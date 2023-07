2 thoughts on “I media occidentali stanno preparando la falsa bandiera nucleare… sarà questa la prossima guerra termonucleare ?

Di Finian Cunningham (*)

Information Clearing House — I media occidentali stanno condizionando il pubblico a un attacco sotto falsa bandiera alla centrale nucleare di Zaporozhye (ZNPP) per incolpare la Russia. Ciò fornirebbe quindi agli Stati Uniti e alla NATO un pretesto per intervenire direttamente nella loro guerra per procura a sostegno del regime di Kiev.

La controffensiva del regime di Kiev, durata un mese, sta fallendo miseramente nel respingere le linee di difesa russe. In effetti, semmai, sembra che le forze russe stiano ribaltando la situazione per guadagnare più territorio nell’Ucraina orientale. La situazione militare sta diventando un fiasco per il regime sostenuto dalla NATO a Kiev.

Mesi di tanto pubblicizzata controffensiva non stanno portando altro che la sconfitta per le forze ucraine, nonostante le massicce forniture di armi dagli Stati Uniti e dai suoi alleati della NATO. I governi e i media occidentali riescono a malapena a nascondere la realtà che la guerra per procura della NATO in Ucraina contro la Russia si sta trasformando in una debacle storica. Per quanto tempo può continuare la farsa prima che il pubblico americano ed europeo chieda risposte e responsabilità?

Con un importante vertice della NATO che si terrà la prossima settimana a Vilnius, in Lituania, l’11 e il 12 luglio, il disastro sul campo di battaglia per il delegato di Kiev dell’alleanza sarà potenzialmente motivo di grave imbarazzo. Ci saranno gravi ripercussioni politiche per Washington e l’Unione Europea, che hanno incanalato quasi 200 miliardi di dollari in sostegno militare al regime di Kiev da quando è scoppiato il conflitto nel febbraio dello scorso anno.

Far saltare in aria la centrale nucleare di Zaporozhye (vedi sopra) è un modo per cambiare radicalmente la narrazione, anche se un atto di disperazione criminale. La centrale è la più grande installazione nucleare civile d’Europa. La ricaduta radioattiva di un attacco missilistico fatale sullo ZNPP inghiottirebbe vaste aree dell’Europa, inclusa la Russia, con una contaminazione potenzialmente mortale.

Le forze russe hanno preso il controllo della ZNPP lo scorso marzo, pochi giorni dopo aver lanciato la loro operazione militare speciale in Ucraina il 24 febbraio. Da allora, la centrale elettrica è stata regolarmente colpita dal regime di Kiev utilizzando razzi forniti dagli Stati Uniti e dalla NATO. Mosca ha presentato prove categoriche di frammenti di missili NATO recuperati da attacchi aerei sui bacini di raffreddamento dell’impianto. Il cane da guardia nucleare delle Nazioni Unite, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, ha visitato lo ZNPP più volte e saprà sicuramente da dove vengono lanciati i missili, ma l’AIEA è decisamente riluttante a identificare pubblicamente gli autori. Si limita a rilasciare dichiarazioni vaghe che esprimono preoccupazione per la sicurezza e l’incolumità pubblica.

I media occidentali hanno spudoratamente distorto la narrativa del regime di Kiev sostenendo che lo ZNPP è stato bombardato dalle forze russe nonostante l’assurdità di tali affermazioni dato che l’esercito russo controlla la centrale nucleare.

La situazione è una ripetizione del sabotaggio alla centrale idroelettrica di Kakhovka. La diga è stata fatta saltare il mese scorso dal regime di Kiev usando razzi HIMARS forniti dagli Stati Uniti. Eppure i media occidentali hanno immediatamente incolpato e continuano ad incolpare la Russia per quel sabotaggio, anche se Mosca aveva avvertito per mesi il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che il regime di Kiev stava progettando di colpire la diga. E anche se le forze russe avevano il controllo della diga.

Incredibilmente, dato quell’ovvio precedente, un attacco sotto falsa bandiera alla centrale nucleare di Zaporozhye viene ora intensamente preparato. Il regime di Kiev ha intensificato gli avvertimenti pubblici secondo cui le forze russe hanno minato lo ZNPP e lo faranno saltare in aria. È preoccupante che i media occidentali stiano amplificando queste affermazioni indipendentemente dal fatto che gli ispettori dell’AIEA abbiano affermato di non vedere alcuna prova che la Russia abbia minato la centrale nucleare.

