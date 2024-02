I leaders Latino Americani solidali con Lula contro gli attacchi di Israele

Le alleanze regionali, come l’ALBA-TCP, e i leader latinoamericani aggiungono sempre più la loro voce a sostegno di Lula da Silva di fronte alla crisi diplomatica con Israele

Attraverso un comunicato diffuso martedì, l’Alleanza Bolivariana per i Popoli di Nuestra America – Trattato del Commercio Popolare (ALBA-TCP) ha espresso solidarietà al presidente brasiliano, dopo che il regime israeliano ha puntato i suoi attacchi verbali contro Luiz Inácio Lula da Silva per aver paragonato Netanyahu a ” Hitler” e garantire che quanto sta accadendo a Gaza non è una guerra, ma un “genocidio”.

Irritato da queste dichiarazioni, il regime israeliano ha dichiarato Lula “persona non grata”. In risposta, il Brasile ha richiamato il suo ambasciatore a Tel Aviv per consultazioni e ha convocato l’ambasciatore israeliano , Daniel Zonshine.

Lula a Israele: Alt al genocidio di Gaza

Nota: I governanti israeliani non tollerano di essere messi sotto accusa per la strage indiscriminata della popolazione palestinese e le conseguenti accuse di genocidio reiterate ache presso a Corte Internazionale di Giustizia.

Loro si sentono al di sopra del diritto internazionale e rifiutano di essere giudicati. La strage di gente inerme che israele ha attuato a Gaza ha portato a circa 30.000 vittime, la maggior parte delle quali donne e bambini, mentre le autorità israeliane impediscono l’arrivo di aiuti allla popolazione affamata e stremata. Questo per Israele è del tutto normale e si fanno forti del sostegno degli Stati Uniti che hanno bocciato ogni proposta di tregua.

Fonte: Agenzie

Traduzione e nota: Luciano Lago