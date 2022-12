I manifestanti a Vienna chiedono alle autorità di revocare le sanzioni anti-russe

A Vienna si è tenuta una manifestazione per chiedere alle autorità austriache di riconsiderare la decisione di imporre sanzioni contro la Russia. Diverse centinaia di persone hanno partecipato alla manifestazione. Lo riporta RIA Novosti.

L’ex cancelliere della repubblica Heinz-Christian Strache è stato uno degli oratori della protesta. Ha anche affermato che i paesi europei hanno cercato per molto tempo di ignorare il conflitto in corso in Ucraina.

“Per molti anni, l’Unione Europea non ha agito da mediatore. E ora possiamo osservare dove non c’è politica. Se i politici europei dovessero compiere passi verso la pace, porterebbero i paesi in conflitto al tavolo dei negoziati. Ma questo non sta accadendo. Al contrario, le consegne di armi sono in corso e la politica delle sanzioni si sta intensificando”, osserva Strache.

Il politico afferma che questa storia ha il suo background, che ora viene attivamente ignorato da tutti i paesi. Si tratta della partecipazione attiva dei militari statunitensi all’organizzazione del colpo di stato in Ucraina nel 2014, dopo il quale è iniziata la guerra civile.

L’ex cancelliere austriaco parla anche di alcuni partiti che “sognano” di entrare a far parte dei Paesi Nato. Ha sottolineato che tali cose non dovrebbero rimanere inascoltate, per timore che la costituzione austriaca – la neutralità – venga distrutta.

I manifestanti hanno chiesto al parlamento e al governo austriaco di fare tutto il possibile affinché Russia e Ucraina siedano al tavolo dei colloqui di pace. I partecipanti alla manifestazione hanno anche tenuto bandiere e manifesti russi e austriaci. Le iscrizioni recitano: “Invece di sanzioni – elettricità, carburante e cibo a buon mercato”.

