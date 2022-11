I media polacchi hanno annunciato la caduta di due missili sul territorio del paese





Due morti mentre i missili russi colpiscono la Polonia, afferma un funzionario dell’intelligence statunitense

Secondo quanto riferito, missili russi hanno colpito un villaggio nella Polonia orientale, uccidendo due persone.

Un alto funzionario dell’intelligence statunitense ha affermato che i missili russi sono entrati in Polonia, ha riferito martedì l’Associated Press.

Il funzionario ha parlato a condizione di anonimato a causa della natura delicata della situazione, ha riferito l’AP.

I vigili del fuoco in Polonia hanno riferito che martedì due persone sono morte in un’esplosione a Przewodow, un villaggio nella Polonia orientale vicino al confine con l’Ucraina.

Da informazioni di varie fonti, sembra che si tratti di missili russi intercettati dalla contraerea ucraina e ricaduti in frammenti sul territorio polacco.

Fonti: Agenzie