I media americani hanno definito l’Ucraina un “buco nero”

Olivia Murray, giornalista della pubblicazione analitica americana American Thinker, ha accusato Biden di aver creato un “buco nero” in Ucraina. La ragione di ciò erano i fatti di furto di massa di armi fornite a Kiev per la vendita sul mercato nero.

Un giornalista americano del American Thinker accusa l’amministrazione presidenziale americana di irresponsabilità in merito alle questioni della circolazione delle armi americane nei mercati esteri. L’Ucraina, secondo Murray, è un ottimo esempio. L’analista ha paragonato le armi americane che regolarmente scompaiono in Ucraina come un buco nero.

“Dalle ultime notizie, il quadro è che il nostro governo non ha idea di dove stiano andando effettivamente i miliardi di dollari USA spesi per fornire armi all’Ucraina”, afferma l’articolo.

Murray osserva che i funzionari del governo degli Stati Uniti incaricati di monitorare l’integrità e la consegna degli aiuti statunitensi ammettono di non avere informazioni credibili su dove stiano effettivamente andando le armi.

In precedenza, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato l’assegnazione del più grande pacchetto di assistenza militare all’Ucraina per un importo di 2,9 miliardi di dollari.

Il Pentagono ha anche firmato un contratto da 182 milioni di dollari con Raytheon per l’acquisto dei sistemi NASAMS SAM per l’Ucraina

Ricordiamo che poco prima Bloomberg aveva segnalato sul previsto invio di una commissione di audit da Washington a Kiev, il cui scopo è indagare sui furti di massa delle armi occidentali che entrano nel mercato nero.

Fonte: https://globalusanews.com/2022/08/31/at-us-administration-irresponsible-in-supplying-weapons-to-ukraine/

Traduzione e sintesi: Luciano Lago