Il quotidiano British Times questa settimana ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin sta affrontando un “momento pericoloso” di dissenso interno alla Russia a causa delle presunte perdite di guerra in Ucraina e del sventato ammutinamento del capo militare privato Yevgeny Prigozhin. Il Times sta seminando l’idea che “Putin potrebbe far saltare in aria lo ZNPP per rafforzare la sua logora autorità”.

In tal caso, sollecita il Times, la NATO dovrebbe intervenire direttamente con truppe sul terreno in Ucraina. “Sarebbe il modo più rapido per porre fine alla guerra crudele e neutralizzare il regime corrotto di Putin”, intonava il giornale con ragionamenti ipocriti.

Nato in Ucraina

La macchina della propaganda dei media occidentali sta ancora una volta capovolgendo la realtà. L’ammutinamento di Prigozhin il 24 giugno è stato un miserabile fallimento perché le forze armate russe e l’opinione pubblica russa hanno risolutamente respinto il complotto a metà, rimanendo fedeli alla leadership del presidente Putin. Ci sono forti prove che il complotto fosse un tentativo di colpo di stato sostenuto dall’intelligence occidentale e orchestrato dall’MI6 britannico, come ha analizzato in modo completo Scott Ritter .

Non essendo riusciti a destabilizzare la Russia e a rovesciare il governo di Putin, la CIA e l’MI6 britannico attraverso i loro affidabili media occidentali stanno ricorrendo a una narrativa di consolazione secondo cui l’autorità di Putin sta ora affrontando un “momento pericoloso”. Questo sta fabbricando un preludio per far saltare in aria lo ZNPP.

Ma non sarà la Russia a bombardare una centrale nucleare dove sono stazionate le sue forze. Sarà il regime di Kiev a usare le munizioni della NATO e l’intelligence statunitense e britannica a prendere di mira, come è avvenuto nel sabotaggio della diga di Kakhovka il 6 giugno.

Il regime di Kiev sta ordinando ai civili di evacuare dalle aree vicino allo ZNPP, mentre i suoi capi di intelligence e militari stanno delineando “piani di emergenza” su come affrontare le conseguenze di un presunto attacco russo. Tutto questo è un po’ troppo teatrale, indicando chiaramente un’orchestrazione.

I media occidentali hanno continuamente insabbiato o non riportato i consueti attacchi aerei del regime di Kiev sullo ZNPP nell’ultimo anno. Invece, i media hanno audacemente distorto la narrazione per coinvolgere la Russia. Ora i media occidentali stanno preparando l’imminente false flag cercando di convincere il pubblico che la Russia sta perdendo la guerra in Ucraina e che Putin sta perdendo autorità tra i russi ordinari.

Manipolare il pubblico è ciò che i media occidentali sanno fare meglio, non “riportare”. È stato così per decenni, ma la funzione dei media non è mai stata così sfacciata come durante la guerra per procura guidata dagli Stati Uniti in Ucraina contro la Russia.

Il regime neo-nazista di Kiev, incredibilmente corrotto, cerca disperatamente di mantenere il racket della guerra a tutti i costi, così come l’industria occidentale delle armi e i suoi politici comprati e pagati. (Siano democratici o repubblicani, liberali o conservatori, destra e sinistra, sono tutti del Partito della Guerra.)

Gli ideologi della NATO cercano disperatamente di nascondere la loro debacle, che in effetti è finanziata dall’impoverimento del pubblico occidentale. Putin non è quello che è disperato. Sono gli Stati Uniti ei suoi satrapi europei che sono come i topi in un angolo.

Missili russi pronti per ritorsione ad attacco NATO

Se questi desperados fanno saltare in aria la centrale nucleare di Zaporozhye, ciò equivale alla NATO che sgancia una bomba sporca sulla Russia.

E tutto il gaslighting dei media occidentali sta scatenando la catastrofe termonucleare.

Ecco una proposta, solo una tra le altre possibilità: una campagna contro la guerra potrebbe prendere in considerazione l’idea che il pubblico occidentale spenga apertamente e in massa le proprie TV ei canali dei media tossici. Per i giorni a rotazione, disattiva CNN, Fox, BBC, New York Times, Guardian, Times, Rai Tv, La Stampa e così via. In una protesta concertata e sincronizzata. Spegnili tutti! Prima che questi pazzi spengano l’intero pianeta.

*Finian Cunningham ha scritto molto sugli affari internazionali, con articoli pubblicati in diverse lingue. Si è laureato in chimica agraria e ha lavorato come redattore scientifico per la Royal Society of Chemistry, Cambridge, Inghilterra, prima di intraprendere una carriera nel giornalismo giornalistico. Eè anche musicista e compositore.

Fonte: Information Clearing House

Traduzione: Luciano Lago