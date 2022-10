I media occidentali diffamano la “Cina aggressiva” del presidente Xi mentre il fronte della CIA tiene il vertice secessionista a Taiwan

di Finian Cunningham (*)

Pechino potrebbe fare meglio a prendere Taiwan ora, una volta per tutte, prima che marcisca ancora sotto l’influenza americana.

La rielezione del presidente Xi Jinping per un terzo mandato da record come leader cinese è stata prontamente tesa un’imboscata dalle diffamazioni dei media occidentali.

Xi diventa il primo leader cinese dopo il presidente Mao a ricoprire tre mandati dopo essere stato rieletto dai delegati al 20° Congresso del Partito Comunista Cinese a Pechino lo scorso fine settimana.

I media occidentali si sono affrettati a prevedere che la Cina sarebbe diventata più autocratica e repressiva, senza fornire alcuna giustificazione per le sue orribili affermazioni e ignorando i fenomenali successi economici e di sviluppo della Repubblica popolare sotto Xi negli ultimi dieci anni.

Il Council on Foreign Relations con sede negli Stati Uniti ha citato il “Carnegie Endowment for International Peace” che prevedeva che la Cina sarebbe diventata “più assertiva e aggressiva” nelle sue relazioni estere nei prossimi cinque anni.

La BBC ha pubblicato un pezzo di successo particolarmente scurrile del suo veterano apparatchik anti-cinese, Rupert Wingfield-Hayes, in cui affermava che le politiche del presidente Xi stanno “creando il mondo ostile contro il quale afferma di difendersi”.

Citando Susan Shirk, un'”esperta cinese” estrapolata dall’amministrazione Bill Clinton negli anni ’90, la BBC ha accusato la Cina di “autoaccerchiamento”, “combattimenti” con i paesi vicini, “aumento delle tensioni con Taiwan” e “assunzione di America come nemico e cercando di farla espellere dall’Asia”.

“È una sorta di autoaccerchiamento che la politica estera cinese ha prodotto”, ha commentato cortesemente il cosiddetto esperto cinese per la BBC.

L’attenzione negativa sul governo cinese sembra assurdamente fuori luogo proveniente dai media statunitensi e britannici le cui nazioni sono assalite da crisi politiche sulla governance. I sondaggi mostrano un numero senza precedenti di cittadini americani che perdono fiducia nei loro partiti politici e nel sistema elettorale. In Gran Bretagna, il paese vacilla per il licenziamento di un terzo primo ministro in altrettanti anni.

Ma la cosa stupida delle diffamazioni contro Xi che presumibilmente stanno trasformando la Cina in una potenza più aggressiva è che capovolgono la realtà.

Questa settimana il National Endowment for Democracy (NED) con sede negli Stati Uniti terrà un vertice per la “democrazia mondiale” a Taiwan. All’evento partecipano oltre 300 attivisti e politici di circa 70 nazioni per “promuovere la libertà” e altre cause di segnalazione di virtù.

La NED si descrive come una “organizzazione non governativa” anche se è finanziata dal governo degli Stati Uniti e lavora a stretto contatto con la Central Intelligence Agency. Come l’autore americano, ha sottolineato William Blum , il NED ha assunto i ruoli segreti della CIA negli anni ’80 perché era politicamente più appetibile data la notorietà dell’agenzia per aver fomentato colpi di stato mortali e omicidi mirati.

Taiwan è ufficialmente riconosciuta dal diritto internazionale come parte integrante della Cina, sebbene abbia una relazione estranea sin dalla fondazione della Repubblica popolare nel 1949. La One China Policy è riconosciuta legalmente dalle Nazioni Unite e dalla maggior parte dei governi, compresi gli Stati Uniti, sin dal fine anni ’70.

Washington mantiene comunque una politica di “ambiguità strategica” per cui proclama di sostenere la difesa di Taiwan dalle ambizioni della Cina di incorporare il territorio insulare sotto l’autorità sovrana di Pechino.

Il presidente Joe Biden ha portato questa doppiezza fino al punto di rottura dichiarando in quattro occasioni da quando è entrato in carica nel gennaio 2021 che gli Stati Uniti sarebbero intervenuti militarmente per difendere Taiwan in caso di invasione dalla Cina continentale. Nonostante le successive smentite della Casa Bianca, le dichiarazioni di Biden sono una flagrante violazione della One China Policy e un attacco sfacciato alla sovranità cinese.

Dopo lo strategico Pivot to Asia nel 2011 preso dall’amministrazione Barack Obama, Washington ha aumentato le vendite di armi a Taiwan. Il flusso di armi e lo stazionamento segreto di addestratori militari statunitensi a Taiwan è continuato sotto Trump e ora Biden.

I segnali calcolati da Washington stanno promuovendo un clima politico più secessionista a Taiwan, che si sente incoraggiata dal fatto di avere il sostegno dell’America per dichiarare l’indipendenza dalla Cina. Pechino ha ripetutamente messo in guardia contro l’incitamento degli Stati Uniti nel suo cortile.

Esercitazioni cinesi vicino Taiwan

Quando la leader della Camera dei rappresentanti democratica Nancy Pelosi ha visitato Taiwan ad agosto, l’incidente ha fatto infuriare Pechino e ha organizzato massicce esercitazioni militari nello Stretto di Taiwan. Per alcuni giorni sembrava che potesse aver luogo un’invasione.

Da quando il presidente Xi è stato eletto per la prima volta nel 2013, ha affermato con forza il diritto storico della Cina a governare Taiwan, preferibilmente con mezzi pacifici ma anche con la forza delle armi, se necessario. Ha ripetuto quell’obiettivo durante un discorso programmatico al 20° Congresso.

Qualsiasi osservatore ragionevole può vedere che la determinazione di Pechino è cinicamente provocata dall’ingerenza di Washington negli affari interni della Cina riguardo allo status sovrano di Taiwan. Armare l’isola fino ai denti con missili americani e scherzare a Pechino con delegazioni politiche filo-separatiste non sarebbe minimamente tollerato se la scarpa fosse sull’altro piede. In effetti, gli Stati Uniti sarebbero entrati in guerra contro la Cina già in uno scenario inverso.

Per i media occidentali far capire che Xi sta portando la Cina in una direzione più aggressiva è una distorsione ridicola che nasconde chi è il vero aggressore: gli Stati Uniti e i suoi partner della NATO che accusano incessantemente Pechino di espansionismo. L’unico “espansionismo” in cui la Cina si sta impegnando è la costruzione di scambi e interazione reciproca con altre nazioni attraverso la sua iniziativa globale Belt and Road.

Il National Endowment for Democracy [leggi “Destabilizzazione”], il cavallo di Troia della CIA , questa settimana chiede agli “attivisti” di Taiwan di rovesciare l’autocrazia. Si tratta di una vera e propria chiamata alle armi da parte della CIA condotta sul territorio sovrano cinese.

Non solo, il vertice NED dichiara che Taiwan e l’Ucraina sono “due grandi fronti della lotta per la democrazia”.

Il NED è stato uno dei principali motori del colpo di stato in Ucraina nel 2014 che ha inaugurato un regime fascista anti-russo a Kiev e che ha portato all’attuale guerra con la Russia. Gli americani stanno palesemente usando lo stesso playbook per Taiwan.

Eppure la Cina e il presidente Xi vengono diffamati come aggressori!

Pechino potrebbe fare meglio a prendere Taiwan ora, una volta per tutte, prima che marcisca ancora sotto l’influenza americana.

Come sta scoprendo la Russia, a sue spese, ritardare la malattia può portare a condizioni più fatali.



*Finian CUNNINGHAM

Ex redattore e scrittore per importanti testate giornalistiche. Ha scritto molto sugli affari internazionali, con articoli pubblicati in diverse lingue

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago