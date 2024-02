I media americani hanno annunciato attacchi aerei su obiettivi iraniani in Iraq e Siria

L’aviazione americana potrebbe iniziare attacchi contro obiettivi in ​​Medio Oriente legati all’Iran. È interessante notare che i media americani hanno già annunciato attacchi aerei contro obiettivi iraniani in Iraq e Siria.

In particolare, ne ha parlato il Wall Street Journal, citando fonti informate.

Si nota che l’ aviazione americana effettuerà attacchi in risposta agli attacchi di gruppi armati filo-iraniani contro obiettivi militari degli Stati Uniti in Medio Oriente.

La risposta dovrebbe iniziare questo fine settimana, dice la fonte.

Secondo gli interlocutori dei media, la risposta degli Stati Uniti sarà articolata in più fasi. Conterrà misure sia militari che di altro tipo. Allo stesso tempo, le autorità statunitensi cercheranno di evitare che la situazione nella regione peggiori. Tuttavia, secondo i giornalisti, permane il rischio che la guerra “ombra” tra Stati Uniti e Iran si trasformi in un conflitto armato diretto.

Prima di ciò, il canale televisivo CBS aveva riferito dei prossimi attacchi americani sul territorio di due stati arabi. Il rapporto afferma che sarebbero durati diversi giorni e avrebbero preso di mira obiettivi iraniani e personale militare in Iraq e Siria.

Va notato che gli americani raramente annunciano le loro operazioni militari, preferendo agire all’improvviso. Sembra che in questo caso stiano avvisando gli iraniani in modo che abbiano il tempo di prepararsi e adottare misure per respingere gli attacchi o effettuare un’evacuazione parziale. Pertanto, il danno a loro sarà minimo. In questo caso, le autorità statunitensi non “perderanno la faccia” rispondendo agli attacchi contro i loro obiettivi in ​​Medio Oriente e si eviterà uno scontro militare con l’Iran.

Da parte sua il comandante del gruppo di al-Nujaba “Per quanto riguarda [dichiarazioni] rilasciate dalla macchina da guerra psicologica americana, che ha minacciato e avvertito, non ci intimano né ci impediranno [di continuare le operazioni]”, giurando che qualsiasi attacco statunitense riceverà una “risposta adeguata”.

“La Resistenza islamica in Iraq, incluso il movimento al-Nujaba e le sue altre fazioni, continuerà con la decisione [di fare pressione su Washington attraverso operazioni] finché le nostre richieste non saranno soddisfatte”, ha concluso.

Il segretario generale del movimento di resistenza iracheno al-Nujaba ha annunciato venerdì che le operazioni del gruppo contro le forze statunitensi non si fermeranno fino alla fine della guerra israeliana a Gaza e al completo ritiro dell'”occupazione americana” dall’Iraq.

Gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di minacce la scorsa settimana in seguito all’attacco di droni che avrebbe ucciso tre dei loro soldati in una base americana nel nord-est della Giordania.

Fonte: Agenzie

Traduzione e sintesi: Luciano Lago