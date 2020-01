I media internazionali fanno eco alle marce anti-americane in Iraq

da Redazione

I media di tutto il mondo fanno eco alle marce di milioni di persone svoltesi in tutto l’Iraq contro l’occupazione americana.

La catena britannica BBC ha affermato che grandi folle sono scese per le strade di Baghdad (capitale irachena), per chiedere alle forze statunitensi di lasciare il paese arabo. I manifestanti hanno iniziato a incontrarsi nel centro di Baghdad all’inizio di questo venerdì e ore dopo l’area era piena di gente, scrive.

Iraq: già oltre un milione di partecipanti alla marcia contro gli Stati Uniti

Il quotidiano americano The New York Times , a sua volta, osserva che la manifestazione si è svolta nel mezzo di un sentimento anti-americano più grande. dopo un attacco americano con droni all’inizio di questo mese a Baghdad (capitale irachena), in cui era caduto il tenente comandante del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica (CGRI) dell’Iran, il tenente Generale Qasem Soleimani.

Intorno alla piazza Al-Hurriyah di Baghdad, le strade erano un mare di nero, bianco e rosso (i colori della bandiera irachena) mentre i manifestanti si aggrappavano alle bandiere irachene e portavano sudari sulle spalle per evocare i morti del paese arabo, secondo il quotidiano americano The Washington Post .

Come spiegato dall’agenzia di stampa francese AFP , fin dalle prime ore di questo venerdì, gli iracheni hanno cantato gli slogan di “Fuori, all’occupante” e “Sì alla sovranità” mentre volavano bandiere irachene.

A sua volta, la catena americana ABC indica che, sventolando bandiere nazionali e striscioni che denunciano il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, gli iracheni hanno marciato pacificamente per chiedere l’espulsione delle truppe statunitensi dal loro paese.

Militari USA nella base distrutta

“No, no agli Stati Uniti”: i manifestanti iracheni chiedono l’espulsione delle truppe statunitensi, il titolo dell’agenzia di stampa britannica Reuters , che ha citato le dichiarazioni di Raed Abu Zahra, uno dei manifestanti, afferma: “Vogliamo l’espulsione di tutti: gli Stati Uniti, Israele e politici corrotti nel governo . “

La catena libanese Al-Mayadeen annuncia che il messaggio della marcia di massa del popolo iracheno è che i gruppi di resistenza hanno una base popolare e che le fazioni parlamentari continueranno a lavorare per eseguire la decisione di espellere gli americani.

Soltanto in Italia l’evento è stato quasi totalmente ignorato dalle principali Tv e media.

Nel frattempo il Pentagono ha riconosciuto il numero di feriti americani per conseguenza dell’attacco missilistico iraniano

Il portavoce del Pentagono ha confermato che 34 dei suoi militari hanno subito lesioni cerebrali a seguito degli attacchi di rappresaglia dell’Iran contro le basi statunitensi in Iraq.

“Ad un totale di 34 membri sono stati diagnosticati traumi cronici e lesioni ” , ha annunciato il portavoce del Dipartimento della Difesa (Pentagono) Jonathan Rath Hoffman, venerdì, durante una conferenza stampa.

Secondo il portavoce, otto soldati feriti, che erano stati precedentemente trasferiti in strutture statunitensi in Germania, sono già negli Stati Uniti, “dove continueranno a ricevere cure “.

Inoltre, ha precisato che altri nove sono sottoposti a valutazione e trattamento in Germania, uno è ricoverato in ospedale in Kuwait, mentre il resto è tornato alle basi statunitensi. in Iraq, ma rimangono ancora sotto l’osservazione dei medici.

Il nuovo rapporto del Pentagono, ha aumentato il numero di feriti, mette in discussione le informazioni precedentemente fornite dall’esercito americano, secondo cui 11 soldati erano stati feriti nell’attacco lanciato l’8 gennaio dal Corpo dei Guardiani della rivoluzione islamica (CGRI) dell’Iran contro due basi statunitensi in Iraq, tra cui l’aeroporto strategico Ain Al-Asad.

In un primo tempo il presidente Trump aveva negato che ci fossero state vittime e feriti fra le truppe USA nella base attaccata.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago