroristica straniera (FTO) ai sensi della Sezione 219 dell’Immigration and Nationality Act e come Terrorista globale appositamente designato (SDGT) ai sensi dell’Ordine esecutivo 13224. Nel gennaio 2017, al- Nusrah Front ha lanciato la creazione di HTS come veicolo per far avanzare la sua posizione nella rivolta siriana e per perseguire i propri obiettivi come affiliato di al-Qaida. Da gennaio 2017, il gruppo ha continuato a operare attraverso HTS nel perseguimento di questi obiettivi.

Quindi – secondo tutte le parti del conflitto siriano tra cui Washington – HTS è senza dubbio – inequivocabilmente un’organizzazione terroristica.

E alla fine – 5 paragrafi in – Newsweek ammette anche che HTS è un’organizzazione terroristica designata come tale dagli Stati Uniti – e include persino citazioni di leader militari statunitensi che ammettono che Idlib è invasa dagli estremisti. Tuttavia, la pubblicazione con sede negli Stati Uniti tenta ancora di denigrare gli sforzi siriani e russi per liberare negativamente Idlib da questi estremisti.

Newsweek è solo un esempio dei media corporativi statunitensi che difendono obliquamente il terrorismo. Il New York Times fornirebbe una difesa molto più solida.

Il New York Times svolge il ruolo di PR per Al Qaeda in Idlib

Per illustrare fino a che punto i media corporativi degli Stati Uniti sono disposti ad andare per appoggiare HTS di Al Qaeda e dei suoi sostenitori turchi e degli Stati Uniti, il New York Times sostiene la sua personale posizione di accompagnare i terroristi dell’ HTS in Idlib, al fine di scrivere il loro articolo emotivamente manipolatore, “ ‘The L’unica scelta è aspettare la morte ” .

L’autore dell’articolo – Carlotta Gall – afferma:

Mercoledì ho fatto una visita rara a Idlib con un fotografo e un interprete, attraversando il confine dalla Turchia. Eravamo accompagnati da soccorritori di un’organizzazione benefica siriana e da membri di un gruppo ribelle jihadista, Hayat Tahrir al-Sham, che controlla la provincia.

Mentre l’identità o l’organizzazione a cui questi “soccorritori” sono affiliati non è mai menzionata nell’articolo – sono quasi certamente dei cosiddetti “caschi bianchi” e la loro presenza accanto ai militanti HTS di Al Qaeda confermerebbe ulteriormente che essi stessi non sono nulla più degli ausiliari di Al Qaeda.

L’articolo contiene aneddoti piangenti privi di qualsiasi prova reale, giocando sulle familiari preoccupazioni “umanitarie” che gli USA e i loro media usano spesso per demonizzare i loro avversari e giustificare la propria aggressività e abuso – molto reali – a livello globale.

In questo caso – l’aggressione e gli abusi che gli Stati Uniti e i loro media stanno tentando di giustificare è la continua esistenza dell’HTS di Al Qaeda nel nord della Siria e il suo dominio su una presunta popolazione di “un milione” di civili.

Miliziani su Idlib appoggiati dagli USA e Turchia

L’articolo descrive le operazioni di sicurezza siriane e russe per liberare Idlib da Al Qaeda con paragrafi come:

Il popolo della provincia di Idlib non ha lasciato il segno perché le forze del presidente Bashar al-Assad della Siria, appoggiate dall’aeronautica russa, si sono fatte strada, demolendo città e villaggi nel sud e nell’est della provincia con puniti attacchi aerei .

Solo fino a venticinque paragrafi nell’articolo del New York Times, l’autore Carlotta Gall ammette finalmente che HTS è un’organizzazione terroristica designata dagli Stati Uniti, che afferma:

Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, è stato designato un gruppo terroristico dalle Nazioni Unite, ma recentemente ha permesso ai giornalisti occidentali di entrare in Idlib in collaborazione con la Turchia, che ha voluto creare pressioni internazionali contro Russia e Siria.

In altre parole – Al Qaeda e i suoi sostenitori turchi vogliono esercitare pressioni contro la Russia e la Siria che stanno tentando di liquidare l’organizzazione terroristica e ristabilire l’ordine su Idlib – e il New York Times sta volentieri – anche con entusiasmo – aiutando Al Qaeda e la Turchia a fare così.

Gli Stati Uniti hanno schiacciato le città e le nazioni all’inseguimento dei “terroristi”

Le città detenute da organizzazioni terroristiche – o addirittura intere nazioni per quella materia – sono servito come pretesto per gli Stati Uniti e i loro alleati per compiere brutali operazioni militari. Ad esempio – la presunta presenza di Al Qaeda in Afghanistan è stata il pretesto per la guerra ormai 19 anni che gli Stati Uniti hanno condotto lì dal 2001.

Nel 2004 – citando la presenza di estremisti nella città irachena di Falluja – i militari statunitensi avrebbero spianato a suon di bombe il centro urbano non una volta – ma due volte.

Si potrebbe immaginare che l’esercito americano e i suoi alleati sarebbero desiderosi di muoversi contro il governatorato settentrionale di Idlib in Siria – ammesso che questo è detenuto dal fronte terroristico dell’HTS.

Eppure qui viene rivelata la verità sulla cosiddetta “guerra al terrorismo” americana.

Mentre gli estremisti potrebbero essere stati stabiliti in Afghanistan nel 2001 o attivi nella città irachena di Falluja nel 2004, non è per questo che gli Stati Uniti si sono mossi contro di loro. Gli Stati Uniti avevano piani geopolitici generali che richiedevano l’occupazione a lungo termine dell’Afghanistan – con la presenza di estremisti che servivano semplicemente come pretesto per perseguire questi piani.

A Falluja, in Iraq, non furono i militanti o il loro estremismo a infastidire gli Stati Uniti – dato che Washington aveva precedentemente armato e appoggiato molti di quei gruppi nel paese in conflitti per procura, decenni prima e per quasi due decenni da allora – era piuttosto la loro resistenza all’occupazione americana che ha innescato le due azioni di bombardamento per prendere la città.

Al Qaeda, nel nord della Siria, è al servizio degli interessi degli Stati Uniti – il fatto che appaia nella lista di designazione del terrorismo del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti è semplicemente un inconveniente politico al momento – uno dei citati articoli di Newsweek ammette persino che i diplomatici statunitensi stanno cercando di aggirare.

Newsweek ha affermato:

James Jeffrey, rappresentante speciale degli Stati Uniti in Siria e inviato speciale presso la coalizione guidata dagli Stati Uniti contro il gruppo militante dello Stato islamico (ISIS), ha detto, in un briefing stampa all’inizio di questo mese di non aver visto Hayat Tahrir al-Sham “pianificare o realizzare attività internazionali attacchi terroristici “. Ha fatto commenti simili giorni prima.

Le ovvie implicazioni del commento di Jeffery è che – al momento e nonostante lo status di HTS come organizzazione terroristica designata dagli Stati Uniti – gli Stati Uniti non la vedono come tale. E non perché HTS non è un’organizzazione terroristica – ma semplicemente perché al momento – una tale designazione non è politicamente conveniente per gli obiettivi statunitensi nella Siria settentrionale.

Quindi, mentre gli Stati Uniti hanno schiacciato intere città alla ricerca di “terroristi”, al momento cercano di complicare ed eliminare il conflitto siriano – mettendo in equilibrio le vite di “un milione” di civili – a difesa dei terroristi.

La natura maligna della politica estera americana è pienamente illustrata da Washington e dalla posizione dei media statunitensi riguardo all’HTS di Al Qaeda nel nord della Siria – in circostanze in cui terroristi inequivocabili che minacciano la vita di ciò che gli stessi Stati Uniti affermano che “un milione” di civili hanno attirato l’attenzione e sostegno di giornalisti e diplomatici americani.

La natura coordinata di questo supporto – che abbraccia i media corporativi e lo stesso governo degli Stati Uniti – indica quanto sia profonda la putrefazione all’interno della politica estera degli Stati Uniti e aiuta a spiegare perché – indipendentemente da chi siede alla Casa Bianca – questa agenda continua in avanti, senza sosta e non distratta non importa quanto la luce della verità sia illuminata su di essa.

Il fatto che grandi quantità di risorse siano ancora investite da Washington e dai media statunitensi indica che gli sforzi degli Stati Uniti per destabilizzare e distruggere la Siria sono ancora molto in gioco – e ora più che mai coloro che cercano di ristabilire l’ordine in Siria devono stare attenti al compiacimento .

*Tony Cartalucci, ricercatore e scrittore geopolitico di Bangkok, in particolare per la rivista online ” New Eastern Outlook” .

Traduzione: Luciano Lago