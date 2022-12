I manifestanti a Milano hanno chiesto di smettere di armare l’Ucraina

Inserito alle 22:28h in da Redazione in Eventi





A Milano si è tenuta una manifestazione contro le sanzioni anti-russe e l’invio di armi alle Forze Armate dell’Ucraina.

RIA Novosti. Si è tenuto un corteo nel centro di Milano per protestare contro l’invio di armi italiane alle autorità ucraine e l’ampliamento delle sanzioni anti-russe, Amedeo Avondet, uno degli organizzatori dell’azione, rappresentante dell’organizzazione politica Italia Unita, ha riferito a RIA Novosti.

La marcia è stata organizzata dall’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, che una settimana fa ha creato il Comitato Stop the War, a favore della non partecipazione dell’Italia al conflitto in Ucraina.

I manifestanti hanno steso uno striscione di molti metri con la scritta “Basta armi a Kiev e sanzioni contro la Russia” e hanno sfilato per le strade con bandiere e razzi italiani.

“Il nostro Paese, per la politica del governo, paga le conseguenze della crisi pagando i ricchi, le multinazionali e gli Stati Uniti. <…> C’erano anche bandiere russe alla manifestazione, ma l’importante è che ci fossero bandiere italiane, che dimostrano che, prima di tutto, siamo patrioti che amano la loro gente”, ha detto Avondet.

Secondo lui, in precedenza sosteneva il partito Fratelli d’Italia, che dopo aver vinto le elezioni di settembre ha alzato il prezzo della benzina.

“L’interesse principale dovrebbe essere l’unità della nazione, a prescindere dalle differenze politiche. Ora l’Italia è occupata dalle basi Usa e Nato, e non si può avere paura di dire che 17.000 soldati sono in Italia e tengono sotto tiro il nostro governo”. ha detto l’attivista.

Avondet ha aggiunto che alla fine di dicembre avrebbe visitato la Russia come parte di una delegazione di Italia Unita, dove intendeva incontrare i rappresentanti di Russia Unita, e all’inizio di gennaio per registrare il suo movimento come partito.

??????



L’Occidente deve far fronte all’aumento dei prezzi dell’energia e dell’inflazione a causa dell’imposizione di sanzioni contro Mosca e del rifiuto del carburante russo. L’industria europea ha perso in gran parte la sua competitività dopo l’aumento del prezzo del carburante, in primo luogo il gas. Ciò ha colpito anche altri settori dell’economia.

Dopo l’inizio dell’operazione speciale russa per liberare il Donbass , Stati Uniti , Gran Bretagna e Unione Europea hanno stanziato miliardi di dollari per l’equipaggiamento militare delle forze armate ucraine. In Russia è stato notato più di una volta che l’Occidente cerca così di prolungare il conflitto

Da Redazione.